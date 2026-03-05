„Are 8-10 șuruburi în el” Noi detalii despre starea de sănătate a lui Mihai Rotaru, după accidentul grav suferit la schi

Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a venit cu noi detalii despre starea de sănătate a lui Mihai Rotaru (52 de ani), finanțatorul oltenilor.

La începutul lunii februarie, în timp ce era în vacanță cu familia sa într-o stațiune din Franța, Mihai Rotaru a suferit un accident grav la schi, în urma căruia s-a ales cu o fractură de claviculă și mai multe fracturi de coaste.

Operat cu succes, patronul oltenilor a revenit în tribunele stadionului „Ion Oblemenco” la partida câștigată de U Craiova, scor 3-1 cu CFR Cluj, care i-a asigurat echipei antrenate de Filipe Coelho (45 de ani) prezența în semifinalele Cupei României.

Sorin Cârțu, despre starea de sănătate a lui Mihai Rotaru: „Are vreo 8-10 șuruburi în el”

Sorin Cârțu a asistat și el la duelul din Bănie și a dezvăluit că Mihai Rotaru se simte bine, însă trebuie să fie atent la mișcările bruște:

„L-am văzut pentru prima dată în 2026, aseară, i-am spus «La mulți ani». Când am dat să îl iau în brațe, mi-a spus «ușor, ușor».

Are vreo 8-10 șuruburi în el. Am înțeles că e alt stil de operat clavicula acum. E diferit față de cum era înainte, nu mai bagi mâna în gips” , a spus Cârțu, citat de fanatik.ro.

FOTO. U Craiova - CFR Cluj 3-1

Mihai Rotaru: „Schiez 40-45 de zile pe an”

„Fac sport. Fac hiking, schiez foarte mult. Fac asta 40-45 de zile pe an. Fac hiking și biking. Merg pe munte. Nu pescuiesc, cu toate că am fost pescar când eram mic.

Iubesc sportul și când merg în vacanță fac în așa fel încât să prind un meci acolo, fie că e Portugalia, Anglia, Spania, Italia, Germania. Sunt consumator”, mărturisea Rotaru într-un interviu acordat GOLAZO.ro în urmă cu un an.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport