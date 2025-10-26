Napoli - Inter 3-1. Giuseppe Marotta (68 de ani), președintele nerazzurrilor, a identificat momentul care a făcut diferența.

Antonio Conte (56 de ani), tehnicianul campioanei Italiei, l-a atacat indirect pe Cristi Chivu (44 de ani).

Inter a ratat șansa de a urca pe prima poziție în Serie A, după ce a pierdut contra lui Napoli, 1-3.

Marotta, furios după Napoli - Inter 1-3 : „A fost crucial”

La sfârșitul partidei de pe Stadio „Diego Armando Maradona”, Giuseppe Marotta a vorbit despre penalty-ul acordat lui Napoli în minutul 30, după un fault al lui Mkhitaryan la Di Lorenzo.

„ Penalty-ul acordat lui Napoli a fost crucial în înclinarea balanței, chiar dacă Napoli a meritat apoi victoria .

Arbitrul nu a dat penalty-ul, care a fost acordat din cauza intervenției arbitrului de linie. Această situație merita intervenția VAR.

Arbitrul nu poate fi influențat de un asistent aflat la 30 de metri distanță. Napoli ar fi putut câștiga oricum.

Această situație ar fi necesitat atenția VAR, care nu a putut interveni, dar imaginile ar fi oferit multă claritate.

Trebuie să înțelegem ce înseamnă penalty, un arbitru nu poate fi influențat atât de ușor”, a spus Giuseppe Marotta, potrivit Sport Mediaset.

În urma declarației președintelui celor de la Inter, Antonio Conte, antrenorul lui Napoli l-a atacat indirect pe Cristi Chivu.

„Ca antrenor, nu i-aș fi permis unuia dintre conducătorii mei să facă asta. Să vină un președinte și să facă aceste comentarii...

Cu tot respectul, să lase lucrurile în seama celor care au trăit meciul. Nu le-am cerut niciodată președinților mei să se comporte ca un tată și să apere echipa.

O echipă mare trebuie să evalueze de ce a pierdut, nu să apeleze la lucruri din acestea”, a spus Antonio Conte.

Cristi Chivu, nemulțumit de atitudinea jucătorilor săi: „Am irosit energia”

La finalul duelului, Cristi Chivu a subliniat starea de nervozitate a elevilor săi, motiv pentru care au risipit energia inutil.

„ Am irosit energia certându-ne cu banca lor de rezerve și, din acel moment, nu am mai putut să rămânem limpezi și să facem lucrurile corect, pentru a schimba jocul.

E o risipă de energie aruncată în vânt, degeaba. Trebuia să înțelegem momentele jocului. Cu al doilea gol, ne-a lipsit percepția pericolului.

(n.r. despre declarațiile lui Conte) Încerc să schimb lucrurile, dar deocamdată lupt singur. Suntem mereu obișnuiți să plângem și să ne plângem și trebuie să evoluăm. Atât timp cât sunt aici, voi face asta. Nu mă interesează ce cred alții despre mine” a spus Cristi Chivu, la DAZN.

Chivu: „Am fost luați prin surprindere”

Jucătorii „nerazzurrilor” nu au reușit să contracareze atacurile campioanei en-titre, iar reacția elevilor lui Cristi Chivu a venit târziu, fără să mai poată schimba soarta partidei.

„Erau prea mulți care ne înconjurau și construiau, am fost luați prin surprindere de o minge aruncată de Spinazzola, nu am putut contracara alergarea lui McTominay.

Apoi am reacționat târziu, al treilea gol a fost consecința lipsei de claritate. Nu poți primi atât de ușor gol, dintr-o aruncare de la margine”, a mai spus antrenorul român.

Nu știu ce s-a întâmplat (n.r. între Lautaro și Conte) și nici nu-mi pasă, dar voi vorbi cu jucătorii, pentru că nu putem arunca tot binele pe care l-am făcut ca să ne certăm cu banca adversă. Trebuie să ne gândim cine suntem și unde vrem să ajungem Cristi Chivu

VIDEO Rezumatul meciului Napoli - Inter 3-1

