Costul a sărit în aer  La ce sumă uriașă a ajuns construcția noului stadion din România, care ar putea fi inaugurat în 2026

Costul construcției noului stadion din Târgoviște, Dâmbovița Arena, ar fi crescut semnificativ față de cât era estimat inițial.

Construcția noului stadion din Târgoviște a început în septembrie 2023. Orașul mai are un stadion nou, „Eugen Popescu”, pe care evoluează Chindia acasă în Liga 2.

30 de milioane de euro în plus pentru Dâmbovița Arena

Arena din Târgoviște ar trebui să fie dată în folosință în 2026. Costul lucrării ar fi trebuit să fie de 271 milioane de lei, adică aproximativ 55 de milioane de euro.

La aproximativ o lună de la montarea gradenelor, scaunelor și acoperișului, costul total ar fi crescut la 85 de milioane de euro, cu 30 de milioane mai mult decât era estimat inițial , potrivit db-sport.ro.

Comparativ, modernizarea stadionului „Eugen Popescu” a costat 15 milioane de euro.

Lucrările la Dâmbovița Arena sunt realizate de ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții, iar Consiliul Județean Dâmbovița ar fi contribuit cu 12 milioane de euro pentru finalizarea arenei de 12.402 de locuri, potrivit sursei citate.

Parcarea interioară a noului stadion ar fi deja finalizată, la fel și vestiarele, ce vor fi dotate cu facilități de recuperare, bazin și saună, scria liga2.ro la finalul lunii septembrie.

Stadionul este proiectat să aibă culoarele de acces în apropierea facilităților. Astfel, autocarele echipelor vor putea pătrunde până la intrarea spre vestiare.

Intrarea pentru persoanele cu nevoi speciale se află la Peluza Sud și este bine delimitată.

Caracteristicile noului stadion „Dâmbovița Arena”

Capacitate: 12.402 locuri

Etaje: subsol, parter și trei etaje

Pistă de atletism

Săli de antrenament, încălzire, recuperare, vestiare, spațiu pentru control antidoping

165 de locuri pentru presă și comentatori

75 de locuri pentru persoane cu dizabilități și 75 pentru însoțitorii acestora

Stadionul va putea fi folosit pentru competiții de fotbal, rugby și atletism

