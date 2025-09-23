Gavi, pe bară tot anul! Mijlocașul de la FC Barcelona a fost operat și va lipsi mai mult decât sperau catalanii

Gavi (21 de ani), mijlocașul celor de la FC Barcelona, a fost operat și va fi indisponibil timp de 4-5 luni.

Deși FC Barcelona a preconizat că Gavi va fi indisponibil până în noiembrie, planurile catalanilor au fost date peste cap.

Gavi a fost operat și va lipsi 4-5 luni

Gavi a fost supus unei operații, efectuate de dr. Joan Carles Monllau, sub supravegherea staff-ului medical al clubului.

Intervenția chirurgicală asupra mijlocașului catalanilor a fost efectuată cu succes, însă perioada de recuperare va fi de 4-5 luni.

„Jucătorul primei echipe Pablo Páez Gavira „Gavi” a fost supus unei artroscopii pentru a rezolva o leziune a meniscului medial, care a fost suturat pentru a proteja meniscul.

Timpul de recuperare este estimat la aproximativ 4-5 luni ”, se arată în comunicatul emis de FC Barcelona, pe site-ul oficial al clubului.

Gavi ar urma să revină pe teren abia în februarie 2026, ratând mare parte din actualul sezon.

Gavi nu este la prima accidentare gravă

Aceasta nu este prima accidentare gravă pentru Gavi. În noiembrie 2023, fotbalistul a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, în duelul dintre Spania și Georgia, 3-1, iar recuperarea a fost dificilă.

Mijlocașul catalanilor a ratat restul sezonului și Campionatul European din 2024.

Barcelona l-a pierdut și pe Fermin Lopez

Trupa pregătită de Hansi Flick traversează o perioadă complicată din punct de vedere al lotului, după ce și Fermin Lopez s-a accidentat. Acesta s-a prăbușit pe teren în duelul câștigat contra lui Getafe, 3-0.

Fermin Lopez are probleme în zona inghinală și va fi indisponbil pentru următoarele 3 săptămâni.

🚨 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎 🚨



El jugador 𝐅𝐞𝐫𝐦𝐢́𝐧 𝐋𝐨́𝐩𝐞𝐳 presenta una lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo. El tiempo de baja será de unas tres semanas. pic.twitter.com/wXluXXRlHJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 22, 2025

