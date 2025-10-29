„Prețul e mult prea mare” Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere
Foto: Captură/Google Earth
Diverse

„Prețul e mult prea mare” Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.10.2025, ora 19:27
  • Baza de antrenament a fostei echipe din Liga 1 Gaz Metan Mediaș este scoasă la licitație.
  • Gheorghe Roman, primarul din Mediaș, a mărturisit că administrația locală nu va încerca să o cumpere din cauza prețului prea mare.

Gaz Metan Mediaș a intrat în faliment în 2022, după mulți ani petrecuți în prima ligă, inclusiv cu participări în cupele europene.

Costul a sărit în aer  La ce sumă uriașă a ajuns construcția noului stadion din România, care ar putea fi inaugurat în 2026
Citește și
Costul a sărit în aer La ce sumă uriașă a ajuns construcția noului stadion din România, care ar putea fi inaugurat în 2026
Citește mai mult
Costul a sărit în aer  La ce sumă uriașă a ajuns construcția noului stadion din România, care ar putea fi inaugurat în 2026

Baza de antrenament a echipei Gaz Metan Mediaș se vinde

Lichidatorul judiciar al Clubului Sportiv Gaz Metan Mediaș a anunțat scoaterea la licitație a bazei de antrenament a fostei echipe Gaz Metan Mediaș, potrivit turnulsfatului.ro.

Este vorba de un teren de 17.572 metri pătrați, încă unul de 5.165 mp, dar și o clădire cu o suprafață totală de 244 mp, aflate în proprietatea Club Sportiv Gaz Metan Mediaș.

1.452.723 euro fără TVA
este prețul de pornire al licitației. Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de pornire al vânzării, adică 145.273 euro.

Gaz Metan Mediaș a dispărut din fotbalul românesc în 2022, după ce s-a confruntat mai multe probleme financiare. Neplătiți, jucătorii au părăsit, pe rând, echipa.

Înainte să intre în faliment, formația a retrogradat în Liga 2 și, ulterior, în Liga 3.

Gheorghe Roman: „Prețul este mult prea mare pentru posibilitățile noastre”

Gheorghe Roman, primarul din Mediaș, a declarat că administrația locală a orașului nu va încerca să cumpere baza de antrenament.

„Oricât de interesați am fi, prețul este mult prea mare pentru posibilitățile noastre actuale.

Oricum, bugetul fiind aprobat la începutul anului nu aveam de unde să știm că va fi scoasă la vânzare baza sportivă, motiv pentru care nici nu am bugetat fonduri pentru a achiziționa astfel de bunuri”, a declarat edilul, potrivit sursei citate.

După disparația echipei Gaz Metan a apărut ACS Mediaș. În acest moment, formația joacă în Liga 3, unde se clasează pe locul 3 în Grupa F.

Citește și

„Să fie monitorizat!”  Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață”
Superliga
18:34
„Să fie monitorizat!” Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață”
Citește mai mult
„Să fie monitorizat!”  Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață”
Probleme mari pentru Kopic UPDATE A venit diagnosticul pentru Maxime Sivis » Ce variante au „câinii” pentru derby-ul cu CFR Cluj
Cupa Romaniei
18:18
Probleme mari pentru Kopic UPDATE A venit diagnosticul pentru Maxime Sivis » Ce variante au „câinii” pentru derby-ul cu CFR Cluj
Citește mai mult
Probleme mari pentru Kopic UPDATE A venit diagnosticul pentru Maxime Sivis » Ce variante au „câinii” pentru derby-ul cu CFR Cluj

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Facturile electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Este a patra scumpire din ultimele luni / Cât vom plăti în plus și unde se duc banii
Facturile electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Este a patra scumpire din ultimele luni / Cât vom plăti în plus și unde se duc banii
Facturile electricitate cresc din nou de la 1 noiembrie. Este a patra scumpire din ultimele luni / Cât vom plăti în plus și unde se duc banii
gaz metan medias licitatie vanzare baza de antrenament
Știrile zilei din sport
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
Campionate
00:18
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
Citește mai mult
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc  Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”
Superliga
00:04
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”
Citește mai mult
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc  Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”
Bistrița acuză arbitrajul  Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
Cupa Romaniei
00:24
Bistrița acuză arbitrajul Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
Citește mai mult
Bistrița acuză arbitrajul  Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
Stevanovic, ce gafă! FOTO. Cine e femeia care  a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a făcut fundașul de la U Craiova în meciul cu Sănătatea Cluj
Cupa Romaniei
29.10
Stevanovic, ce gafă! FOTO. Cine e femeia care a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a făcut fundașul de la U Craiova în meciul cu Sănătatea Cluj
Citește mai mult
Stevanovic, ce gafă! FOTO. Cine e femeia care  a izbucnit în lacrimi când a văzut ce a făcut fundașul de la U Craiova în meciul cu Sănătatea Cluj
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:18
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
00:24
Bistrița acuză arbitrajul Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
Bistrița acuză arbitrajul  Nicolae Grigore, după înfrângerea cu FCSB: „Nu cred că aveau nevoie de ajutor” » Cum răspunde Mihai Stoica
00:04
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”
Burleanu a mers la Miercurea Ciuc  Șeful FRF „a cultivat relații maghiare”: „Suntem mândri că Csikszereda e în Superliga”
23:54
„Trebuia să facem asta mai repede” Ce le-a reproșat Charalambous jucătorilor de la FCSB după victoria cu Gloria Bistrița » A avut un remarcat
„Trebuia să facem asta mai repede” Ce le-a reproșat Charalambous jucătorilor de la FCSB după victoria cu Gloria Bistrița » A avut un remarcat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Top stiri din sport
Costul a sărit în aer  La ce sumă uriașă a ajuns construcția noului stadion din România, care ar putea fi inaugurat în 2026
Diverse
29.10
Costul a sărit în aer La ce sumă uriașă a ajuns construcția noului stadion din România, care ar putea fi inaugurat în 2026
Citește mai mult
Costul a sărit în aer  La ce sumă uriașă a ajuns construcția noului stadion din România, care ar putea fi inaugurat în 2026
„Să fie monitorizat!”  Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață”
Superliga
29.10
„Să fie monitorizat!” Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață”
Citește mai mult
„Să fie monitorizat!”  Dinamo a mutat un jucător la Săftica, din cauza problemelor de adaptare: „Bucureștiul i-a schimbat modul de viață”
„Prețul e mult prea mare” Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere
Diverse
29.10
„Prețul e mult prea mare” Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere
Citește mai mult
„Prețul e mult prea mare” Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere
FRF reacționează Forul condus de Burleanu spune că nu a făcut nicio informare către UEFA în cazul FCSB - Steaua. Cum își argumentează poziția
Superliga
29.10
FRF reacționează Forul condus de Burleanu spune că nu a făcut nicio informare către UEFA în cazul FCSB - Steaua. Cum își argumentează poziția
Citește mai mult
FRF reacționează Forul condus de Burleanu spune că nu a făcut nicio informare către UEFA în cazul FCSB - Steaua. Cum își argumentează poziția

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 29 rapid 12 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
30.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share