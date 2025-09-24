„Ei cred că e iad!” Reacția lui Kasparov după discursul devastator anti-Rusia al ministrului de externe polonez: „Să nu vă plângeți!”
Garry Kasparov, considerat unul dintre cei mai mari șahiști ai tuturor timpurilor Foto: Imago
Diverse

„Ei cred că e iad!” Reacția lui Kasparov după discursul devastator anti-Rusia al ministrului de externe polonez: „Să nu vă plângeți!”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 24.09.2025, ora 15:59
  • Garry Kasparov, legenda șahului mondial, a comentat contraatacul extrem de dur al lui Radoslaw Sikorski după ce avioanele Rusiei au încălcat spațiul aerian al Uniunii Europene.

Garry Kasparov, 62 de ani, considerat una dintre mințile strălucitoare ale istoriei șahului, e un contestatar feroce al președinților autoritari, mai ales al lui Vladimir Putin, dar și al lui Donald Trump, implicându-se de multe ori în politica mondială.

Au aruncat ouă spre Blănuță! Un jurnalist ucrainean povestește ce s-a întâmplat în timpul unui meci al lui Dinamo Kiev 
Citește și
Au aruncat ouă spre Blănuță! Un jurnalist ucrainean povestește ce s-a întâmplat în timpul unui meci al lui Dinamo Kiev
Citește mai mult
Au aruncat ouă spre Blănuță! Un jurnalist ucrainean povestește ce s-a întâmplat în timpul unui meci al lui Dinamo Kiev 

Inclusiv la alegerile din România, cu mesaje ferme, clare: „Dacă nu votezi, ajungi ca în Rusia sau China” sau „Asta e lecția pentru forțele pro-democrate din America”.

A reacționat și la subiectul care a aprins lumea întreagă în ultimele zile.

Mesajul Poloniei pentru Putin și Rusia: „Imperiul vostru nu va fi reconstruit”

Uniunea Europeană și NATO au intrat în alertă, după ce, în plin război cu Ucraina, avioanele rusești au pătruns vineri în spațiul aerian al Estoniei (a treia oară într-o săptămână când se încalcă teritoriul UE, după ce dronele Kremlinului au fost detectate în Polonia și România).

Radoslaw Sikorski este ministrul de externe al Poloniei din decembrie 2023 Foto: Imago Radoslaw Sikorski este ministrul de externe al Poloniei din decembrie 2023 Foto: Imago
Radoslaw Sikorski este ministrul de externe al Poloniei din decembrie 2023 Foto: Imago

La cererea autorităților de la Tallinn, Consiliul de Securitate ONU s-a reunit de urgență luni, la New York.

Ședință în care ministrul de externe polonez (este și vicepremier) a avut un discurs extrem de acid împotriva Rusiei, mesaj cu țintă directă spre Vladimir Putin.

Vladimir Putin conduce Rusia ca premier sau președinte de peste 25 de ani Foto: Imago Vladimir Putin conduce Rusia ca premier sau președinte de peste 25 de ani Foto: Imago
Vladimir Putin conduce Rusia ca premier sau președinte de peste 25 de ani Foto: Imago

„Știm că ignorați dreptul internațional și că sunteți incapabili să trăiți în pace cu vecinii. Naționalismul vostru nebun are o dorință de dominație care nu se va potoli până când nu veți înțelege că imperiul vostru nu va fi reconstruit”, a declarat Radoslaw Sikorski, potrivit Przeglad Sportowy.

Am o singură rugăminte pentru guvernul rus: dacă altă rachetă sau alt avion intră în spațiul nostru aerian fără permisiune și vor fi doborâte, iar epavele cad pe teritoriul NATO, vă rugăm să nu veniți să vă plângeți. Ați fost avertizați! Radoslaw Sikorski, ministrul de externe și vicepremierul Poloniei

Kasparov, despre mesajul lui Sikorski: „Nu îi trimite în iad, pur și simplu spune adevărul”

Kasparov a comentat declarația extrem de dură a ministrului polonez printr-o postare pe social media.

„Așa cum a spus Truman, nu îi trimite în iad, pur și simplu spune adevărul, iar ei cred că e iad!”, a scris pe X faimosul șahist născut la Baku, în Azerbaidjan.

