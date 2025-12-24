Nebunie la Cupa Africii VIDEO. Conduceau cu 1-0 în minutul 90+4, apoi a urmat dezastrul cu jucătorul din Liga 1 pe teren
  • Burkina Faso – Guineea Ecuatorială 2-1. Esteban Orozco (27 de ani), fundașul lui FC Argeș, a fost integralist la oaspeți într-unul dintre cele mai nebune meciuri de la Cupa Africii pe Națiuni.
  • Cupa Africii se desfășoară în perioada 21 decembrie 2025 - 18 ianuarie 2026.

Burkina Faso - Guineea Ecuatorială a fost un adevărat thriller, în primul meci din grupa E a Cupei Africii pe Națiuni.

Burkina Faso, victorie uluitoare la Cupa Africii pe Națiuni

Nebunia a început la 5 minute după pauză. Basilio Ndong, fostul jucător al Craiovei, a văzut direct cartonașul roșu, iar oaspeții au fost nevoiți să joace aproape o repriză întreagă în inferioritate numerică.

Cu toate acestea, Guineea Ecuatorială a reușit să deschidă scorul în minutul 85. Fundașul Marvin Anieboh (28 de ani) a marcat la una din primele sale atingeri de balon.

S-a intrat în prelungiri, iar finalul a fost unul cât se poate de dramatic. Burkina Faso a restabilit egalitatea în minutul 90+5, prin Minoungou.

Totul se îndrepta spre o remiză, însă lucrurile nu au stat deloc așa.

Cyriaque Irie (20 de ani), jucătorul lui Freiburg, a luat o acțiune personală pe partea dreaptă, a trecut elegant de un adversar, apoi a centrat în mijlocul careului.

Edmond Tapsoba (26 de ani), fundașul lui Bayern Leverkusen, a apărut surprinzător la finalizare și a reușit să marcheze cu o lovitură de cap pentru a aduce toate cele trei puncte Burkinei Faso.

Intergralist la Guineea Ecuatorială, Esteban Orozco, fotbalistul celor de la FC Argeș, a fost unul dintre cei mai buni oameni de pe teren ai oaspeților.

6,7
a fost nota primită de Esteban Orozco, potrivit flashscore.com

7 jucători din Liga 1 evoluează la Cupa Africii pe Națiuni

  • Siyabonga Ngezana (Africa de Sud/FCSB)
  • Devis Epassy (Camerun/Dinamo)
  • Baba Alhassan (Uganda/FCSB)
  • Elio Capradossi (Uganda/U Cluj)
  • David Kiki (Benin/FCSB)
  • Yohan Roche (Benin/Petrolul)
  • Esteban Orozco (Guineea Ecuatorială/FC Argeș)

De asemenea, la turneul final din Africa vor participa mai multe vedete: Mohamed Salah (Egipt/Liverpool), Achraf Hakimi (Maroc/PSG), Victor Osimhen (Nigeria/Galatasaray), Sadio Mane (Senegal/Al-Nassr), Riyad Mahrez (Algeria/Al-Ahli), Bryan Mbeumo (Camerun/Manchester United), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Marseille), Amad Diallo (Coasta de Fildeș/Manchester United), Yves Bissouma (Mali/Tottenham)

Premiile de la Cupa Africii pe Națiuni 2025

Confederația africană (CAF) a anunțat un fond total de premii de 32 de milioane de dolari, record la CAN.

Câștigătoarea titlului continental va primi 10 milioane, cu 3 milioane mai mult decât Coasta de Fildeș (2023) și cu 5 peste Senegal (2021).

  • Campioana: 7 milioane de dolari
  • Finalista: 4 milioane de dolari
  • Semifinale: 2,5 milioane de dolari
  • „Sferturi”: 1,3 milioane de dolari
  • „Optimi”: 800.000 de dolari
  • Locul 3 în grupă: 700.000 de dolari
  • Locul 4 în grupă: 500.000 de dolari

