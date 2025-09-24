Au aruncat ouă spre Blănuță! Un jurnalist ucrainean povestește ce s-a întâmplat în timpul unui meci al lui Dinamo Kiev 
Blănuță (în verde), la 2-1 cu Oleksandria, în Cupa Ucrainei Foto: Instagram Dinamo Kiev
Au aruncat ouă spre Blănuță! Un jurnalist ucrainean povestește ce s-a întâmplat în timpul unui meci al lui Dinamo Kiev

  • Vladislav Blănuță are în continuare o situație dificilă la Dinamo Kiev. Ultrașii ucraineni nu-l iartă pe atacantul în vârstă de 23 de ani pentru postările pro-ruse făcute înaintea transferului de la FCU Craiova.

Au trecut trei săptămâni de la transferul lui Vladislav Blănuță și ultimul meci al lui Dinamo Kiev era un semn bun pentru atacantul în vârstă de 23 de ani.

Contestat violent de ultrașii alb-albaștri după postările pro-ruse ale jucătorului, vârful cumpărat cu 2,6 milioane de euro de la FCU Craiova a evoluat în repriza secundă la 2-2 cu Oleksandria, în campionat.

Primul sa apariție pe teren propriu. Partidă în care a ratat două ocazii mari (o dată, a rămas singur cu portarul, însă șutul lui a fost deviat în corner; la a doua șansă, a luftat în mijlocul careului), dar a scăpat de agresiunile verbale ale fanilor radicali.

„Problema lui Blănuță nu s-a atenuat și este puțin probabil să se atenueze prea curând”

Totuși, un jurnalist ucrainean a povestit o întâmplare care arată situația lui Blănuță la Kiev.

Comentatorul Vladimir Zverov a dezvăluit ce s-a întâmplat la confruntarea precedentă, Oleksandria - Dinamo Kiev 1-2, în Cupă, pe 17 septembrie, când internaționalul român U21 (și-a dat autogol atunci) a fost ținta unui atac cu ouă!

Ce face Blănuță pentru a nu auzi insultele fanilor kieveni când apare pe teren: ascultă muzică Foto: Instagram Dinamo Kiev Ce face Blănuță pentru a nu auzi insultele fanilor kieveni când apare pe teren: ascultă muzică Foto: Instagram Dinamo Kiev
Ce face Blănuță pentru a nu auzi insultele fanilor kieveni când apare pe teren: ascultă muzică Foto: Instagram Dinamo Kiev

„Problema lui Blănuță nu s-a atenuat și este puțin probabil să se atenueze prea curând”, a afirmat Zverov, potrivit site-ului Tribuna.

„Am urmărit reacția suporterilor din Kiev. La ultimul meci, de campionat, au fost destul de calmi (n.r. față de Blănuță), nu se citea nimic în ochii lor. Nu îl susțineau, dar atmosfera de pe stadion era destul de calmă, din câte am văzut”.

În Cupă, zburau ouăle din tribune. Nu spun cine arunca, fanii lui Dinamo, cei ai Oleksandriei sau spectatorii neutri. Dar ouăle zburau în direcția lui Blănuță Vladimir Zverov, jurnalist ucrainean

Ce i s-a întâmplat lui Blănuță la debut: „diavol” și „vatnik”

Pe 13 septembrie, Blănuță a debutat la Dinamo, intrând în ultimele 12 minute la 2-2 cu Obolon, în liga ucraineană.

La acel meci, ultrașii kieveni au afișat un banner cu mesajul „Diavolul Blănuță”, au aruncat cu pachete de vată spre banca de rezerve a propriei echipe și l-au huiduit la fiecare atingere a mingii.

Un jurnalist ucrainean a explicat pentru GOLAZO.ro: „Vata e asociată cu oamenii care au vederi pro-ruse. Îi numim «vatnik», cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”.

