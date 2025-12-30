Greșeală mare la AS Roma - Genoa Presa din Italia scrie că „centralul” și VAR-ul au dezavantajat echipa lui Dan Șucu

AS Roma - Genoa 3-1. Echipa patronată de Dan Șucu ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de la 11 metri, dar arbitrul Marco Di Bello (44 de ani) și VAR-ul n-au intervenit.

Cum a fost primit Daniele de Rossi (42 de ani) de fanii echipei din capitala Italiei, mai jos.

AS Roma și Genoa s-au întâlnit, luni, în ultimul meci al anului din Serie A. Gazdele s-au impus cu scorul de 3-1, grație reușitelor lui Soule ('14), Kone ('19) și Ferguson ('31).

Unicul gol înscris de „grifoni” a fost marcat de Ekhator, cu trei minute înainte de final.

AS Roma - Genoa 3-1 . „Grifonilor” li s-a refuzat un penalty

În prelungirile primei reprize, la scorul de 3-0 pentru AS Roma, Genoa a beneficiat de o lovitură liberă de pe partea dreaptă, aproape de mijlocul terenului.

Aaron Martin a centrat către careul advers. Acolo s-a aflat atacantul Vitinha, care a deviat cu capul, pe spate, chiar în fața porții apărate de Svilar.

Ostigard, fundașul lui Genoa, a urmărit balonul pentru a încerca să înscrie, dar a fost lovit peste față cu mâna de portarul Romei. Apărătorul norvegian s-a prăbușit, iar „grifonii” au cerut insistent penalty.

Arbitrul Marco Di Bello nu a acordat lovitură de la 11 metri, iar VAR-ul nu a intervenit, lucru care a stârnit nemulțumirea celor de la Genoa.

„Di Bello nu a văzut, iar VAR-ul nu a intervenit (ceea ce este și mai grav), dar era penalty. Dacă ar fi fost piciorul unui fundaș în loc de mâna portarului, nu ar fi existat nicio ezitare”, au notat cei de la Corriere Dello Sport.

În urma înfrângerii suferite, Genoa a rămas pe locul 17, cu doar 14 puncte obținute după 17 meciuri jucate, în timp ce AS Roma a urcat pe poziția 4, cu 33 de puncte.

FOTO. Cum a fost primit Daniele de Rossi de fanii Romei

Daniele de Rossi, actualul antrenor al lui Genoa, este o legendă a clubului AS Roma. Fostul mijlocaș a evoluat aproape toată cariera sa pe Olimpico, fiind, la un moment dat, unul dintre căpitanii echipei.

Fanii Romei nu au uitat de legenda clubului și, în ciuda rivalității cu ocazia meciului de luni, aceștia l-au primit cum se cuvine pe De Rossi.

Suporterii au cântat, l-au aplaudat și au afișat mai multe bannere în semn de apreciere pentru ce a însemnat Daniele de Rossi pentru AS Roma.

După ce gazdele au înscris primele goluri în prima repriza, ei l-au susținut pe antrenorul lui Genoa și au scandat: „Daniele De Rossi ale ooo”, scrie gazzetta.it.

Înainte ca echipele să intre pe teren, crainicul de pe Olimpico a spus: „Să-l sărbătorim pe cel care nu va fi niciodată adversarul nostru”. Apoi, a fost difuzat un videoclip cu cele mai importante realizări ale fostului căpitan al Romei.

În minutul 10 a apărut primul banner. Suporterii formației din capitala Italiei au afișat mesajul „Aceasta va fi întotdeauna casa ta, bine ai revenit DDR (n.r. - Daniele de Rossi)”.

Pe urmă, ultrașii au continuat: „Vei fi întotdeauna o mândrie pentru noi, bine ai venit acasă Daniele” și „Nu vei fi niciodată adversarul nostru”.

Văzând toată aprecierea fanilor, De Rossi a ridicat mâna pentru a-i saluta pe cei prezenți în tribune și pentru a le mulțumi.

Acești fani (n.r. - ai Romei) vor rămâne pentru totdeauna în inima mea Daniele de Rossi, antrenor Genoa

Daniele de Rossi: „Am retrăit vechile emoții”

Antrenorul lui Genoa a oferit și o primă reacție după meciul de luni împotriva fostei sale echipe.

„La finalul meciului, am retrăit vechile emoții alături de fani. Fanii Romei vor rămâne mereu în inima mea. Îmi pare rău că a trebuit să îmi iau rămas bun de la fani cu o față tristă, dar nu sunt mulțumit de rezultat.

Băieții de la Roma au fost fantastici, între noi există întotdeauna afecțiune și am o relație excelentă cu toți. Au rămas pe teren după meci pentru a mă saluta și am apreciat foarte mult acest gest”, a declarat Daniele de Rossi.

De Rossi a fost junior al clubului, iar pasul către echipa mare l-a făcut în 2002.

A jucat la AS Roma până în 2019, atunci când a fost transferat de Boca Juniors.

În perioada petrecută pe Olimpico, De Rossi a jucat în 616 meciuri, a marcat 63 de goluri, a livrat 60 de pase decisive și a purtat mult timp banderola de căpitan.

