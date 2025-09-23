Harry Styles, performanță la Berlin Faimosul cântăreț britanic a terminat maratonul în mai puțin de 3 ore
Harry Styles. Foto: Getty Images
Diverse

Harry Styles, performanță la Berlin Faimosul cântăreț britanic a terminat maratonul în mai puțin de 3 ore

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 23.09.2025, ora 16:06
alt-text Actualizat: 23.09.2025, ora 16:06
  • Harry Styles (31 de ani), cântăreț și compozitor britanic, a participat la Maratonul de la Berlin și a reușit să termine cursa în mai puțin de trei ore.

Competiția a adunat aproximativ 55.000 de alergători pe traseul berlinez, considerat unul dintre cele mai rapide din lume.

Harry Styles, performanță la Berlin. Artistul a terminat maratonul în mai puțin de 3 ore

Fostul membru al trupei One Direction a alergat sub pseudonimul Sted Sarandos, purtând o bandană și ochelari de soare.

El a încheiat maratonul în 2 ore, 59 de minute și 13 secunde, un timp remarcabil pentru orice amator, pragul de trei ore fiind unul dintre cele mai ambițioase obiective pentru pasionații de maraton, conform apnews.com.

Înainte de cursă, Styles fusese văzut antrenându-se pe străzile capitalei Germaniei, conform sursei citate.

La final, a fost surprins într-o fotografie alături de Richard Whitehead, dublu campion paralimpic la 200 de metri, aflat în plin obiectiv personal de a parcurge 20 de maratoane într-un singur an.

Imaginea a fost publicată, ulterior, de Whitehead pe Instagram.

Realizările lui Harry Styles

Harry Styles a devenit popular ca membru al trupei One Direction.

În aprilie 2017, a debutat solo cu single-ul „Sign of the Times”, urmat de primul său album, „Harry Styles”, care s-a clasat pe locul 1 în topurile din SUA (Billboard 200) și Marea Britanie (UK Albums Chart).

Al doilea album, „Fine Line” (2019), a avut mare succes: conține hituri precum „Watermelon Sugar”, „Lights Up”, „Adore You”.

„Watermelon Sugar” i-a adus primul loc în Billboard Hot 100 și primul premiu Grammy.

Cel de-al treilea studio album, Harry’s House (2022), a consolidat statutul lui ca artist de top: a intrat direct pe prima poziție în Billboard 200 și în UK Albums Chart încă din prima săptămână de la lansare

Single-ul „As It Was” a ocupat poziția 1 în topul Billboard Hot 100 timp de 15 săptămâni, conform grammy.com.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share