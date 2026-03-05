„Aveam emoții pentru el!” Marius Niculae a găsit două motive de bucurie înainte de barajul cu Turcia: „Să-l pună în dificultate pe nea Mircea”

Marius Niculae (44 de ani) aplaudă revenirea lui Radu Drăgușin printre titularii lui Tottenham.

Fostul internațional se bucură și pentru faptul că cei mai mulți dintre jucătorii din vizorul selecționerului evoluează constant la echipa de club.

Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Marius Niculae a vorbit despre forma jucătorilor din lotul României înaintea meciului din finalul lunii cu Turcia, de la barajul pentru Cupa Mondială.

Niculae e bucuros că mulți dintre internaționali evoluează constant la club, fiind un avantaj important pentru selecționerul Mircea Lucescu față de momentele ale anului trecut.

„E foarte important pentru că o să-l pună în dificultate pe nea Mircea. E un lucru bun! Important e ca la ora meciului să fie toți în formă”, a zis Niculae.

Se bucură ca a revenit Drăgușin

Fostul atacant a vorbit și despre situația lui Radu Drăgușin, care a revenit după o accidentare serioasă. Joacă meci de meci la Tottenham, ceea ce îi dă încredere, spune Niculae.

„Aveam emoții pentru Drăgușin, dar din fericire pentru el joacă meci de meci. Vine după o accidentare foarte grea și știu foarte bine pentru că am trecut și eu prin asta.

E important să joci imediat ce revii pentru a câștiga ritm și încredere și asta e un lucru foarte bun”, a mai spus fostul atacant la un eveniment organizat de Victory Cup.

Constanța mai importantă decât forma lui Spurs

Fostul internațional nu crede că situația clubului Tottenham, care nu este cea mai bună, contează, ci faptul că Drăgușin joacă este esențial pentru națională:

„Tottenham nu trece printr-un moment foarte bun, e într-o zonă mai jos față de ce se așteptau, dar e important pentru el că joacă și pentru echipa națională”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport