„Ei cred că e iad!” Reacția lui Kasparov după discursul devastator anti-Rusia al ministrului de externe polonez: „Să nu vă plângeți!”

Garry Kasparov, legenda șahului mondial, a comentat contraatacul extrem de dur al lui Radoslaw Sikorski după ce avioanele Rusiei au încălcat spațiul aerian al Uniunii Europene.

Garry Kasparov, 62 de ani, considerat una dintre mințile strălucitoare ale istoriei șahului, e un contestatar feroce al președinților autoritari, mai ales al lui Vladimir Putin, dar și al lui Donald Trump, implicându-se de multe ori în politica mondială.

Inclusiv la alegerile din România, cu mesaje ferme, clare: „Dacă nu votezi, ajungi ca în Rusia sau China” sau „Asta e lecția pentru forțele pro-democrate din America”.

A reacționat și la subiectul care a aprins lumea întreagă în ultimele zile.

Mesajul Poloniei pentru Putin și Rusia: „Imperiul vostru nu va fi reconstruit”

Uniunea Europeană și NATO au intrat în alertă, după ce, în plin război cu Ucraina, avioanele rusești au pătruns vineri în spațiul aerian al Estoniei (a treia oară într-o săptămână când se încalcă teritoriul UE, după ce dronele Kremlinului au fost detectate în Polonia și România).

Radoslaw Sikorski este ministrul de externe al Poloniei din decembrie 2023 Foto: Imago

La cererea autorităților de la Tallinn, Consiliul de Securitate ONU s-a reunit de urgență luni, la New York.

Ședință în care ministrul de externe polonez (este și vicepremier) a avut un discurs extrem de acid împotriva Rusiei, mesaj cu țintă directă spre Vladimir Putin.

Vladimir Putin conduce Rusia ca premier sau președinte de peste 25 de ani Foto: Imago

„Știm că ignorați dreptul internațional și că sunteți incapabili să trăiți în pace cu vecinii. Naționalismul vostru nebun are o dorință de dominație care nu se va potoli până când nu veți înțelege că imperiul vostru nu va fi reconstruit”, a declarat Radoslaw Sikorski, potrivit Przeglad Sportowy.

Całe przemówienie wicepremiera @sikorskiradek podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczące naruszenia przez Rosję przestrzeni powietrznej Estonii ⬇️ pic.twitter.com/W8cMuyBiy5 — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) September 22, 2025

Am o singură rugăminte pentru guvernul rus: dacă altă rachetă sau alt avion intră în spațiul nostru aerian fără permisiune și vor fi doborâte, iar epavele cad pe teritoriul NATO, vă rugăm să nu veniți să vă plângeți. Ați fost avertizați! Radoslaw Sikorski, ministrul de externe și vicepremierul Poloniei

Kasparov, despre mesajul lui Sikorski: „Nu îi trimite în iad, pur și simplu spune adevărul”

Kasparov a comentat declarația extrem de dură a ministrului polonez printr-o postare pe social media.

„Așa cum a spus Truman, nu îi trimite în iad, pur și simplu spune adevărul, iar ei cred că e iad!”, a scris pe X faimosul șahist născut la Baku, în Azerbaidjan.

As Truman said, he doesn’t give them hell, he just tells the truth and they think it’s hell! https://t.co/9TbFf5WBx3 — Garry Kasparov (@Kasparov63) September 22, 2025

Przeglad Sportowy amintește de o întâlnire în trecut a lui Kasparov cu Sikorski. Și declarația ironică a oficialului de la Varșovia.

Știm că proporția de putere și conștientizare a unei Rusii post-imperiale este scăzută, dar ar fi mai bine pentru Polonia dacă ar fi Kasparov președintele Rusiei, nu Putin Radoslaw Sikorski, ministrul de externe și vicepremierul Poloniei

