„Fair Play în viață” VIDEO. FRF a lansat o campanie împotriva violenței asupra animalelor » Bîrligea și cățelul său, în prim-plan

Federația Română de Fotbal (FRF) a inițiat o campanie care are ca scop oprirea violenței împotriva animalelor.

FRF a publicat un videoclip pe pagina echipei naționale în care subliniază importanța fair-play-ului atât în sport, cât și în viață, mesajul central al campaniei fiind: „Stop violenței asupra animalelor”.

FRF a lansat o campanie împotriva violenței asupra animalelor

În videoclipul postat de FRF apare Tudor-Tim Ionescu, un instructor de dresaj canin, alături de un câine care poartă tricoul echipei naționale.

În câteva cadre apare și atacantul celor de la FCSB, Daniel Bîrligea, în timp ce se joacă cu o minge cu Mylo, câinele său.

„Alături de jucătorii Echipei Naționale și de prietenii noștri patrupezi – fiecare campioni pe terenurile lor de sport – transmitem un mesaj simplu și clar: respectul nu se negociază.

Este o responsabilitate colectivă. Iar această inițiativă începe cu lansarea unui clip video special, realizat alături de Tudor și prietenul său Butelie, dar și de Daniel Bîrligea și Mylo.

Campania își propune să aducă în prim-plan valorile fundamentale ale sportului – respect, empatie, responsabilitate – și să le extindă dincolo de terenul de joc, în viața de zi cu zi.

În perioada următoare, FRF va continua demersul prin acțiuni educaționale dedicate academiilor de fotbal, dar și elevilor și studenților din școli, licee și universități”, conform frf.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport