Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Charlie Kirk. Foto: Imago
Alte sporturi

Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce

alt-text Ionuț Cojocaru
Publicat: 11.09.2025, ora 12:19
Actualizat: 11.09.2025, ora 12:34
  • Activistul conservator american Charlie Kirk (31 de ani) a fost împușcat mortal miercuri în timpul unui eveniment desfășurat la Universitatea Utah Valley din Orem, statul Utah.
  • În urmă cu două săptămâni, Kirk i-a oferit lui Taylor Swift un sfat sexist, după artista a anunțat că s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce (33 de ani).

Atacul a fost comis de un agresor neidentificat până în momentul de față, transmite HotNews.

Charlie Kirk, unul dintre liderii mișcării MAGA, a fost asasinat

Incidentul s-a petrecut în timpul unei prezentări publice în aer liber, când Kirk se afla la ceea ce el numea masa „Prove Me Wrong” („Dovedește-mi că greșesc”), unde răspundea întrebărilor participanților.

Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, se vede momentul în care Kirk este împușcat în gât și cade de pe scaun, chiar în timp ce răspundea întrebărilor legate de numărul mare de atacuri armate care au avut loc în SUA.

Câteva dintre informațiile cunoscute despre Charlie Kirk, conform sursei citate:

  • La 18 ani, a contribuit la fondarea Turning Point USA, o organizație dedicată promovării cauzelor conservatoare în rândul tinerilor.
  • Ulterior, în 2019, a înființat Turning Point Action, un grup de advocacy non-profit care susține candidații conservatori.
  • Kirk a fost un susținător vocal al președintelui Donald Trump și a jucat un rol semnificativ în mobilizarea tinerilor și a alegătorilor de culoare pentru campania prezidențială din 2024
  • Kirk este recunoscut ca unul dintre liderii mișcării Make America Great Again (MAGA), asociată cu Donald Trump.
  • Kirk a promovat afirmațiile nefondate ale lui Trump potrivit cărora acesta ar fi pierdut alegerile din 2020 din cauza unei fraude electorale.
  • Kirk avea peste 5,3 milioane de urmăritori pe platforma X și prezenta podcastul „The Charlie Kirk Show”, cu peste 500.000 de ascultători lunar.
  • De asemenea, era co-prezentator la emisiunea „Fox & Friends” pe Fox News

Evenimentul de miercuri era prima oprire a turneului „American Comeback Tour”, ce urma să cuprindă 15 evenimente la universități din întreaga țară.

Kirk folosea aceste apariții pentru a interacționa direct cu studenții și a dezbate diverse subiecte conservatoare.

Mesajul președintelui Donald Trump: „Extrema stângă radicală a comparat americani precum Charlie cu naziștii”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un mesaj video publicat pe canalul oficial al Casei Albe că aceste tipuri de atacuri ar fi alimentate de „stânga radicală”.

„Către toți concetățenii americani, sunt copleșit de durere și furie din cauza asasinării odioase a lui Charlie Kirk. Charlie a fost un patriot care și-a dedicat viața cauzei dezbaterii libere și țării pe care o iubea atât de mult, Statele Unite ale Americii.

El a luptat pentru libertate, democrație, justiție și pentru poporul american. Este un martir pentru adevăr și libertate și nu a existat niciodată cineva atât de respectat de tineri.

Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de soția sa, Erica, de cei doi copii tineri și iubiți, și de întreaga sa familie, pe care a iubit-o mai mult decât orice altceva pe lume”, a declarat Trump.

A venit timpul ca toți americanii și mass-media să recunoască faptul că violența și crimele sunt consecințele tragice ale demonizării celor cu care nu ești de acord. Timp de ani de zile, cei din extrema stângă radicală a comparat americani minunați precum Charlie cu naziști și cei mai mari criminali și ucigași în masă din lume. Acest tip de retorică este direct responsabil pentru terorismul pe care îl vedem astăzi în țara noastră și trebuie să înceteze Donald Trump

Președintele a adăugat că administrația sa va lucra pentru a identifica și trage la răspundere toți cei implicați în acest atac.

„Administrația mea va identifica fiecare persoană implicată în această atrocitate și în alte acte de violență politică, inclusiv organizațiile care le finanțează și le susțin, precum și pe cei care atacă judecătorii, oficialii de aplicare a legii și pe toți cei care asigură ordinea în țara noastră.

Charlie a reprezentat ce era mai bun în America, iar cel care l-a atacat a vizat întreaga noastră țară. Un asasin a încercat să-l reducă la tăcere printr-un glonț, dar a eșuat, pentru că împreună vom face ca vocea, mesajul și moștenirea sa să dăinuie pentru nenumărate generații.

Astăzi, din cauza acestui act odioase, vocea lui Charlie a devenit mai puternică și mai măreață ca niciodată, și abia a început să se facă auzită”.

Kirk, sfat sexist pentru Taylor Swift, după logodna cu Travis Kelce: „Supune-te soțului tău. Nu tu conduci”

Acum două săptămâni, după ce Taylor Swift și jucătorul de fotbal american Travis Kelce și-au anunțat logodna, Charlie Kirk i-a oferit cântăreței un sfat nesolicitat și sexist.

În emisiunea sa de pe canalul TV Real America's Voice, Kirk i-a transmis următorul mesaj lui Taylor Swift:

„Respinge feminismul, supune-te soțului tău, Taylor. Nu tu conduci în relația asta”.

Travis Kelce și Taylor Swift s-au logodit (foto: Instagram)
Travis Kelce și Taylor Swift s-au logodit (foto: Instagram)

Galerie foto (5 imagini)

Travis Kelce și Taylor Swift s-au logodit (foto: Instagram) Travis Kelce și Taylor Swift s-au logodit (foto: Instagram) Travis Kelce și Taylor Swift s-au logodit (foto: Instagram) Travis Kelce și Taylor Swift s-au logodit (foto: Instagram) Travis Kelce și Taylor Swift s-au logodit (foto: Instagram)
+5 Foto
labels.photo-gallery

Kirk a insistat că artista trebuie să facă niște schimbări majore pentru a-și menține fericit viitorul soț:

„Abia aștept să merg la un concert Taylor Kelce. Pot să spun asta fără să râd. Trebuie să-ți schimbi numele, dacă nu, nu iei în serios relația”.

Kirk a mers chiar mai departe și a abordat și tema numărului de copii pe care Swift ar trebui să-i aibă cu Kelce: „Mai mulți copii decât case. Dacă va ajunge să aibă copii, va opri acest tip de liberal care susține prostiile lui Joe Biden”.

