Greșeală mare la AS Roma - Genoa Presa din Italia scrie că „centralul” și VAR-ul au dezavantajat echipa lui Dan Șucu +7 foto
Genoa a pierdut meciul cu AS Roma, scor 1-3 (foto: Imago)
Campionate

Greșeală mare la AS Roma - Genoa Presa din Italia scrie că „centralul” și VAR-ul au dezavantajat echipa lui Dan Șucu

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.12.2025, ora 11:05
alt-text Actualizat: 30.12.2025, ora 11:13
  • AS Roma - Genoa 3-1. Echipa patronată de Dan Șucu ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de la 11 metri, dar arbitrul Marco Di Bello (44 de ani) și VAR-ul n-au intervenit.
  • Cum a fost primit Daniele de Rossi (42 de ani) de fanii echipei din capitala Italiei, mai jos.

AS Roma și Genoa s-au întâlnit, luni, în ultimul meci al anului din Serie A. Gazdele s-au impus cu scorul de 3-1, grație reușitelor lui Soule ('14), Kone ('19) și Ferguson ('31).

Unicul gol înscris de „grifoni” a fost marcat de Ekhator, cu trei minute înainte de final.

Transferul lui Drăguș, în linie dreaptă Atacantul s-ar fi înțeles cu viitoarea echipă. Detaliul care l-a dat de gol
Citește și
Transferul lui Drăguș, în linie dreaptă Atacantul s-ar fi înțeles cu viitoarea echipă. Detaliul care l-a dat de gol
Citește mai mult
Transferul lui Drăguș, în linie dreaptă Atacantul s-ar fi înțeles cu viitoarea echipă. Detaliul care l-a dat de gol

AS Roma - Genoa 3-1. „Grifonilor” li s-a refuzat un penalty

În prelungirile primei reprize, la scorul de 3-0 pentru AS Roma, Genoa a beneficiat de o lovitură liberă de pe partea dreaptă, aproape de mijlocul terenului.

Aaron Martin a centrat către careul advers. Acolo s-a aflat atacantul Vitinha, care a deviat cu capul, pe spate, chiar în fața porții apărate de Svilar.

Ostigard, fundașul lui Genoa, a urmărit balonul pentru a încerca să înscrie, dar a fost lovit peste față cu mâna de portarul Romei. Apărătorul norvegian s-a prăbușit, iar „grifonii” au cerut insistent penalty.

Galerie foto (7 imagini)

Penalty-ul cerut de Genoa în meciul cu AS Roma. Foto: Capturi YouTube/Serie A Penalty-ul cerut de Genoa în meciul cu AS Roma. Foto: Capturi YouTube/Serie A Penalty-ul cerut de Genoa în meciul cu AS Roma. Foto: Capturi YouTube/Serie A Penalty-ul cerut de Genoa în meciul cu AS Roma. Foto: Capturi YouTube/Serie A Penalty-ul cerut de Genoa în meciul cu AS Roma. Foto: Capturi YouTube/Serie A
+7 Foto
labels.photo-gallery

Arbitrul Marco Di Bello nu a acordat lovitură de la 11 metri, iar VAR-ul nu a intervenit, lucru care a stârnit nemulțumirea celor de la Genoa.

„Di Bello nu a văzut, iar VAR-ul nu a intervenit (ceea ce este și mai grav), dar era penalty. Dacă ar fi fost piciorul unui fundaș în loc de mâna portarului, nu ar fi existat nicio ezitare”, au notat cei de la Corriere Dello Sport.

În urma înfrângerii suferite, Genoa a rămas pe locul 17, cu doar 14 puncte obținute după 17 meciuri jucate, în timp ce AS Roma a urcat pe poziția 4, cu 33 de puncte.

FOTO. Cum a fost primit Daniele de Rossi de fanii Romei

Daniele de Rossi, actualul antrenor al lui Genoa, este o legendă a clubului AS Roma. Fostul mijlocaș a evoluat aproape toată cariera sa pe Olimpico, fiind, la un moment dat, unul dintre căpitanii echipei.

Fanii Romei nu au uitat de legenda clubului și, în ciuda rivalității cu ocazia meciului de luni, aceștia l-au primit cum se cuvine pe De Rossi.

Suporterii au cântat, l-au aplaudat și au afișat mai multe bannere în semn de apreciere pentru ce a însemnat Daniele de Rossi pentru AS Roma.

După ce gazdele au înscris primele goluri în prima repriza, ei l-au susținut pe antrenorul lui Genoa și au scandat: „Daniele De Rossi ale ooo”, scrie gazzetta.it.

Înainte ca echipele să intre pe teren, crainicul de pe Olimpico a spus: „Să-l sărbătorim pe cel care nu va fi niciodată adversarul nostru”. Apoi, a fost difuzat un videoclip cu cele mai importante realizări ale fostului căpitan al Romei.

În minutul 10 a apărut primul banner. Suporterii formației din capitala Italiei au afișat mesajul „Aceasta va fi întotdeauna casa ta, bine ai revenit DDR (n.r. - Daniele de Rossi)”.

Pe urmă, ultrașii au continuat: „Vei fi întotdeauna o mândrie pentru noi, bine ai venit acasă Daniele” și „Nu vei fi niciodată adversarul nostru”.

