Fostul jucător de la FCSB iese la atac Ce spune despre relația cu Gigi Becali: „Mi-a închis ușa peste tot în România”

Marko Momcilovic (38 de ani), fostul fundaș al celor de la FCSB, a vorbit despre relația tensionată pe care a avut-o cu Gigi Becali (67 de ani), în ultimul său sezon la gruparea roș-albastră.

Momcilovic ajungea în România în vara lui 2013, când era transferat de Pandurii de la Javor Ivanjica, din Serbia.

Marko Momcilovic: „Gigi Becali mi-a închis ușa peste tot în România”

Trei ani mai târziu, sârbul semna cu FCSB, după ce gruparea patronată de Gigi Becali le plătea gorjenilor suma de 250.000 de euro.

Fotbalistul a devenit rapid titular incontestabil, însă în ultimul său an de contract a fost măcinat de accidentări, iar Becali a decis să scape de el.

Retras la începutul acestui an, Momcilovic a vorbit despre relația pe care a avut-o cu latifundiarul din Pipera, cel care afirma la acea vreme că sârbul nu va mai putea juca niciodată.

„Am mai jucat 5-6 ani după ce am plecat din România. Mi-a plăcut foarte mult acea țară. Și la Pandurii, și la FCSB.

Mi-a părut rău doar că nu am putut sta mai mult, am avut ghinionul cu accidentarea de la spate, apoi a venit pandemia. Am venit în Serbia atunci, pentru că nu știam cum o să fie acolo, voiam acasă.

Mi se termina contractul cu FCSB și asta a fost. Eu cred că nu a fost vina mea, știți cum e acolo cu Gigi Becali. Cred că a vorbit prostii când a spus că nu mai pot juca. El a spus de acum 5-6 ani că nu mai pot reveni, dar cred că nu a avut răbdare cu mine.

Eu cred că mi-a închis ușa peste tot în România, pentru că toată lumea l-a ascultat pe el. E greu cu Gigi Becali, dar asta este.

România mi-a plăcut cel mai mult în toată cariera mea. Eu am jucat bine, nu am avut nicio treabă cu el la început.

Știți cum este cu el, când joci bine nu te deranjează. Dar când ai ghinion și nu mai joci, i se pune imediat. Cred că și acum este la fel.

Dacă ai mentalitate și poți lucra cu el, stai acolo, dacă nu, pleci! E simplu. În ultimul an am avut probleme cu el, în rest a fost bine.

Am jucat peste 100 de meciuri după ce am plecat de la FCSB. Meciul cu CFR (0-2) a fost ultimul al meu la FCSB. Am jucat după 6-7 luni, iar la pauză am fost schimbat.

Cred că nu am jucat rău și colegii mi-au spus asta. Dar Gigi Becali cred că a vrut să mă dea afară. Nu mi-a mai dat șanse”, a declarat Momcilovic, citat de digisport.ro.

96 de meciuri a jucat Momcilovici la FCSB. A marcat de 9 ori

Momcilovici a plecat de la FCSB în toamna lui 2020, iar de atunci a mai evoluat pentru Radnicki Nis, Zatibor, Javor - Matis înainte de a se retrage de la Dubocica.

Citește și

