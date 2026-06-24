Premieră la Supercupa României Ce se va întâmpla la meciul U Craiova - U Cluj. FRF: „Doar la jocuri de importanță deosebită”

Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a aprobat o modificare majoră în ceea ce privește brigăzile de arbitraj de la meciurile de importanță deosebită precum Supercupa României sau finala Cupei României.

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La meciul dintre campioana și câștigătoarea Cupei Universitatea Craiova și vicecampioana U Cluj va fi delegată o brigadă formată din cinci arbitri.

Brigadă formată din cinci arbitri la Supercupa României

Federația Română de Fotbal a anunțat că, începând cu sezonul următor, la partidele de o importanță deosebită va fi delegată o brigadă formată din cinci arbitri.

În afară de „central”, cei doi tușieri și arbitrul de rezervă, la meci va mai asista și un al doilea arbitru de rezervă.

În cazul acestuia, potrivit comunicatului emis de FRF, baremul va fi la nivelul a 50% din baremul acordat unui arbitru asistent.

„Aprobă cu unanimitate de voturi propunerea CCA de introducere a posibilității delegării unui al cincilea oficial, cu statut de arbitru asistent, la jocurile de importanță deosebită (de exemplu: Finala Cupei României, Supercupa României etc.), precum și a baremului pentru acesta, respectiv la nivelul a 50% din baremul acordat unui arbitru asistent”, a transmis FRF, prin intermediul site-ului oficial.

Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se întâlnesc în Supercupa României

În acest an, Supercupa României se va disputa între Universitatea Craiova, care a câștigat atât titlul, cât și Cupa României, și U Cluj, gruparea care a încheiat pe locul secund al campionatului și a fost finalistă în Cupă.

Partida se va juca pe 12 iulie, fiind și prima partidă din noul sezon. Meciul se va disputa pe terenul campioanei, la Craiova, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

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