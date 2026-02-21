Propunere pentru Dinamo  Ce jucător l-a impresionat pe Basarab Panduru: „Kopic să-i dea direcție” + Soluție pentru națională: „Îi ia fața lui Eissat” 
Zoran Mitrov. Foto: Sport Pictures
Propunere pentru Dinamo Ce jucător l-a impresionat pe Basarab Panduru: „Kopic să-i dea direcție" + Soluție pentru națională: „Îi ia fața lui Eissat"

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.02.2026, ora 10:15
  • Basarab Panduru (55 de ani) a analizat partida dintre FC Botoșani și U Cluj (scor 1-3) și a remarcat doi jucători, câte unul din fiecare tabără.
  • Despre cine e vorba și ce spune fostul internațional despre ei, mai jos în articol.

FC Botoșani și U Cluj s-au întâlnit, vineri, în cadrul etapei 28 din Liga 1. Ardelenii s-au impus cu scorul de 3-1, grație reușitelor lui Lukic ('4, '15) și Drammeh ('55).

Unicul gol al formației antrenate de Leo Grozavu a fost înscris de Ongenda ('19), din pasa lui Zoran Mitrov.

FC Botoșani - U Cluj 1-3. Basarab Panduru, despre Mitrov: „Pe partea dreaptă la Dinamo ar fi o variantă”

După ce a urmărit partida de la Botoșani, Basarab Panduru l-a remarcat pe Zoran Mitrov, aripa dreapta a formației moldovene, și e de părere că acesta ar fi potrivit la Dinamo.

„Pasa de la primul gol e de mare clasă, excepţională, după care nu înţeleg cum ajungi singur cu portarul şi nu dai nici măcar cum trebuie să dai.

Îţi vine mingea pe piciorul drept, e mai uşor să dai la colţul scurt, e mai greu la cel lung cu latul, din cauza portarului, dar dacă tragi la scurt nu ai nicio treabă cu golul. Adică vrei să dai gol pe colţul portarului, pe singurul colţ în care portarul poate apăra ceva.

Poate e timpul, nu ştiu, că are 24 de ani, dar să facă pasul. Mi se pare că bate pasul pe loc, trebuie să schimbe ceva la el şi nu ştiu dacă e de ajuns ce face acum.

Are şapte goluri marcate anul trecut în campionat, are patru goluri până acum şi ar putea da şapte. Cam unde ar putea să meargă ca cineva să-i arate drumul bun şi să joace, să crească?

Pe partea dreaptă la Dinamo ar fi o variantă, cu un Kopic care să-i dea direcţie, să-i spună ce trebuie să facă şi el să facă ce-i spune antrenorul. Probabil că va creşte. Aşa, încă mă gândesc că are o problemă el şi bate pasul pe loc. Cu siguranţă ştie fotbal”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

28 de meciuri
a jucat Zoran Mitrov în acest sezon pentru FC Botoșani. A marcat 4 goluri și a bifat tot atâtea pase de gol
  • Zoran Mitrov a fost transferat de FC Botoșani la începutul anului 2024 de la Petrolul Ploiești. De-a lungul carierei, acesta a mai evoluat pentru echipa de juniori a celor de la UTA Arad și Sassuolo.
  • În 2021 a fost achiziționat de Ripensia Timișoara, iar un an mai târziu a mers la FC Brașov.
900.000 de euro
este cota de piață a lui Zoran Mitrov, conform Transfermarkt

Basarab Panduru, despre Andrei Coubiș: „Îi ia fața lui Eissat”

Panduru l-a remarcat și pe Andrei Coubiș, fundașul împrumutat de U Cluj de la Sampdoria până la finalul acestui sezon, și care a reușit o pasă decisivă la primul gol marcat de Lukic, în minutul 4.

Fostul internațional consideră că Andrei Coubiș ar putea fi o variantă pentru naționala României, afirmație pe care a mai făcut-o și în ianuarie.

„Spuneam de Coubiș. Nu m-ar mira chiar anul ăsta să fie chemat la un meci amical. Mă gândesc că în perioada aia, înainte de Mondial, dacă nu ne calificăm, când se joacă amicale.

Dar să joace constant la națională, mă gândesc că poate de la anul. Văd că are forță, fizic frumos. Acum e de puțin timp, are 3-4 meciuri. I-aș da un timp de adaptare la seniori. Pentru el e prima dată când joacă la seniori.

Cred că îi ia fața lui Eissat. Mă gândesc la meciuri amicale, e greu la oficiale momentan. Dacă nu mergem la Mondial, sigur vom juca amicale, acolo ar putea să joace anul ăsta”, a mai spus Panduru pentru Prima Sport, citat de gsp.ro.

5 meciuri
și un gol a reușit Andrei Coubiș, până acum, la U Cluj
  • Andrei Coubiș are deja câteva selecții la naționalele României, la U19, U20 și U21 (12 apariții în total).

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2753
2Dinamo2752
3Rapid2749
4U Cluj2848
5CFR Cluj2744
6FC Argeș2743
7FC Botoșani2842
8UTA Arad2842
9Oțelul Galați2841
10FCSB2740
11Farul Constanța2737
12Petrolul Ploiești2728
13Csikszereda2725
14Unirea Slobozia2724
15Hermannstadt2717
16Metaloglobus2711

VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
dinamo bucuresti liga 1 u cluj Basarab Panduru fc botosani zoran mitrov andrei coubis
14:49
„Are apucături de geniu” Fotbalistul de la CFR Cluj care l-a dat pe spate pe Daniel Pancu + Secretul din spatele seriei câștigătoare
„Are apucături de geniu” Fotbalistul de la CFR Cluj care l-a dat pe spate pe Daniel Pancu + Secretul din spatele seriei câștigătoare
14:58
Fanii FC Argeș protestează FOTO. Mesajul afișat pe stadionul din Mioveni înaintea partidei cu Farul, după scandalul de la Ploiești
Fanii FC Argeș protestează FOTO. Mesajul afișat pe stadionul din Mioveni înaintea partidei cu Farul, după scandalul de la Ploiești
14:56
LIVE FC Argeș - Farul, în etapa #28 » Duel tare în lupta pentru play-off
LIVE FC Argeș - Farul, în etapa #28 » Duel tare în lupta pentru play-off
15:06
Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum”
Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum”