„Vei fi întotdeauna o sursă de mândrie pentru Romanismo, bine ai venit acasă Daniele”. Foto: DAZN Italia
„Vei fi întotdeauna o sursă de mândrie pentru Romanismo, bine ai venit acasă Daniele”. Foto: DAZN Italia

Galerie foto (12 imagini)

Daniele de Rossi în timp ce saluta fanii Romei. Foto: X/Lega Serie A Numele și numărul de pe tricou al lui de Rossi de pe vremea când juca la AS Roma. Foto: X/Lega Serie A Daniele de Rossi în timp ce saluta fanii Romei. Foto: X/Lega Serie A „Aceasta va fi întotdeauna casa ta, bine ai revenit DDR”. Mesajul afișat de fanii Romei pentru de Rossi. Foto: DAZN Italia „Vei fi întotdeauna o sursă de mândrie pentru Romanismo, bine ai venit acasă Daniele”. Foto: DAZN Italia
+12 Foto
labels.photo-gallery

Văzând toată aprecierea fanilor, De Rossi a ridicat mâna pentru a-i saluta pe cei prezenți în tribune și pentru a le mulțumi.

Acești fani (n.r. - ai Romei) vor rămâne pentru totdeauna în inima mea Daniele de Rossi, antrenor Genoa

Daniele de Rossi: „Am retrăit vechile emoții”

Antrenorul lui Genoa a oferit și o primă reacție după meciul de luni împotriva fostei sale echipe.

„La finalul meciului, am retrăit vechile emoții alături de fani. Fanii Romei vor rămâne mereu în inima mea. Îmi pare rău că a trebuit să îmi iau rămas bun de la fani cu o față tristă, dar nu sunt mulțumit de rezultat.

Băieții de la Roma au fost fantastici, între noi există întotdeauna afecțiune și am o relație excelentă cu toți. Au rămas pe teren după meci pentru a mă saluta și am apreciat foarte mult acest gest”, a declarat Daniele de Rossi.

De Rossi a fost junior al clubului, iar pasul către echipa mare l-a făcut în 2002.

A jucat la AS Roma până în 2019, atunci când a fost transferat de Boca Juniors.

În perioada petrecută pe Olimpico, De Rossi a jucat în 616 meciuri, a marcat 63 de goluri, a livrat 60 de pase decisive și a purtat mult timp banderola de căpitan.

Citește și

Pintea și-a anunțat retragerea Pivotul de la CSM, după succesul categoric din Liga Florilor: „După asta mă voi opri și eu”
Handbal
10:31
Pintea și-a anunțat retragerea Pivotul de la CSM, după succesul categoric din Liga Florilor: „După asta mă voi opri și eu”
Citește mai mult
Pintea și-a anunțat retragerea Pivotul de la CSM, după succesul categoric din Liga Florilor: „După asta mă voi opri și eu”
Transferul lui Drăguș, în linie dreaptă Atacantul s-ar fi înțeles cu viitoarea echipă. Detaliul care l-a dat de gol
Stranieri
09:57
Transferul lui Drăguș, în linie dreaptă Atacantul s-ar fi înțeles cu viitoarea echipă. Detaliul care l-a dat de gol
Citește mai mult
Transferul lui Drăguș, în linie dreaptă Atacantul s-ar fi înțeles cu viitoarea echipă. Detaliul care l-a dat de gol

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
A treia tentativă. După ce duminică judecătorii numiți de PSD au părăsit ședința, CCR încearcă din nou azi să dea o decizie pe legea privind pensiile speciale ale magistraților
serie a genoa as roma PENALTY daniele de rossi var
Știrile zilei din sport
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Superliga
15:22
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Citește mai mult
Transfer istoric! Louis Munteanu ar fi semnat cu DC United, într-o mutare record pentru fotbalul românesc » Toate detaliile + reacția impresarei jucătorului
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Superliga
17:59
Campioni și la amenzi Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Citește mai mult
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Campionate
16:51
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Citește mai mult
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Superliga
16:15
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Citește mai mult
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:59
Campioni și la amenzi Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
Campioni și la amenzi  Sancțiuni-record la FCSB, după regula impusă de Becali » Bîrligea e cel mai afectat
17:50
„Româneasca” de la Rapid Cum au făcut Copos și Zotta un transfer important: „Am luat banii pe Pancu şi am plătit restul”
„Româneasca” de la Rapid Cum au făcut Copos și Zotta un transfer important: „Am luat banii pe Pancu şi am plătit restul”
16:15
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
Gâlcă nu mai are răbdare Avertisment pentru jucătorul care a costat 900.000 de euro » Ce trebuie să facă pentru a rămâne la Rapid
16:51
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Operat de urgență la inimă Roberto Carlos, supus unei intervenții chirurgicale care a durat trei ore » Cum se simte legenda braziliană
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Top stiri din sport
Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul
Campionate
15:25
Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul
Citește mai mult
Îl exclud două minute! Schimbare radicală în fotbal. Cum vor IFAB și FIFA să modifice regulamentul
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că  nu a dat mâna cu Arteta după umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului
Campionate
14:19
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că nu a dat mâna cu Arteta după umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului
Citește mai mult
Scandal în Premier League FOTO. Unai Emery, criticat pentru că  nu a dat mâna cu Arteta după umilința cu Arsenal » Reacția bizară a spaniolului
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici”
Înot
13:22
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici”
Citește mai mult
Popovici, exemplu și în afara bazinului Campionul olimpic a mobilizat sute de mii de euro în acțiuni umanitare în 2025: „Nu ne vom opri aici”
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru”
Superliga
30.12
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru”
Citește mai mult
„E o bestie!” El e fotbalistul care are pe masă o ofertă fabuloasă de la Dinamo: „Va fi cel mai bine plătit jucător al nostru”

Echipe/Competiții

fcsb 49 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 10 rapid 8 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
31.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share