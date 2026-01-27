TAS, ultima speranță pentru Sepsi Decizia definitivă luată de FRF în privința meciului pierdut de covăsneni la „masa verde”
TAS, ultima speranță pentru Sepsi Decizia definitivă luată de FRF în privința meciului pierdut de covăsneni la „masa verde”

  • Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat verdictul în urma apelului depus de Sepsi Sfântu Gheorghe.
  • Formația covăsneană a pierdut la „masa verde” partida cu Chindia Târgoviște din prima etapă a Ligii 2, încheiată inițial pe teren cu scorul de 1-1.

Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis să sancționeze clubul Sepsi OSK, după ce a folosit neregulamentar un jucător în meciul disputat împotriva echipei din Dâmbovița.

FRF menține sancțiunea dictată împotriva lui Sepsi

Sepsi a fost sancționată pentru utilizarea neregulamentară a jucătorului Giovani Ghimfuș în repriza a doua a partidei din startul sezonului.

Jucătorul nu era trecut pe foaia de joc, ci doar pe lista adițională. Ovidiu Burcă l-a trimis în teren deși, conform regulamentului competiției, nu avea dreptul nici să fie trecut pe banca de rezerve.

La patru luni după hotărârea Comisiei de Disciplină, Comisia de Recurs a FRF a analizat apelul formulat de clubul din Sfântu Gheorghe și a decis menținerea sancțiunii.

„Respinge recursul ca nefondat. Decizia este definitivă și executorie pe plan intern”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul Federației Române de Fotbal.

Sepsi mai poate să atace decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, având la dispoziție 3 săptămâni.

Sepsi ocupă locul al doilea în Liga 2, cu 36 de puncte, la șapte puncte în urma liderului Corvinul.

Clasamentul în Liga 2

LocEchipăMeciuriPuncte
1Corvinul Hunedoara1743
2Sepsi 1736
3Bihor1735
4ASA Tg. Mureș1733
5FC Voluntari1733
6CSM Reșița1732
7Chindia Târgoviște1730
8Steaua București1730
9Metalul Buzău1729
10Poli Iași1725
11Concordia Chiajna1724
12CS Afumați1724
13FC Bacău1723
14CSM Slatina1722
15Ceahlăul P. Neamț1718
16CSC Șelimbăr1716
17Gloria Bistrița1716
18CSC Dumbrăvița1715
19CS Dinamo 1712
20CSM Olimpia Satu Mare1710
21Câmpulung179
22Tunari178

