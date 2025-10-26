„CFR Cluj, o echipă fără stăpân” Doi foști jucători au analizat situația actuală a ardelenilor: „Cred că sunt niște probleme în vestiar”

CFR Cluj - Farul 0-2. Formația din Gruia a bifat un nou eșec în Liga 1 și continuă parcursul extrem de slab din acest sezon.

Ovidiu Herea și Marius Baciu au analizat partida și au identificat mai multe probleme în tabăra ardelenilor.

După eșecul de sâmbătă seara, CFR Cluj rămâne pe poziția 13, cu doar 13 puncte adunate după 14 etape.

Marius Baciu, despre CFR Cluj: „O echipă fără stăpân”

Baciu, fost jucător al Stelei, crede că problema nu este legată de calitatea lotului celor de la CFR, ci de situația incertă de pe banca tehnică

„Simplu, pentru mine. O echipă fără stăpân. Calitate există, dar ei joacă ce ştiu. Nu au un plan. Au încercat Hoban şi Rus să facă ceva, dar se vede că nu sunt băgaţi în seamă.

Nu cred că e uşor de rezolvat dacă nu aduci rapid un antrenor, care să coordoneze, să facă ceva. Dacă nu joci nimic, degeaba ai jucători. Nu au antrenor, se vede lucrul acesta. Nu poţi spune că n-au calitate individuală ”, a spus Baciu, la Prima Sport, potrivit orangesport.ro.

În plus, pe lângă absența unui tehnician la cârma echipei, Ovidiu Herea crede că la CFR există și tensiuni în vestiar.

„Sunt total de acord cu ce s-a spus. CFR arată rău. Nu ştiu dacă e doar pentru că nu au antrenor, cred că sunt nişte probleme acolo, în vestiar.

Ne-am obişnuit de-a lungul anilor cu o echipă organizată, care nu primea goluri. Acum vezi un CFR care ia goluri uşor, repede. Farul a făcut ce a trebuit în meciul ăsta. La CFR, atâta timp cât nu e un stăpân pe bancă, care să ia decizii, e greu să iasă din situaţia asta în care sunt acum”, a completat Herea.

La finalul partidei de sâmbătă, antrenorul interimar Laurențiu Rus s-a declarat complet dezamăgit de ce a văzut pe teren.

