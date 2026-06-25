Supercupa României Când se pun în vânzare biletele pentru U Craiova - U Cluj + care este prețul tichetelor

FRF a anunțat că, începând de vineri, va pune în vânzare bilete pentru publicul general la Supercupa României dintre U Craiova și U Cluj.

Partida va avea loc pe duminică, 12 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco” și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

U Craiova, campioana României și deținătoarea Cupei României, va întâlni U Cluj, formația care a terminat pe locul al doilea în campionat și a fost finalistă în Cupă, în disputa pentru primul trofeu al noului sezon.

Conform regulamentului de competiție, duelul se va juca pe terenul campioanei.

Biletele pentru Supercupa României vor fi puse în vânzare vineri, 26 iunie

Tichetele destinate publicului general, 15.873, vor putea fi cumpărate online, de pe site-ul bilete.frf.ro, începând de vineri, 26 iunie, la prânz.

„Din capacitatea totală a stadionului (30.803 locuri), 3.111, reprezentând 10%, au fost blocate conform Legii 4/2008. Alte 1.406 locuri cu vizibilitate scăzută nu vor fi scoase la vânzare, în timp ce sponsorilor și partenerilor le-au fost alocate 1.900 de bilete.

În urma solicitărilor venite din partea celor două cluburi, 6.253 de locuri au fost alocate fanilor Universității Craiova și alte 1.934 pentru suporterii lui U Cluj.

Alte 326 de locuri au fost repartizate celor două echipe ca parte din protocolul de organizare a Supercupei.

Procesul de vânzare a biletelor din sectoarele rezervate fanilor celor două cluburi care își dispută trofeul se realizează prin intermediul cluburilor, iar cei ce doresc tichete în sectoarele dedicate sunt rugați să urmărească informațiile distribuite pe canalele de comunicare ale Universității Craiova, respectiv U Cluj”, scrie frf.ro.

Pentru fiecare comandă pot fi achiziționate maximum patru bilete. Excepție fac comenzile care includ bilete pentru copii, caz în care pot fi selectate până la cinci locuri.

Accesul pe stadion se va face, indiferent de vârstă, doar pe baza unui bilet valabil, în format digital sau printat, și a unui act de identitate.

Prețurile biletelor pentru Supercupa României sunt:

50 de lei - peluze

- peluze 100 de lei - 150 de lei - tribune

- tribune 10 lei - bilete pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani, valabile în cele două tribune, cu excepția zonei VIP.

FOTO. U Craiova - U Cluj 5-0, meciul care a decis câștigătoarea titlului în sezonul 2025/2026 din Liga 1

Brigadă formată din cinci arbitri la Supercupa României

Federația Română de Fotbal a anunțat că, începând cu sezonul următor, la partidele de o importanță deosebită va fi delegată o brigadă formată din cinci arbitri.

În afară de „central”, cei doi tușieri și arbitrul de rezervă, la meci va mai asista și un al doilea arbitru de rezervă.

În cazul acestuia, potrivit comunicatului emis de FRF, baremul va fi la nivelul a 50% din baremul acordat unui arbitru asistent.

„Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea CCA de introducere a posibilității delegării unui al cincilea oficial, cu statut de arbitru asistent, la jocurile de importanță deosebită (de exemplu: Finala Cupei României, Supercupa României etc.), precum și a baremului pentru acesta, respectiv la nivelul a 50% din baremul acordat unui arbitru asistent”, a transmis FRF, prin intermediul site-ului oficial.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport