„Am fost mințit!” Nicolae Dică, atac la adresa lui Walter Zenga: „Șapte luni m-am antrenat singur”

Nicolae Dică (45 de ani), fost mijlocaș și antrenor de la FCSB, a lansat o serie de acuzații la adresa lui Walter Zenga (65 de ani).

În vara anului 2008, Nicolae Dică o părăsea pe FCSB după patru ani și se transfera la Catania, în schimbul sumei de 2,5 milioane de euro.

Mutarea a fost realizată la insistențele lui Walter Zenga, fostul său antrenor de la gruparea roș-albastră.

Nicolae Dică, acuzații la adresa lui Walter Zenga: „Am fost mințit”

Dică nu a reușit să-și găsească ritmul și să se adapteze la formația care la acea vreme evolua în Serie A. „Nick” a bifat doar 6 meciuri și a înscris un gol.

Fostul jucător al celor de la FCSB a vorbit despre experiența nefastă de la Catania și a lansat acuzații la adresa conducerii și lui Walter Zenga.

Dică a precizat că s-a antrenat separat timp de 7 luni, după ce a intrat în conflict cu conducerea. Motivul? I s-a promis că va primi mai multe minute, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

„Eu am lucrat acolo cu Walter, pe care l-am avut și la Steaua (n.r. - FCSB). Nu a fost ceva pentru mine... Adică știam cum lucrează. Doar că schimbasem campionatul, ajunsesem la o echipă micuță care, într-adevăr, se apăra și juca pe contraatac.

Nicolae Dică și Walter Zenga în perioada FCSB/ Foto: sportpictures.eu

Am avut problemele pe care le-am avut acolo și din cauza mea. Șapte luni m-am antrenat singur. Am avut un conflict cu președintele, cu antrenorul... Sunt lucruri pe care nu îmi place să le povestesc. Am fost dezamăgit, pentru că am fost mințit.

Am jucat puțin, după nu am mai jucat. Am fost titular, după am trecut pe bancă și după nu mai jucam.

Mi s-a promis că o să intru, o să joc... Nu s-a întâmplat asta!

Și atunci, îți dai seama, am reacționat, nu am mai putut. Am reacționat și față de antrenor, și față de președinte. Au zis: «OK, afară!».

În vară nu am mai stat. Șapte luni m-am antrenat singur. Veneam la antrenament, primeam programul de la preparatorul fizic și făceam singur antrenamentele. Am vrut să plec în iarnă și nu m-au lăsat. Am plecat în vară. Mai avem trei ani de contract”, a declarat Nicolae Dică, citat de iamsport.ro.

De-a lungul perioadei petrecute sub contract cu Catania, Dică a fost împrumutat la mai multe echipe, printre care Iraklis (Grecia), CFR Cluj, Manisaspor (Turcia) și FCSB.

În vara anului 2011, fostul mijlocaș avea să ajungă liber de contract la CS Mioveni. Ulterior la începutul lui 2012, fostul mijlocaș a ajuns la Viitorul Constanța, actuala Farul, unde avea să-și încheie cariera de fotbalist profesionist în 2014.

