„Asta mi-a zis Mourinho” Ce a spus „The Special One” despre Ștefan Baiaram, când i-a fost propus la Benfica

Impresarul Ioan Becali (73 de ani) a dezvăluit că l-a propus pe Ștefan Baiaram (23 de ani), atacantul de la Universitatea Craiova, mai multor cluburi din Europa.

Ce răspunsuri a primit agentul de jucători referitor la Baiaram, în rândurile de mai jos.

La finalul partidei câștigate de Universitatea în Cupă, 3-1 cu CFR Cluj, Ștefan Baiaram a anunțat public că se va despărți de olteni, la finalul acestui sezon.

Ioan Becali: „Mourinho mi-a spus că nu e jucător de Benfica”

Impresarul a dezvăluit că l-a propus pe Ștefan Baiaram mai multor cluburi importante din Europa. Printre respectivele echipe se numără și Benfica, Porto, Bologna sau AS Roma.

Dacă Porto, Roma și Bologna l-au studiat pe Baiaram și au anunțat ulterior că au acea poziție acoperită, în cazul Benficăi, Jose Mourinho, antrenorul lusitanilor, a oferit un răspuns tranșant.

„L-am prezentat mai multor echipe. L-am prezentat şi la Benfica, şi la Porto. Mourinho mi-a spus că nu e jucător de Benfica.

Porto mi-a zis, prin vocea antrenorului Farioli: «l-am dat la scouteri şi cred că avem pe locul lui, vorbim în vară».

Bologna l-a studiat, la fel și Roma, prin directorul sportiv, i-am trimis un video cu prezentarea lui Baiaram. A zis: «Giovanni, pentru moment suntem bine, vorbim în vară»”, a declarat Giovanni Becali, conform primasport.ro.

4,5 milioane de euro este cota lui Ștefan Baiaram, conform Transfermarkt

În acest sezon, Ștefan Baiaram a jucat 38 de meciuri în tricoul Universității Craiova, în toate competițiile, reușind să marcheze 12 goluri și să ofere patru pase de gol.

Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la U Craiova

La finalul partidei cu CFR Cluj, meci disputat în sferturile Cupei României, Ștefan Baiaram a declarat că va pleca de la Universitatea Craiova în vara acestui an.

„Cu siguranță voi pleca în vară. Nu vreau să mai repet ce am spus de atâtea ori. Am avut o discuție cu conducerea, care mi-a promis că dacă totul va fi bine anul acesta mă va lăsa să plec”, a declarat Ștefan Baiaram, conform orangesport.ro.

