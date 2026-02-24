„Ne antrenăm pe unde putem” Au obținut locul 5 la JO de iarnă, dar nu au unde să se pregătească. Mihai Tentea: „Alții au mecanici, noi construim bobul” +10 foto
Mihai Tentea și George Iordache
Jocurile Olimpice

„Ne antrenăm pe unde putem” Au obținut locul 5 la JO de iarnă, dar nu au unde să se pregătească. Mihai Tentea: „Alții au mecanici, noi construim bobul”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.02.2026, ora 13:53
alt-text Actualizat: 24.02.2026, ora 13:54
  • Mihai Tentea (27 de ani), care a obținut locul 5 la Jocurile Olimpice de iarnă la bob - 2 persoane, alături de George Iordache (22 de ani), a vorbit despre performanța istorică de la Milano-Cortina.
  • Boberul a adus în discuție și dificultățile cu care se confruntă lotul României în ceea ce privește condițiile de pregătire.

În urmă cu o săptămână, Mihai Tentea și George Iordache au obținut locul 5 în finala la bob-2 persoane de la Jocurile Olimpice.

A fost cel mai bun rezultat obținut de delegația României în ultimii 34 de ani.

Mihai Tentea: „Noi facem bobul, noi îl construim

Mihai Tentea a explicat că boberii români nu dispun de condiții de pregătire foarte bune, aceștia fiind nevoiți să se descurce cum pot.

Noi facem bobul, noi îl construim, noi îl lustruim. Echipele mai mari au mecanici specializați pentru treaba asta. Nu muncesc sportivii neapărat, dar mai pun și ei mâna din când în când.

Avem unde să ne pregătim vara. Ne pregătim în Câmpulung Muscel, la clubul unde activăm, pe un teren de tartan cu 3 culoare, care a fost aplicat în ultimii ani. Avem și o sală de forță, și o pistă de împins bobul (n.r. – pe role).

Doar în afara țării, din octombrie, începând cu 1 octombrie, plecăm de acasă și ne antrenăm pe unde putem, unde găsim liber”, a spus Mihai Tentea la emisiunea „Fața la joc”, citat de sport.ro.

Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la proba de bob dublu masculin. Foto: Facebook/Comitetul Olimpic și Sportiv Român
Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la proba de bob dublu masculin. Foto: Facebook/Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Galerie foto (10 imagini)

Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la proba de bob dublu masculin. Foto: Facebook/Comitetul Olimpic și Sportiv Român Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la proba de bob dublu masculin. Foto: Facebook/Comitetul Olimpic și Sportiv Român Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la proba de bob dublu masculin. Foto: Facebook/Comitetul Olimpic și Sportiv Român Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la proba de bob dublu masculin. Foto: Facebook/Comitetul Olimpic și Sportiv Român Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la proba de bob dublu masculin. Foto: Facebook/Comitetul Olimpic și Sportiv Român
+10 Foto
labels.photo-gallery

Începând din 2022, Federației Române de Bob și Sanie (FRBS) a transmis constant că sportivii români pot obține o clasare în primele șase locuri la Jocurile Olimpice de Iarnă doar prin construirea unei pârtii de bob și sanie în România.

Obiectivul federației a fost atins de Mihai Tentea și George Iordache și fără a fi construită o pârtie nouă. Există una la Sinaia, dar este o relicvă.

Pista de bob de la Sinaia, ruina unui vis olimpic FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu
Pista de bob de la Sinaia, ruina unui vis olimpic FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu

Galerie foto (106 imagini)

Pista de bob de la Sinaia, ruina unui vis olimpic FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Pista de bob de la Sinaia, ruina unui vis olimpic FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Pista de bob de la Sinaia, ruina unui vis olimpic FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Pista de bob de la Sinaia, ruina unui vis olimpic FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Pista de bob de la Sinaia, ruina unui vis olimpic FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu
+106 Foto
labels.photo-gallery

Mihai Tentea: „N-am iertat pe nimeni

Mihai Tentea a vorbit și despre performanța istorică pe care a reușit-o alături de George Iordache.

„În niciun caz nu ne așteptam la top 5, ne gândeam la un top 10. Aveam gânduri mari, dar am încercat să rămânem cu capul pe umeri. Dar când am avut oportunitatea să ne batem pentru locul 5, n-am iertat pe nimeni. Nu i-am lăsat să ne bată.

A fost incredibil pentru noi. Am primit aprecieri din partea tuturor națiunilor și suntem apreciați și respectați. Asta e un lucru important”, a încheiat Mihai Tentea.

Pentru performanța istorică reușită la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, Mihai Tentea și George Iordache vor fi răsplătiți cu câte 42.000 de euro din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR).

Suma reprezintă jumătate din premiul oferit pentru o medalie de bronz.

Singura medalie a României la JO de iarnă, obținută tot la bob

Rezultatul obținut de cei doi este printre cele mai bune înregistrate de România la Jocurile Olimpice de iarnă.

Cea mai bună performanță a fost înregistrată în 1968, la Grenoble.

Atunci, Ionuț Panțuru și Nicolae Neagoe au obținut bronzul cu bobul de două persoane, fiind depășiți doar de Italia și de RFG.

Este singura medalie din palmaresul României la Jocurile Olimpice de iarnă.

VIDEO. Pista de bob de la Sinaia

Jocurile Olimpice bob milano-cortina mihai tentea
