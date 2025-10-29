„Prețul e mult prea mare” Bază de antrenament a fostei echipe din Liga 1, scoasă la licitație » Administrația locală nu va încerca să o cumpere

Baza de antrenament a fostei echipe din Liga 1 Gaz Metan Mediaș este scoasă la licitație.

Gheorghe Roman, primarul din Mediaș, a mărturisit că administrația locală nu va încerca să o cumpere din cauza prețului prea mare.

Gaz Metan Mediaș a intrat în faliment în 2022, după mulți ani petrecuți în prima ligă, inclusiv cu participări în cupele europene.

Baza de antrenament a echipei Gaz Metan Mediaș se vinde

Lichidatorul judiciar al Clubului Sportiv Gaz Metan Mediaș a anunțat scoaterea la licitație a bazei de antrenament a fostei echipe Gaz Metan Mediaș, potrivit turnulsfatului.ro.

Este vorba de un teren de 17.572 metri pătrați, încă unul de 5.165 mp, dar și o clădire cu o suprafață totală de 244 mp, aflate în proprietatea Club Sportiv Gaz Metan Mediaș.

1.452.723 euro fără TVA este prețul de pornire al licitației. Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de pornire al vânzării, adică 145.273 euro.

Gaz Metan Mediaș a dispărut din fotbalul românesc în 2022, după ce s-a confruntat mai multe probleme financiare. Neplătiți, jucătorii au părăsit, pe rând, echipa.

Înainte să intre în faliment, formația a retrogradat în Liga 2 și, ulterior, în Liga 3.

Gheorghe Roman: „Prețul este mult prea mare pentru posibilitățile noastre”

Gheorghe Roman, primarul din Mediaș, a declarat că administrația locală a orașului nu va încerca să cumpere baza de antrenament.

„Oricât de interesați am fi, prețul este mult prea mare pentru posibilitățile noastre actuale.

Oricum, bugetul fiind aprobat la începutul anului nu aveam de unde să știm că va fi scoasă la vânzare baza sportivă, motiv pentru care nici nu am bugetat fonduri pentru a achiziționa astfel de bunuri”, a declarat edilul, potrivit sursei citate.

După disparația echipei Gaz Metan a apărut ACS Mediaș. În acest moment, formația joacă în Liga 3, unde se clasează pe locul 3 în Grupa F.

