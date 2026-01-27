Bannere rasiste la UTA - Rapid Arădenii au afișat mai multe mesaje discriminatoare: „Lui Șucu îi plac grifonii, nu ciorile, de fapt”

Rapid a învins luni seară la Arad, 2-1 cu UTA, și și-a păstrat locul 2 în clasament

Partida a fost una plină de momente tensionate, de la penalty-ul acordat de Sebastian Colțescu pentru giuleșteni la conflictul de la finalul partidei.

Duelul a fost unul controversat și în tribune, unde fanii și-au manifestat rivalitatea alimentată de „frăția” dintre ultrașii rapidiști și cei al lui Poli Timișoara, rivală istorică a UTA-ei.

Adversitatea a depășit însă granițele normalității în momentul în care suporterii gazdelor au afișat o serie de bannere rasiste la adresa oaspeților.

Fanii roș-albilor s-au lăudat cu ele pe pagina de Facebook Ultras Arad:

"Scârțâit de roți, tamponări în masă / Ați fugit văzând că-i groasă" - Ultras Arad

"Degeaba vă plângeți de parteneriat / Lui Șucu îi plac grifonii, nu ciorile, de fapt" - Red Boys Crew

"Șefu' la coțofene / Manechin de sutiene" - Neuman's

"Bronzați precum purtătorii de Sombrero, / Editați fulare, dar mentalitatea-i zero" - Red Boys Crew

"Aruncătorii de pietre, făuritorii de cazane / Colorează peluza doar renunțând la haine" - Neuman's

Rapidiștii au afișat la rândul lor un banner jignitor la adresa rivalilor: „Poli și Rapid vă dau la m***”:

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport