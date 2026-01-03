Unde merge Coubiș AC Milan i-a stabilit viitorul fundașului dorit de Dinamo » Destinația: România

Andrei Coubiș (22 de ani) ar putea ajunge în Liga 1 în perioada de mercato din această iarnă.

AC Milan plănuiește să-l aducă înapoi de la Sampdoria pe jucătorul crescut în propria academie și să-l vândă apoi către Universitatea Cluj.

Sampdoria duce din nou o luptă strânsă pentru evitarea retrogradării din Serie B, însă nu va conta mai departe pe serviciile lui Andrei Coubiș, pe care l-a împrumutat în vară de la AC Milan.

Andrei Coubiș ar putea deveni jucătorul celor de la U Cluj

După ce au apărut recent informații despre plecarea fundașului de la Sampdoria, presa locală a transmis acum că Andrei Coubiș nu mai intră în planurile formației genoveze.

Crescut în Italia, stoperul român va fi acum răscumpărat de AC Milan, care plănuiește să-l vândă mai departe în Liga 1, la U Cluj, relatează La Repubblica, potrivit sampnews24.com.

Coubiș nu a bifat niciun minut pentru Sampdoria în acest sezon, deși în stagiunea anterioară era titular incontestabil la echipa a doua a „rossonerilor”, fiind crescut în academia acestora.

100.000 de euro este cota de piață a lui Andrei Coubiș, potrivit Transfermarkt

La începutul lui 2025, oficialii FRF au încercat să-l convingă pe Coubiș să reprezinte naționala U21 a României la Campionatul European, însă s-au lovit de un refuz.

Jucătorul nu ar mai vrea să audă de România, din cauza întâmplărilor de la Euro U19 2022. La acea vreme, fundașului i s-a reproșat că petrece prea mult timp alături de italieni, cele două reprezentative fiind cazate în același hotel. Selecționerul naționalei U19 era Adrian Văsâi.

