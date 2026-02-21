„De atunci nu am mai fost convocat” Gabi Torje explică momentul în care s-a produs ruptura cu naționala: „Cred că majoritatea au fost de acord cu mine, dar n-au spus-o”
Gabi Torje. Foto: Sport Pictures
„De atunci nu am mai fost convocat" Gabi Torje explică momentul în care s-a produs ruptura cu naționala: „Cred că majoritatea au fost de acord cu mine, dar n-au spus-o"

George Neagu
Publicat: 21.02.2026, ora 10:54
  • Gabi Torje (36 de ani), fost jucător la Dinamo, Espanyol sau Udinese, a explicat de ce crede că nu a mai fost convocat la naționala României.
  • Ultima sa apariție pentru „tricolori” a fost în noiembrie 2017, în amicalul pierdut cu Olanda, scor 0-3.

Gabi Torje e de părere că nu a mai fost convocat la națională din cauza unei declarații date de el.

Gabi Torje: „De atunci nu am mai fost convocat la echipa națională

Este o declarație pe care eu am dat-o, iar de atunci nu am mai fost convocat la echipa națională. De asta, 100%. Deci, fusesem convocat, iar acolo venise un mental coach.

Ne-a pus să ne dăm jos din autocar și să-l tragem cu o frânghie, ca să vedem că unul singur nu poate să-l mute, ci vreo 15 oameni. Asta înseamnă forța de grup. O chestie simbolică.

Apoi, la următoarea convocare, când eu nu am fost, am fost sunat să vorbesc despre asta. Eu am zis că nu mi se pare normal la nivelul ăsta să pui jucătorii să tragă autocarul cu sfoara, să le arăți ca la copiii mici un lucru.

Asta nu ținea de antrenori, de secunzi, ci de ceea se făcea. Sunt lucruri pe care unii pot să le înțeleagă, alții nu. Eu cred că majoritatea dintre jucători au fost de acord cu mine, doar că nu au spus-o”, a declarat Gabi Torje, conform digisport.ro.

  • În 2017 au antrenat naționala Christoph Daum (până în septembrie), care a fost înlocuit apoi de Cosmin Contra.
57 de selecții
și 12 goluri a reușit Gabi Torje pentru naționala României

Torje s-a retras din activitate în 2025, ultima echipă pentru care a jucat fiind Câmpulung Muscel.

De-a lungul carierei sale, fostul jucător de bandă dreapta a jucat pentru Poli Timișoara, Dinamo, Udinese, Granada, Espanyol, Konyaspor, Osmanlispor, Terek Grozny, Sivasspor, Farul sau Concordia Chiajna.

464 de meciuri
a jucat Torje în cariera sa. A marcat 60 de goluri și a oferit tot atâtea pase decisive

VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
echipa nationala a romaniei Gabriel Torje liga 1
Mai multe știri de ultimă oră

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
