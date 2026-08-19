„Gattuso, cred că ai nevoie de asta” FOTO. Fostul selecționer al Italiei, ironizat de Ryanair după debutul catastrofal pe banca lui Lazio

Compania aeriană Ryanair l-a ironizat pe Gennaro Gattuso (48 de ani), după debutul dezastruos al antrenorului pe banca echipei Lazio.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Finalistă în sezonul precedent al Cupei Italiei, Lazio s-a făcut de râs în noua ediție a competiției, fiind eliminată încă din primul tur.

Lazio a pierdut cu 0-2 în fața lui Mantova, formație din eșalonul secund la care este legitimat și românul Rareș Ilie.

Gennaro Gattuso, ironizat de Ryanair: „Cred că ai nevoie de asta”

Partida a avut loc duminică și s-a disputat pe un Olimpico aproape gol, pe fondul protestelor suporterilor față de președintele Claudio Lotito.

Lazio nu mai fusese eliminată atât de devreme din Cupa Italiei din sezonul 1963/64, iar Ryanair a profitat imediat de moment.

Contul italian al companiei a postat pe platforma X un formular de angajare , însoțit de mesajul: „Gattuso, penso ti serva questo” („Gattuso, cred că ai nevoie de asta”).”

„Hai, Lazio, sunt sigur că data viitoare veți fi în categoria «priority»”, a adăugat compania aeriană în descrierea postării.

Postarea a devenit virală și a alimentat ironiile despre posibilitatea ca antrenorul să fie concediat. Înaintea partidei cu Mantova, cota ca antrenorul să fie demis înainte de finalul sezonului era de 6.00. După înfrângere, aceasta a coborât la 4.00.

Au existat și suporteri ai lui Lazio care au preluat meme-ul pentru a-și exprima nemulțumirea față de conducerea clubului. În unele variante distribuite online, gluma îl avea ca protagonist pe Claudio Lotito , sugerând că problema principală a echipei nu este Gattuso, ci președintele.

Nu este prima dată când Ryanair recurge la astfel de ironii. Compania este cunoscută pentru meme-urile și mesajele sale despre evenimente din lumea sportului.

8 meciuri a rezistat Gennaro Gattuso pe banca naționalei Italiei. A obținut 6 victorii, dar a ratat calificarea la CM 2026, după înfrângerea cu Bosnia din finala barajului

Gattuso: „Îmi asum întreaga responsabilitate”

După înfrângerea cu Mantova, fostul selecționer italian a declarat:

„Este o lovitură grea. Îmi asum responsabilitatea pentru că așa trebuie, dar acum e momentul să tac și să mă apuc de treabă. Îmi asum întreaga responsabilitate.

Știam că avem mult de lucru. În acest moment doare, și trebuie să ne cerem scuze. Mergem mai departe, iar eu îi susțin fără rezerve pe acești băieți care dau tot ce au mai bun.

Avem multe aspecte de îmbunătățit. Acest moment e dureros, dar trebuie să rămânem puternici. Încă din prima zi, am știut că trebuie să rămânem uniți și să muncim din greu.

Doar prin muncă asiduă și dorința de a avea un sezon bun putem ieși din această situație” , a spus Gattuso pentru Sportmediaset.

FOTO: Rareș Ilie, aproape de gol în Lazio - Mantova 0-2

Gattuso a preluat o echipă care a pierdut jucători importanți în această vară și care nu a beneficiat de transferuri suficiente pentru a compensa plecările, însă nu a vrut să caute scuze.

Astăzi (duminică) nu a fost vorba despre transferuri. Este vorba despre jucătorii care au intrat pe teren. E ușor să spunem că ne lipsește una sau alta. În acest moment avem nevoie de asumarea responsabilității, iar apoi vom vedea ce se va întâmpla în zilele următoare. Gennaro Gattuso, antrenor Lazio

În prima etapă din Serie A, Lazio va juca pe terenul celor de la Bologna. Meciul este programat pe 24 august, de la ora 19:30.

Rezumatul partidei dintre Lazio și Mantova, scor 0-2:

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport