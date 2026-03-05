„Aveam emoții pentru el!” Marius Niculae a găsit două motive de bucurie înainte de barajul cu Turcia: „Să-l pună în dificultate pe nea Mircea” +16 foto
Marius Niculae FOTO Iosif Popescu
„Aveam emoții pentru el!” Marius Niculae a găsit două motive de bucurie înainte de barajul cu Turcia: „Să-l pună în dificultate pe nea Mircea”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 05.03.2026, ora 23:28
alt-text Actualizat: 05.03.2026, ora 23:28
  • Marius Niculae (44 de ani) aplaudă revenirea lui Radu Drăgușin printre titularii lui Tottenham.
  • Fostul internațional se bucură și pentru faptul că cei mai mulți dintre jucătorii din vizorul selecționerului evoluează constant la echipa de club.
  • Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Marius Niculae a vorbit despre forma jucătorilor din lotul României înaintea meciului din finalul lunii cu Turcia, de la barajul pentru Cupa Mondială.

Niculae e bucuros că mulți dintre internaționali evoluează constant la club, fiind un avantaj important pentru selecționerul Mircea Lucescu față de momentele ale anului trecut.

„E foarte important pentru că o să-l pună în dificultate pe nea Mircea. E un lucru bun! Important e ca la ora meciului să fie toți în formă”, a zis Niculae.

Se bucură ca a revenit Drăgușin

Fostul atacant a vorbit și despre situația lui Radu Drăgușin, care a revenit după o accidentare serioasă. Joacă meci de meci la Tottenham, ceea ce îi dă încredere, spune Niculae.

„Aveam emoții pentru Drăgușin, dar din fericire pentru el joacă meci de meci. Vine după o accidentare foarte grea și știu foarte bine pentru că am trecut și eu prin asta.

E important să joci imediat ce revii pentru a câștiga ritm și încredere și asta e un lucru foarte bun”, a mai spus fostul atacant la un eveniment organizat de Victory Cup.

Constanța mai importantă decât forma lui Spurs

Fostul internațional nu crede că situația clubului Tottenham, care nu este cea mai bună, contează, ci faptul că Drăgușin joacă este esențial pentru națională:

„Tottenham nu trece printr-un moment foarte bun, e într-o zonă mai jos față de ce se așteptau, dar e important pentru el că joacă și pentru echipa națională”.

FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (16 imagini)

FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+16 Foto
turcia echipa nationala a romaniei Marius Niculae cm 2026 radu dragusin
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Tenis
05.03
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Citește mai mult
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Tenis
05.03
„Cred că va reveni pe teren” Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Citește mai mult
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Formula 1
05.03
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Citește mai mult
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Campionate
05.03
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Citește mai mult
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”

