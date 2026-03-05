„Zidane nu făcea mare lucru” Gareth Bale, dezvăluiri nemaiauzite din vestiarul lui Real Madrid. Ce spune despre Cristiano Ronaldo +19 foto
Gareth Bale și Zinedine Zidane. Sursa. Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago
„Zidane nu făcea mare lucru” Gareth Bale, dezvăluiri nemaiauzite din vestiarul lui Real Madrid. Ce spune despre Cristiano Ronaldo

Ionuț Cojocaru
Publicat: 05.03.2026, ora 20:46
Actualizat: 05.03.2026, ora 20:46
  • Gareth Bale (36 de ani), fostul atacant galez, a vorbit despre experiența sa de la Real Madrid.
  • Fostul fotbalist a dezvăluit că nu se putea prea mult accent pe pregătirea tactică înaintea meciurilor importante și a povestit cum era atmosfera în vestiarul pe care îl împărțea cu Cristiano Ronaldo (41 de ani) și Karim Benzema (38 de ani).

Galezul a câștigat de cinci ori Liga Campionilor, de trei ori Supercupa Europei, de trei ori Campionatul Mondial al Cluburilor și de trei ori titlul în Spania alături de Real Madrid, fiind bine familiarizat cu atmosfera din vestiarul „blanco”.

Gareth Bale, despre Real Madrid: „Mi-am dat seama că prioritatea era Champions League”

Gareth Bale a fost transferat de la Tottenham la Real Madrid în 2013, pentru 101 milioane de euro, și a reușit să se ridice la nivelul sumei investite de „galactici”, devenind unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a clubului.

„Când am ajuns acolo, mi-am dat seama că prioritatea este Champions League. Este greu să fii în Spania pentru că știi că aceste două echipe (n.r. - Barcelona și Real Madrid), poate și Atletico, vor câștiga mai mult de jumătate din meciuri. Nu e ca în Premier League.

Nu e ca și cum nu ne băteam capul, dar pur și simplu prioritizam Champions League. Atmosfera de pe stadion este intensă, fanii, președintele pun mai mult accent pe Champions League”, a declarat galezul, conform marca.com.

258 de meciuri
a jucat Gareth Bale pentru Real Madrid. A marcat 106 goluri și a oferit 68 de pase decisive

Bale a discutat și despre presiunea resimțită la Real Madrid, una dintre cele mai importante echipe din Europa, față de experiențele sale de la Tottenham și Southampton.

„La antrenamentele de dinaintea meciurilor exista un culoar plin de presă. Există ziare care se ocupă doar de Real Madrid. Nu e ca în Anglia. Știi că nu poți să iei piciorul de pe accelerație pentru că vor veni după tine.

Trebuie să fii atent pentru că te vor vinde și va veni altul. A trebuit să mă maturizez foarte repede”, a declarat Bale.

Îmi amintesc că am plecat odată de la un meci. Dacă eram accidentați, puteam pleca cu 10 minute înainte de final, aceasta era regula. Am plecat în minutul 82 pentru a evita aglomerația și m-au fotografiat. Am crezut că fac ce fac ceilalți. Am primit mai multe critici decât meritam. Gareth Bale

Foto: Golul marcat de Gareth Bale în finala Ligii Campionilor din 2018

Golul marcat de Gareth Bale în finala Ligii Campionilor din 2018 (Real Madrid - Liverpool 3-1). Foto: uefa.com
Golul marcat de Gareth Bale în finala Ligii Campionilor din 2018 (Real Madrid - Liverpool 3-1). Foto: uefa.com

Galerie foto (19 imagini)

Golul marcat de Gareth Bale în finala Ligii Campionilor din 2018 (Real Madrid - Liverpool 3-1). Foto: uefa.com Golul marcat de Gareth Bale în finala Ligii Campionilor din 2018 (Real Madrid - Liverpool 3-1). Foto: uefa.com Golul marcat de Gareth Bale în finala Ligii Campionilor din 2018 (Real Madrid - Liverpool 3-1). Foto: uefa.com Golul marcat de Gareth Bale în finala Ligii Campionilor din 2018 (Real Madrid - Liverpool 3-1). Foto: uefa.com Golul marcat de Gareth Bale în finala Ligii Campionilor din 2018 (Real Madrid - Liverpool 3-1). Foto: uefa.com
+19 Foto
În finala Ligii Campionilor din 2018 (Real - Liverpool 3-1), Gareth Bale a intrat pe teren în minutul 61 și a înscris două goluri pentru formația din Madrid, în minutele 63 și 83.