Przeglad Sportowy amintește de o întâlnire în trecut a lui Kasparov cu Sikorski. Și declarația ironică a oficialului de la Varșovia.

Știm că proporția de putere și conștientizare a unei Rusii post-imperiale este scăzută, dar ar fi mai bine pentru Polonia dacă ar fi Kasparov președintele Rusiei, nu Putin Radoslaw Sikorski, ministrul de externe și vicepremierul Poloniei

Citește și

Mesaj dur pentru Trump Kasparov, replică după ce președintele Statelor Unite a scos poza lui Putin din sertar
Campionatul Mondial
18:16
Mesaj dur pentru Trump Kasparov, replică după ce președintele Statelor Unite a scos poza lui Putin din sertar
Citește mai mult
Mesaj dur pentru Trump Kasparov, replică după ce președintele Statelor Unite a scos poza lui Putin din sertar
„Să învățăm din victoria lui Nicușor Dan” Garry Kasparov dă exemplu România în SUA: „Asta e lecția pentru forțele pro-democrate din America”
Diverse
20:31
„Să învățăm din victoria lui Nicușor Dan” Garry Kasparov dă exemplu România în SUA: „Asta e lecția pentru forțele pro-democrate din America”
Citește mai mult
„Să învățăm din victoria lui Nicușor Dan” Garry Kasparov dă exemplu România în SUA: „Asta e lecția pentru forțele pro-democrate din America”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
Trump a spus că NATO trebuie să doboare avioanele rusești care intră în spațiul său. Cele 24 de ore decisive prevăzute de armata română și de Alianța NATO dacă Rusia va ataca vreodată România
polonia Uniunea Europeana rusia Garry Kasparov vladimir putin razboi Radoslaw Sikorski
Știrile zilei din sport
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Europa League
16:51
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Citește mai mult
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Superliga
16:32
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Citește mai mult
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul
Nationala
16:38
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul
Citește mai mult
Șanse mici pentru un tricolor important Mircea Lucescu speră să-l aibă la dispoziție cu Austria, dar clubul are alte planuri cu fotbalistul
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!
Campionate
16:48
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!
Citește mai mult
A ratat „Panenka” Sergio Ramos, eșec de la 11 metri, urmat de dezastru pentru echipa sa. Monterrey a luat 6 goluri în 40 de minute!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:20
Cum arată noul Camp Nou VIDEO+FOTO. GOLAZO.ro a vizitat arena Barcelonei: „Cea mai sigură din Spania” » De ce nu se poate juca încă
Cum arată noul Camp Nou VIDEO+FOTO. GOLAZO.ro a vizitat arena Barcelonei: „Cea mai sigură din Spania” » De ce nu se poate juca încă 
16:32
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
Mirel Rădoi nu stă la discuții Își avertizează jucătorii înaintea meciului cu Dinamo: „Să se ducă acasă! Nici nu va fi în lot”
16:51
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
Încă o lovitură încasată de FCSB Campioana a mai pierdut un jucător înaintea debutului în Europa League. Nevoit să se opereze de urgență
18:03
„Fotbalul profesionist nu e pentru copii!” Un mare antrenor trage un semnal de alarmă: „Asta i-aș întreba pe medici”
„Fotbalul profesionist nu e pentru copii!” Un mare antrenor trage un semnal de alarmă: „Asta i-aș întreba pe medici”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Top stiri din sport
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Campionate
11:30
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Citește mai mult
Și chirurgul a fost șocat Ce s-a întâmplat la operația lui Gavi + Mesajul mijlocașului de la Barcelona de pe patul de spital
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Canotaj
10:47
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Citește mai mult
Aur și argint pentru România, la canotaj Primele medalii, la dublu rame feminin și masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai
Dinamo, avertisment pentru olteni  Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Superliga
14:57
Dinamo, avertisment pentru olteni Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Citește mai mult
Dinamo, avertisment pentru olteni  Universitatea Craiova nu-l sperie pe Sivis: „Știm cine suntem, mergem la victorie”
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon
Campionate
10:41
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon
Citește mai mult
Când se joacă El Clasico La Liga a stabilit data și ora primului Real Madrid - Barcelona din acest sezon

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 12 rapid 21 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share