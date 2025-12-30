Pintea și-a anunțat retragerea Pivotul de la CSM, după succesul categoric din Liga Florilor: „După asta mă voi opri și eu”

Crina Pintea (35 de ani), a vorbit despre victoria clară obţinută în Liga Florilor, 39-20, pe teren propriu, împotriva celor de la HC Zalău.

Handbalista și-a anunțat retragerea din handbal la finalul sezonului 2026-2027.

Crina Pintea, pivot care se află la CSM București din anul 2022, și-a prelungit contractul cu campioana României până în anul 2027.

Crina Pintea a anunțat când se retrage: „După acest an mă voi opri și eu”

„Mă bucur extraordinar de mult pentru că sunt de câțiva ani la CSM, de fiecare dată am pus suflet pe teren și voi pune până în ultima zi. După acest an mă voi opri și eu.

Și atunci îmi doresc foarte tare să obținem rezultate cât mai bune, să ne îndeplinim toate obiectivele și să mă retrag liniștită și împăcată.

Îmi doresc să fiu sănătoasă și să continuăm cu o energie foarte bună și cu foarte multă dăruire, pentru că vom avea meciuri foarte puternice și am mare încredere că o să ne îndeplinim obiectivul, care este Final Four-ul”, a declarat sportiva pentru gsp.ro.

2 este locul ocupat de CSM București în Liga Florilor, cu 20 de puncte, după cele 10 partide jucate. „Tigroaicele” ocupă locul 5 în Grupa B din EHF Champions League, cu 8 puncte acumulate în cele 8 meciuri jucate

Crina Pintea: „La noi nu prea există masa de sărbători”

Pivotul celor de la CSM București a vorbit și despre rezultatul obținut împotriva echipei lui Gheorghe Tadici.

Diferența de 19 goluri reprezintă cea mai drastică înfrângere suferită de echipa lui Gheorghe Tadici în ultimii 12 ani.

„Ne bucurăm foarte mult că am obținut o victorie foarte clară astăzi. Îmi place foarte mult și atitudinea, și motivația. Chiar dacă a fost o pauză foarte lungă, am avut câteva antrenamente să pregătim acest meci și să ne apucăm de treabă.

La noi nu prea există masa de sărbători. Sărbătorim în liniște, acasă, pe canapea, și nu prea mult, pentru că nu avem suficient timp.

Nu pot să spun decât că sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce mi-a adus viața. Sunt sănătoasă, familia mea e sănătoasă și mă pot bucura de handbal”, a mai spus Pintea.

Sportiva a vorbit și despre impactul noii antrenoare, Bojana Popovic, asupra echipei.

A venit cu o energie foarte bună, se simte că suntem foarte motivate și ambițioase. Ne transmite prin felul ei de a fi. Nu am apucat să facem foarte multe. Au fost foarte puține antrenamente împreună. Crina Pintea

Crina Pintea, despre echipa națională: „Trebuie să avem grijă de aceste fete”

Fosta componentă a naționalei României a comentat și evoluția „tricolorelor” la Campionatul Mondial din Olanda și Germania, unde au obținut locul 9.

„Fetele au arătat bine, au fost foarte motivate, mi s-a părut că au jucat foarte frumos împreună. Este nevoie de muncă în continuare, atât individual, cât și colectiv.

Este mare nevoie să avem grijă de aceste fete, iar asta nu înseamnă să le ținem în zona de confort. Să le încurajăm și să le susținem pe teren ”

Crina Pintea și-a început cariera la HC Zalău, unde a evoluat între 2009 și 2015. A urmat o perioadă petrecută în străinătate, la formația germană Thuringer HC, apoi în Franța, la Paris 92.

În ultimii opt ani, Pintea a împărțit sezoanele între CSM București și Gyor. Apogeul carierei la nivel de club a venit în 2019, când a câștigat Liga Campionilor cu Gyor și a fost desemnată cel mai bun pivot al competiției.