„Faptul că am marcat într-o finală i-a făcut pe mulți oameni să mă lase în pace. Fusesem transferat pe mulți bani, nu m-a deranjat niciodată, dar…“, a mai spus Bale

Gareth Bale: „Zidane a înțeles partea defensivă, dar nu a făcut mare lucru”

Gareth Bale, care a colaborat cu antrenori de marcă precum Carlo Ancelotti, Andre Villas-Boas, Rafael Benítez sau Jose Mourinho, a povestit cum se desfășurau antrenamentele sub conducerea lui Zinedine Zidane.

„El a jucat și în fotbalul italian și a înțeles partea defensivă. Dar nu făcea mare lucru… Dacă urma să joci cu Barcelona sau cu Bayern, făceai puțină tactică.

În rest, era ceva minim, doar un antrenament normal: posesie, finalizare, porți mici. Înainte meciurile mari făceam 15 minute de tactică defensivă în loc atac și atât”, a spus Bale.

110 meciuri
a jucat Gareth Bale sub comanda lui Zinedine Zidane, al doilea cel mai longeviv antrenor din cariera sa, după Harry Redknapp la Tottenham (137)

Bale a dezvăluit și modul în care erau privite partidele cu marea rivală, Barcelona.

„Ei erau mereu cei mai duri adversari. De fiecare dată când jucam împotriva lui Guardiola, atât la Barcelona, cât și la Bayern, simțeam că alerg după umbre timp de 80 de minute. Puteam doar să ieșim pe contraatac.

Am marcat câteva goluri, nu atât cât mi-aș fi dorit. Aveam echipa perfectă pentru contraatac”.

Gareth Bale: „Cristiano nu coboară să se apere. Trebuia să mă sacrific puțin”

Bale a împărțit vestiarul cu vedete precum Cristiano Ronaldo, Karim Benzema și Luka Modric, toți câștigători ai Balonului de Aur, dar și cu alte nume importante precum Sergio Ramos, Dani Carvajal, Marcelo sau Toni Kroos. Fostul jucător a vorbit despre cum arăta viața în vestiar alături de ei.

„Ne înțelegeam foarte bine în vestiar. N-am avut niciodată probleme. Karim era foarte calm, m-am înțeles bine cu el, era rezervat. Nu ne-am certat niciodată. Am jucat bine împreună.

Cristiano și cu mine eram pe flancuri, cu mai multă energie, dar el ținea totul unit. Eu am venit ca o ultimă piesă a puzzle-ului.

Nu am făcut multă tactică… te uiți la lot și erau toți cei mai buni în poziția lor. Știai cum joacă colegii. Cristiano, de exemplu, nu coboară prea mult să apere, așa că poate eu trebuia să mă sacrific puțin. Antrenorul îți dă câteva sarcini, dar nu e știință”, a mai spus Bale.

Fostul jucător galez a vorbit apoi mai în detaliu despre Cristiano Ronaldo, cu care a împărțit terenul de 157 de ori.

Când am început să-l văd în Anglia, era mai mult o extremă. Când am ajuns la Madrid, am simțit că începea tranziția spre golgheter. Era foarte motivat la antrenamente și la meciuri să marcheze. De aceea are atâtea recorduri. Trebuie să accepți că acesta este impulsul lui (n.r. - să se plângă când nu primește mingea). Vrea doar să marcheze. Urmărește recorduri, vrea să-l depășească pe Messi. Luka Modric

Deși Cristiano Ronaldo era fotbalistul cu cei mai mulți fani și cu cea mai bună imagine publică, Bale consideră că adevăratul lider al vestiarului era altul:

„Aș spune că Ramos a fost cel mai mare lider. Cristiano avea ego și era un lider în felul său, dar în ceea ce privește liderul echipei: Ramos.”

Real Madrid cristiano ronaldo Zinedine Zidane Gareth Bale
