Rapidul lui Copos, radiat Societatea care a adus ultimul titlu în Giulești  nu mai există la Registrul Comerțului

Rapidul lui George Copos a fost radiat oficial din Registrul Comerțului, punând capăt societății care a condus clubul în cea mai glorioasă perioadă din istoria sa, 1992-2013.

Tradiția și palmaresul echipei din Giulești trăiesc acum prin FC Rapid 1923.

Rapidul lui George Copos nu mai există nici în acte. După aproape un deceniu de procese, SC Fotbal Club Rapid SA a fost oficial radiat din Registrul Comerțului.

Rapidul lui George Copos a fost radiat de la Registrul Comerțului

Tribunalul București a luat decizia finală pe 27 noiembrie 2025, iar documentul care confirmă această decizie a fost emis și publicat în Monitorul Oficial din 22 decembrie 2025.

Asta înseamnă că societatea care a administrat Rapidul în cea mai glorioasă perioadă din istoria clubului a încetat să mai existe, însă palmaresul și tradiția echipei au fost preluate de societatea actuală condusă de Dan Șucu.

Copos a băgat Rapidul în insolvență în 2012

George Copos a băgat Rapid în insolvență în 2012, având datorii de 33,5 milioane de euro înscrise la masa credală.

În vara lui 2013, Copos s-a retras, cedându-și acțiunile lui Adrian Zamfir, iar un an mai târziu, clubul a fost preluat de Valerii Moraru. În 2016, Rapid a intrat în faliment, iar lichidatorul judiciar a început procesul de distribuire a fondurilor către creditori.

Sumele încasate de unii dintre foștii jucători din falimentul Rapidului

Majoritatea creditorilor, printre care jucători și foști oficiali ai clubului, au recuperat doar 25% din sumele datorate. Printre aceștia se numără Cristi Săpunaru, Daniel Niculae, Viorel Moldovan și Daniel Pancu.

Cristi Săpunaru: 13.342,56 lei dintr-o creanță admisă de 52.800 lei

13.342,56 lei dintr-o creanță admisă de 52.800 lei Daniel Niculae: 19.247,15 lei din 76.166 lei

19.247,15 lei din 76.166 lei Daniel Pancu: 6.671,28 lei din 26.400 lei

6.671,28 lei din 26.400 lei Viorel Moldovan: 18.706,37 lei din 74.026 lei

18.706,37 lei din 74.026 lei Tiberiu Bălan: 25.196,72 lei din 99.710 lei

25.196,72 lei din 99.710 lei Dan Alexa: 13.923,77 lei din 55.100 lei

13.923,77 lei din 55.100 lei Ovidiu Burcă: 10.086,27 lei din 39.914 lei

10.086,27 lei din 39.914 lei Virgil Drăghia: 56.895 lei din 225.147 lei

Fond special pentru jucătorii străini

Unul dintre ultimele obstacole pentru închiderea procedurii falimentului a fost imposibilitatea identificării tuturor jucătorilor străini care aveau de primit bani.

Fondurile nerevendicate, în valoare de 266.832,66 lei, au fost depuse într-un cont special al UNPIR (Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România), pentru eventuale solicitări viitoare.

Lichidatorul a încercat, de asemenea, să recupereze 2,7 milioane de lei de la Clubul Sportiv Rapid, reprezentând contravaloarea bunurilor mobile, însă demersul a fost respins de instanțe.

Rapid a cucerit 10 trofee în perioada de glorie sub George Copos

George Copos a fost patronul Rapidului 21 de ani, între 1992 și 2013. În perioada respectivă, clubul a trăit cea mai prolifică etapă din istoria sa. Giuleștenii au cucerit 10 trofee și au jucat un sfert de finală în Cupa UEFA, cu Steaua, în 2006:

Două titluri de campioană: 1998–99, 2002–03

Patru Cupe ale României : 1997–98, 2001–02, 2005–06, 2006–07

: 1997–98, 2001–02, 2005–06, 2006–07 Patru Supercupe ale României: 1999, 2002, 2003, 2007

Performanțe europene: sferturile Cupei UEFA 2006

Opt clasări pe podiumul Ligii I

Finalistă în Cupa României (1995, 1999, 2012)

Rapid 1923: renașterea clubului

După faliment, brandul Rapid a fost preluat legal de proiectul Academia Rapid, lansat în 2017 în parteneriat cu Primăria Sectorului 1. Echipa a urcat treptat în eșaloanele superioare și, în 2018, a achiziționat marca Rapid pentru 406.800 de euro, schimbând denumirea în FC Rapid 1923.

Din 2022, clubul a intrat în era Dan Șucu și Victor Angelescu, cu obiectivul de a reconstrui echipa pe baze solide și moderne, păstrând vie tradiția și palmaresul Rapidului.

