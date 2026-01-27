„Rușine totală” Ungurii au văzut debutul lui Andre Duarte la FCSB și nu s-au abținut: „Jenant, cel mai slab de pe teren”

FCSB - CFR CLUJ 1-4. Debutul lui Andre Duarte (28 de ani) în tricoul roș-albastru a fost unul de dat uitării, iar prestația acestuia a fost analizată de presa din Ungaria.

Portughezul a greșit grav la ultimul gol al clujenilor, marcat de Lorenzo Biliboc în minutul 90+1.

Andre Duarte a semnat cu FCSB în această iarnă, liber de contract, după despărțirea cu scandal de FC Ujpest, fostul său club, care îl acuză că și-a reziliat ilegal contractul.

Andre Duarte, criticat dur în presa maghiară: „Rușine totală”

Duarte a fost integralist în partida de duminică și a gafat la golul 4 al celor de la CFR. Lusitanul nu a verificat situația lui Ngezana și i-a pasat neglijent. Biliboc a „furat” balonul cu ușurință și l-a învins pe Târnovanu.

„Rușine totală: Jucătorul care a plecat controversat de la Ujpest s-a transformat imediat în cel mai slab jucător de pe teren în meciul-derby al noii sale echipe”, a titrat publicația csakfoci.hu.

Jurnaliștii maghiari au notat: „FCSB a pierdut cu 4-1 în fața lui CFR Cluj, iar Andre Duarte, care a debutat pentru echipa bucureșteană, a greșit grav la al patrulea gol.

Sofascore l-a «premiat» cu o notă de 5,3, fiind cel mai slab jucător de pe teren. Acest lucru este deosebit de jenant, având în vedere modul în care Duarte a părăsit Ujpest, iar acum s-a băgat imediat în probleme serioase la noul său club”.

Pentru mine a fost un meci prost, mai ales pentru că era debutul meu și nu a fost așa cum mi-l imaginasem. În același timp, trebuie să înțelegem că nu suntem într-o formă bună în acest moment și trebuie să ne revenim. Andre Duarte, fundaș central FCSB

Cifrele lui Andre Duarte, înainte de FCSB

FCU Craiova: 45 de meciuri, un gol

Ujpest: 44 de meciuri, un gol, o pasă decisivă

Estrela Amadora: 37 de meciuri, două goluri, o pasă decisivă

NK Osijek: 36 de meciuri, o pasă decisivă

Alverca: 3 meciuri

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport