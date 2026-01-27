TAS, ultima speranță pentru Sepsi Decizia definitivă luată de FRF în privința meciului pierdut de covăsneni la „masa verde”

Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat verdictul în urma apelului depus de Sepsi Sfântu Gheorghe.

Formația covăsneană a pierdut la „masa verde” partida cu Chindia Târgoviște din prima etapă a Ligii 2, încheiată inițial pe teren cu scorul de 1-1.

Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis să sancționeze clubul Sepsi OSK, după ce a folosit neregulamentar un jucător în meciul disputat împotriva echipei din Dâmbovița.

FRF menține sancțiunea dictată împotriva lui Sepsi

Sepsi a fost sancționată pentru utilizarea neregulamentară a jucătorului Giovani Ghimfuș în repriza a doua a partidei din startul sezonului.

Jucătorul nu era trecut pe foaia de joc, ci doar pe lista adițională. Ovidiu Burcă l-a trimis în teren deși, conform regulamentului competiției, nu avea dreptul nici să fie trecut pe banca de rezerve.

La patru luni după hotărârea Comisiei de Disciplină, Comisia de Recurs a FRF a analizat apelul formulat de clubul din Sfântu Gheorghe și a decis menținerea sancțiunii.

„Respinge recursul ca nefondat. Decizia este definitivă și executorie pe plan intern”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul Federației Române de Fotbal.

Sepsi mai poate să atace decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, având la dispoziție 3 săptămâni.

Sepsi ocupă locul al doilea în Liga 2, cu 36 de puncte, la șapte puncte în urma liderului Corvinul.

Clasamentul în Liga 2

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Corvinul Hunedoara 17 43 2 Sepsi 17 36 3 Bihor 17 35 4 ASA Tg. Mureș 17 33 5 FC Voluntari 17 33 6 CSM Reșița 17 32 7 Chindia Târgoviște 17 30 8 Steaua București 17 30 9 Metalul Buzău 17 29 10 Poli Iași 17 25 11 Concordia Chiajna 17 24 12 CS Afumați 17 24 13 FC Bacău 17 23 14 CSM Slatina 17 22 15 Ceahlăul P. Neamț 17 18 16 CSC Șelimbăr 17 16 17 Gloria Bistrița 17 16 18 CSC Dumbrăvița 17 15 19 CS Dinamo 17 12 20 CSM Olimpia Satu Mare 17 10 21 Câmpulung 17 9 22 Tunari 17 8

