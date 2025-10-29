CS Dinamo - FC Dinamo 1-3. „Câinii” lui Kopic s-au impus în primul duel din grupele Cupei României.

Însă tehnicianul croat l-a pierdut pe Maxime Sivis (27 de ani) în partea secundă, care a părăsit terenul accidentat.

FC Dinamo a obținut prima victorie după cele două meciuri fără succes din Liga 1, 0-2 cu Rapid și 1-1 cu FC Argeș, asigurându-și primele puncte în Cupa României.

CS Dinamo - FC Dinamo 1-3 . Maxime Sivis s-a accidentat în meciul din Cupă

Fundașul dreapta francez a făcut azi un RMN și e suspect de o leziune fibrilară la gamba stângă, accidentare care îl poate ține departe de gazon aproximativ trei săptămâni , informează prosport.ro.

El ar rata astfel sigur meciul cu CFR Cluj, de vineri, urmând să revină după pauza cauzată de meciurile naționalei, fie cu FC Botoșani (deplasare, 21-24 noiembrie, data nu a fost încă stabilită), fie cu Oțelul (acasă, 28 noiembrie-1 decembrie, data nu a fost încă stabilită)

Fundașul lateral al „câinilor” a acuzat dureri la piciorul stâng, moment în care cerut imediat schimbarea din partea lui Zeljko Kopic.

Sivis a primit îngrijiri medicale pe teren, iar apoi a avut nevoie de ajutorul medicilor pentru a părăsi suprafața de joc, fiind înlocuit de Opruț în minutul 61, după ce francezul intrase la pauză din postura de rezervă.

Acum, antrenorul Zeljko Kopic are nevoie de o variantă solidă pentru postul de fundaș dreapta pentru derby-ul cu CFR Cluj de vineri, care se va disputa începând cu ora 20:30.

Jordan Ikoko nu este în cea mai bună formă din punct de vedere fizic, neputând juca un meci întreg, iar cealaltă variantă este tânărul Alex Tabuncic (19 ani).

Există și varianta ca tehnicianul croat să reprofileze un alt jucător pentru poziția respectivă. Raul Opruț ar putea să-l înlocuiască pe Sivis în postul de fundaș dreapta, iar Armstrong să preia poziția de fundaș stânga.

În acest moment, nu este bine, vedem mâine (n.red. - miercuri). Facem mai multe investigații și vom vedea, dar acum nu e bine. Zeljko Kopic, despre Sivis, după meci

