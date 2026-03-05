„De-aia am primit galben” Zeljko Kopic a dezvăluit de ce a făcut o criză de nervi la meciul cu Metalul. Ce i-a transmis „centralului” +11 foto
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Cupa Romaniei

„De-aia am primit galben” Zeljko Kopic a dezvăluit de ce a făcut o criză de nervi la meciul cu Metalul. Ce i-a transmis „centralului”

alt-text George Neagu , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 05.03.2026, ora 22:48
alt-text Actualizat: 05.03.2026, ora 22:51
  • Dinamo - Metalul Buzău 1-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre victoria echipei sale care a asigurat prezența în semifinalele Cupei României.
  • În penultimul act al competiției, Dinamo o va întâlni pe U Craiova, pe Arena Națională, pe 22 aprilie.

Dinamo a învins Metalul Buzău cu 1-0, grație golului marcat de Alex Pop în minutul 27.

Dinamo - Metalul Buzău 1-0. Zeljko Kopic: „Sunt mândru de jucători”

Zeljko Kopic a vorbit despre calificarea obținută de echipa sa în semifinale.

„Noi ne-am antrenat prost, pentru că nu am avut un gazon cum trebuie. Fotbaliștii au probleme când schimbă terenurile.

Echipa a fost motivată și adversarii la fel. Au jucat bine. Pentru ei (n.r. - Metalul Buzău) a reprezentat o oportunitate. Și în general pentru echipele din ligile inferioare reprezintă o ocazie să arate ce pot.

Pentru noi e important că am trecut, că suntem în semifinale și asta e tot ce e important.

Am spus înaintea sezonului că vrem să fim competitivi în ambele competiții (n.r. - în Cupă și campionat). Ne-am calificat în play-off cu trei sau patru etape înainte de finalul sezonului regulat.

Dar suntem în semifinale și sunt mândru de jucători”, a spus Zeljko Kopic la Prima Sport.

Întrebat despre duelul cu Universitatea Craiova din semifinalele Cupei, Zeljko Kopic a precizat:

„Este important pentru noi că avem mult timp până atunci. Și cred că până atunci Pușcaș va fi pregătit, poate și Karamoko.

Unii dintre jucători care nu sunt în cea mai bună formă vor fi la nivelul potrivit. Și cu siguranță în acel meci vom da totul pentru finală”.

Dinamo - Metalul Buzău, Cupa României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Dinamo - Metalul Buzău, Cupa României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (11 imagini)

Dinamo - Metalul Buzău, Cupa României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Metalul Buzău, Cupa României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Metalul Buzău, Cupa României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Metalul Buzău, Cupa României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - Metalul Buzău, Cupa României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+11 Foto
labels.photo-gallery

Zeljko Kopic: „Nu a fost corect cu acordarea cartonașelor galbene”

Antrenorul lui Dinamo a venit cu explicații și pentru criza de nervi pe care a avut-o în prima repriză a meciului a Metalul Buzău.

„Mi s-a părut că nu a fost corect cu acordarea cartonașelor galbene. L-am întrebat (n.r. - pe arbitrul Robert Avram) de criterii și de aia am primit galben”, a mai spus croatul.

Galerie foto (9 imagini)

Criza de nervi a lui Zeljko Kopic, în Dinamo - Metalul Buzău. Foto: Captură/Prima Sport Criza de nervi a lui Zeljko Kopic, în Dinamo - Metalul Buzău. Foto: Captură/Prima Sport Criza de nervi a lui Zeljko Kopic, în Dinamo - Metalul Buzău. Foto: Captură/Prima Sport Criza de nervi a lui Zeljko Kopic, în Dinamo - Metalul Buzău. Foto: Captură/Prima Sport Criza de nervi a lui Zeljko Kopic, în Dinamo - Metalul Buzău. Foto: Captură/Prima Sport
+9 Foto
labels.photo-gallery

Nemulțumit de faptul că mijlocașul Cristi Mihai a primit cartonașul galben, Zeljko Kopic a răbufnit la adresa arbitrului Robert Abram.

Antrenorul „câinilor” a fost foarte deranjat de decizie, gesticulând furios în direcția arbitrului. Robert Avram i-a făcut semn lui Kopic să se calmeze, dar tehnicianul croat a continuat protestele.

În cele din urmă, „centralul” l-a avertizat și pe Zeljko Kopic cu cartonașul galben.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

dinamo bucuresti Cupa Romaniei zeljko kopic Metalul Buzău
