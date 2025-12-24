Topul lui Gabi Balint Cel mai cel mai bun atacant din Liga 1 în 2025 + cine l-a impresionat: „Un lider”
Gabi Balint
Topul lui Gabi Balint Cel mai cel mai bun atacant din Liga 1 în 2025 + cine l-a impresionat: „Un lider"

Alexandru Smeu
Publicat: 24.12.2025, ora 19:11
Actualizat: 25.12.2025, ora 01:23
  • Gabi Balint (62 de ani), fostul mare jucător al Stelei, a fost provocat să alcătuiască un top 3 al celor mai buni atacanți din Liga 1 în anul 2025.
  • Fostul câștigător al Cupei Campionilor Europei i-a numit pe  Louis Munteanu (23 de ani, CFR Cluj), golgheterul sezonului trecut, Ștefan Baiaram (22 de ani, Universitatea Craiova) și Daniel Bîrligea (25 de ani, FCSB).

Balint susține că cei trei nu mai dau randamentul de la începutul anului, motiv pentru care i-a mai nominalizat pe David Miculescu (24 de ani, FCSB), Claudiu Petrila și Alexandru Dobre (25 de ani, respectiv 27, ambii de la Rapid).

Topul lui Gabi Balint la final de 2025: „Îmi place cel mai mult dintre toți

„E greu să faci un top al atacanților, n-au fost constanți și eu m-am concentrat pe jucătorii din campionatul românesc. Știu că și în afară avem jucători buni, Man e unul dintre ei, Mihăilă a avut și probleme anul ăsta.

L-aș numi pe primul loc pe Louis Munteanu, a fost golgheterul campionatului. Dar are acum un tur de campionat destul de modest.

Locul 2, Baiaram, care, chiar dacă nu e un număr 9, e al doilea atacant, dar îmi place cel mai mult dintre toți atacanții în momentul ăsta. Și pe locul 3, pe Bîrligea.

Dar toți cei trei au scăderi de randament. Ar mai fi și Miculescu, Petrila a avut evoluții bune, Dobre”, a declarat Gabi Balint, citat de gsp.ro.

Florin Tănase, jucătorul care l-a impresionat pe Gabi Balint: „E un lider”

Legendarul jucător al Stelei a vorbit și despre Florin Tănase (30 de ani), fotbalistul celor de la FCSB, despre care a declarat că l-a impresionat cel mai mult în acest an:

„Eu pe Tănase l-aș pune la jucătorul anului, pentru că e un jucător important la FCSB. E destul de constant în evoluții și îmi place cel mai mult în momentul ăsta în campionatul nostru.

Florin Tănase/ Foto: sportpictures.eu
Florin Tănase/ Foto: sportpictures.eu

E un lider, dar mai mult prin joc, prin ce face, nu prin comportament. Prin comportament e un tip simpatic, dar nu arată că se poate impune în fața echipei.

În teren e destul de cuminte, nu adună jucătorii lângă el. A se vedea că e un lider, cum e Cristi Săpunaru”.

VIDEO. Golul victoriei marcat de Tănase în FCSB - Rapid 2-1

Florin Tanase Gabi Balint superliga louis munteanu daniel bîrligea stefan baiaram
