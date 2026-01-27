TAS, ultima speranță pentru Sepsi Decizia definitivă luată de FRF în privința meciului pierdut de covăsneni la „masa verde”

- Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat verdictul în urma apelului depus de Sepsi Sfântu Gheorghe.
- Formația covăsneană a pierdut la „masa verde” partida cu Chindia Târgoviște din prima etapă a Ligii 2, încheiată inițial pe teren cu scorul de 1-1.
Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis să sancționeze clubul Sepsi OSK, după ce a folosit neregulamentar un jucător în meciul disputat împotriva echipei din Dâmbovița.
FRF menține sancțiunea dictată împotriva lui Sepsi
Sepsi a fost sancționată pentru utilizarea neregulamentară a jucătorului Giovani Ghimfuș în repriza a doua a partidei din startul sezonului.
Jucătorul nu era trecut pe foaia de joc, ci doar pe lista adițională. Ovidiu Burcă l-a trimis în teren deși, conform regulamentului competiției, nu avea dreptul nici să fie trecut pe banca de rezerve.
La patru luni după hotărârea Comisiei de Disciplină, Comisia de Recurs a FRF a analizat apelul formulat de clubul din Sfântu Gheorghe și a decis menținerea sancțiunii.
„Respinge recursul ca nefondat. Decizia este definitivă și executorie pe plan intern”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul Federației Române de Fotbal.
Sepsi mai poate să atace decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, având la dispoziție 3 săptămâni.
Sepsi ocupă locul al doilea în Liga 2, cu 36 de puncte, la șapte puncte în urma liderului Corvinul.
Clasamentul în Liga 2
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Corvinul Hunedoara
|17
|43
|2
|Sepsi
|17
|36
|3
|Bihor
|17
|35
|4
|ASA Tg. Mureș
|17
|33
|5
|FC Voluntari
|17
|33
|6
|CSM Reșița
|17
|32
|7
|Chindia Târgoviște
|17
|30
|8
|Steaua București
|17
|30
|9
|Metalul Buzău
|17
|29
|10
|Poli Iași
|17
|25
|11
|Concordia Chiajna
|17
|24
|12
|CS Afumați
|17
|24
|13
|FC Bacău
|17
|23
|14
|CSM Slatina
|17
|22
|15
|Ceahlăul P. Neamț
|17
|18
|16
|CSC Șelimbăr
|17
|16
|17
|Gloria Bistrița
|17
|16
|18
|CSC Dumbrăvița
|17
|15
|19
|CS Dinamo
|17
|12
|20
|CSM Olimpia Satu Mare
|17
|10
|21
|Câmpulung
|17
|9
|22
|Tunari
|17
|8