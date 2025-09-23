Deepfake cu Nadal Legendarul sportiv, nevoit să intervină după apariția unor reclame mincinoase : „Îmi imită vocea și imaginea!”

Rafael Nadal (39 de ani), fost lider ATP și câștigător a 22 de titluri de Grand Slam, a transmis un semnal de alarmă legat de mai multe înregistrări false care îl au în prim-plan.

Prin intermediul inteligenței artificiale, imaginea și vocea lui Nadal au fost folosite în reclame mincinoase, fără consimțământul ibericului.

Rafael Nadal acuză un deepfake cu imaginea și vocea sa: „Este publicitate falsă”

Fostul jucător de tenis și-a avertizat urmăritorii să nu se încreadă în platformele care se folosesc de imaginea sa pentru a promova diverse investiții.

„Salut tuturor, împărtășesc acest mesaj de alertă, ceva neobișnuit pe rețelele mele de socializare, dar necesar.

Echipa mea și cu mine am detectat că pe unele platforme circulă videoclipuri false generate de inteligența artificială, în care apare o figură care îmi imită imaginea și vocea.

Aceste videoclipuri îmi atribuie sfaturi sau sugestii de investiții care nu provin de la mine. Aceasta este publicitate falsă. Vă rugăm să rețineți: nu am creat și nici nu am aprobat aceste tipuri de mesaje.

Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și sprijin”, a scris Rafael Nadal pe pagina sa de X (fostul Twitter).

Hola a todos,

Comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario.



Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz.



En… — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 23, 2025

Și Cristiano Ronaldo a fost victima unui deepfake

Fostul jucător de tenis spaniol a ajuns ținta unui deepfake, însă nu este singurul sportiv recunoscut la nivel mondial care se confruntă cu această problemă.

În luna februarie, o filmare generată cu inteligența artificială îl înfățișa pe Cristiano Ronaldo transmițând un mesaj de susținere pentru Palestina.

„Iubesc Palestina. Sunt Cristiano Ronaldo. Mă întrebați dacă susțin poporul Palestinei. Da, fără îndoială, sunt alături de Palestina.

Mă rog mereu pentru ei și voi continua să o fac, inshallah (n.r.- dacă Dumnezeu vrea). Sper că veți fi și voi alături de poporul oprimat din Palestina și că îi veți avea în rugăciunile voastre. Împreună, haideți să apărăm umanitatea”, a spus Cristiano Ronaldo în videoclipul respectiv, potrivit fullfact.org.

