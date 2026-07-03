Ryanair râde de Real Madrid Mesaj ironic al companiei aeriene, după ce „galacticii” au dezmințit zvonurile privind transferul lui Enzo Fernandez
Ryanair și Real Madrid. Foto: IMAGO + montaj/GOLAZO.ro
Conference League

Ryanair râde de Real Madrid Mesaj ironic al companiei aeriene, după ce „galacticii” au dezmințit zvonurile privind transferul lui Enzo Fernandez

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 17:02
alt-text Actualizat: 03.07.2026, ora 17:55
  • Compania aeriană irlandeză Ryanair a venit cu un mesaj ironic la adresa celor de la Real Madrid, după anunțul făcut de clubul spaniol în legătură cu Enzo Fernandez, jucătorul celor de la Chelsea.
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Comunicatul emis de Real Madrid a venit ca urmare a zvonurilor răspândite privind un posibil transfer al mijlocașului argentinian la clubul „blanco”, iar conducerea a intervenit astfel pentru infirmarea acestora.

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Ryanair, mesaj ironic la adresa celor de la Real Madrid

După ce madrilenii au lămurit situația, din respect atât pentru suporteri, cât și pentru Chelsea și jucătorul londonezilor, Ryanair a distribuit comunicatul, alături de un mesaj ironic.

„Mai multe comunicate decât trofee în acest sezon”, a scris compania aeriană pe Facebook.

În această pauză competițională, Real Madrid a venit cu mai multe anunțuri, legate de transferurile realizate, parteneriatele cu sponsorii, alegerile pentru funcția de președinte sau chiar de contrele cu rivala Atletico, privind interesul pentru Julian Alvarez.

Comunicatul emis de Real Madrid în legătură cu Enzo Fernandez

„Având în vedere informațiile și declarațiile apărute în ultimele zile cu privire la un presupus interes al clubului Real Madrid C. F. față de jucătorul Enzo Fernández, clubul dorește să precizeze că nu a demarat niciun demers, nici direct, nici indirect, în vederea transferului jucătorului menționat și, în plus, nu are intenția de a realiza o astfel de mișcare.

Real Madrid dorește să-și exprime respectul maxim față de Enzo Fernández, un mare fotbalist a cărui carieră și calități sunt recunoscute la scară largă, precum și față de Chelsea FC, un club cu care menține o relație instituțională excelentă.

Tocmai din respect pentru o instituție precum Chelsea FC și pentru principiile loialității instituționale care au ghidat întotdeauna acțiunile Real Madrid, clubul consideră necesar să nege categoric aceste speculații, care sunt nefondate și nu reflectă realitatea.

Real Madrid regretă faptul că, în ciuda clarității faptelor și a absenței oricărei acțiuni din partea clubului, continuă să fie răspândite informații care nu corespund realității și care nu fac decât să creeze confuzie în rândul suporterilor și să prejudicieze inutil entitățile și persoanele implicate”, a scris Real Madrid, pe site-ul oficial.

Transferurile realizate de Real Madrid în această vară

  • Marc Cucurella, de la Chelsea, 55 de milioane de euro
  • Bernardo Silva, de la Manchester City, liber de contract
  • Ibrahima Konate, de la Liverpool, liber de contract

Noile achiziții vor evolua sub comanda noului tehnician, Jose Mourinho.

În primul său mandat la Real, „The Special One” a câștigat un titlu (2011-2012), o Cupă a Spaniei (2010-2011) și o Supercupă a Spaniei (2012-2013).

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