Universitatea Craiova a remizat cu Sabah Baku, campioana din Azerbaidjan, scor 1-1, în a doua partidă amicală din această vară.

În primul meci test, „juveții” s-au impus cu 7-1 în meciul cu echipa austriacă de amatori FC Stubai.

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Universitatea Craiova continuă pregătirile în cantonamentul din Austria.

Universitatea Craiova a remizat cu Sabah Baku

Gruparea din Bănie a încheiat la egalitate amicalul cu Sabah, campioana din Azerbaidjan, golul oltenilor fiind marcat de tânărul Luca Băsceanu în minutul 4 al partidei.

Filipe Coelho a început meciul din Austria cu un prim 11 apropiat de cel folosit în partidele din sezonul trecut al Ligii:

Laurențiu Popescu - Oleksandr Romanchuk, Nikola Stevanovic, Juraj Badelj - Samuel Teles, Alexandru Cicâldău, Alexandru Crețu, Nicușor Bancu - Etim Monday, Assad Al Hamlawi, Luca Băsceanu

Pe parcursul meciului, tehnicianul portughez i-a mai introdus în teren pe David Matei, Vladimir Screciu, Adrian Rus, Tudor Băluță, Steven Nsimba, Ștefan Baiaram, Anzor Mekvabisvili, Mihnea Rădulescu, Darius Fălcușan, Răzvan Sava și Ronaldo Webster, noul transfer al Universității.

Universitatea Craiova se va întoarce în România pe 30 iunie, urmând să dispute Supercupa României pe 12 iulie, împotriva vicecampioanei Universitatea Cluj.

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