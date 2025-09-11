Anulat, dar cel mai frumos! Cum s-au „răzbunat” fanii lui Fulham după golul refuzat puștiului de 18 ani! Până și șeful arbitrilor a recunoscut greșeala

Fanii echipei Fulham au desemnat golul lui Josh King (18 ani) din partida cu Chelsea drept cel mai frumos al lunii august.

Reușita a fost anulată de VAR, iar șeful arbitrilor din fotbalul britanic a recunoscut că decizia a fost greșită.

În minutul 21 al partidei din Premier League, scor final 2-0 pentru Chelsea, King a primit o pasă pe culoar de la Rodrigo Muniz, a sprintat spre poarta adversă, l-a păcălit pe Tosin Adarabioyo și a marcat cu un șut la colțul scurt.

După ce a fost trimis să revadă faza pe monitorul VAR, arbitrul Rob Jones a anulat golul pentru că Rodrigo Muniz îl călcase pe picior pe Chalobah, înainte de a-i trimite mingea coechipierului său.

Fanii lui Fulham au votat un gol anulat drept cel mai frumos al lunii august

Fulham a înscris 5 goluri în cele 5 partide disputate în august, dar fanii au desemnat o altă reușită drept cea mai frumoasă a lunii.

„Lovitura magnifică a lui Josh King în deplasare la Chelsea a fost votată drept golul lunii august pentru Fulham.

Deși golul i-a fost luat cu cruzime jucătorului în vârstă de 18 ani, nu poate fi negată calitatea tehnică a efortului său.

A țâșnit cu încredere la pasa lui Sander Berge care a despărțit apărarea în două și l-a driblat pe Tosin, înainte de a-l pune la pământ pe fostul jucător de la Fulham. Apoi, a șutat printre picioarele lui, la colțul scurt.

Faptul că a obținut 83,1 % din voturi demonstrează cât de special a fost sau ar fi fost acest moment”, se arată în comunicatul clubului londonez.

Marco Silva, despre anularea golului: „Este ceva incredibil!”

După meci, antrenorul Marco Silva l-a criticat dur pe „central” și pe Michael Salisbury, cel care s-a aflat în camera VAR.

„Pentru mine este ceva incredibil (n.r. - faptul că golul a fost anulat). Desigur… putem vorbi despre multe lucruri, aș prefera să nu mai spun nimic pentru că voi fi pedepsit.

Și vreau să fiu pe bancă în următorul meci, nu vreau să plătesc amenzi, vreau să îi ajut pe jucătorii noștri.

Dar a fost dificil pentru noi, acest început de sezon, cu atât de multe decizii care nu au venit așa cum ar fi trebuit”, a spus Silva, potrivit Mirror.

18 este locul ocupat de Fulham în Premier League, cu două puncte după trei etape

Howard Webb le-a atras atenția arbitrilor care au greșit!

După câteva zile, Howard Webb, șeful arbitrilor din Premier League (PGMOL), a catalogat anularea golului marcat de Josh King drept „o eroare de judecată”.

„ Nu a fost o decizie controversată, a fost greșită. Am stabilit câteva principii în ceea ce privește modul în care oficiem în Premier League și modul în care folosim VAR.

Am ridicat pragul pentru penalizarea contactelor, ajutând astfel fluxul, ritmul și tempoul jocului. Am stabilit, de asemenea, un nivel ridicat pentru intervențiile din camera VAR. În această situație, această îndrumare nu a fost urmată în mod corespunzător.

A existat o judecată greșită din partea oficialilor implicați în această situație cu privire la modul în care s-a întâmplat acel contact între Muniz și Chalobah. S-au concentrat foarte mult asupra acelui contact, fără să se uite la întregul context al modului în care s-a întâmplat ”, a spus Webb, potrivit bbc.com.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport