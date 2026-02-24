De ce are Pușcaș permis de port armă Atacantul lui Dinamo a explicat totul: „Acesta e scopul”

George Pușcaș, 29 de ani, a semnat azi cu Dinamo și a oferit un interviu postului oficial al clubului

Atacantul a explicat de ce a ales să joace cu numărul 47 la Dinamo, unul inedit.

„Eu sărbătoresc golurile cu un AK 47 imaginar (n.r. pușcă de asalt creată în 1947 de Mihail Kalașnikov și folosită în timpul Războiului Rece).

De la celebrarea asta am și ajuns mai departe (n.r. să-și ia permisul de port armă) ca să știu să-o manevrez.

Așa, de distracție, la poligon, să știu cum se ține o armă și să știu cum s-o mânuiesc, în scopul celebrării golului”, a spus Pușcaș pentru 48TV.

Pușcaș mai are nevoie de timp pentru a juca la Dinamo

George Pușcaș nu va putea debuta imediat la Dinamo, având nevoie de o perioadă de antrenament cu grupul și de revenire la forma cea mai bună.

El a fost în Dubai până acum, unde s-a tratat de pubalgie, și nu mai are meciuri în picioare de când a plecat de la Bodrum, anul trecut. Ultimul meci l-a jucat pe 1 iunie 2025.

„E o echipă care mi-a dat un feeling (n.r. - sentiment) foarte plăcut când am ajuns la semnătură. Sunt chiar foarte bucuros și nu mă așteptam. E ceva în plus ce am simțit față de orice altă echipă pentru că vin în țara mea.

Eu n-am vorbit de bani cu Dinamo. Până acum câteva săptămâni eu n-am vorbit oficial cu cineva din conducere ca să se vrea ceva exact.

Nu a fost să fie în momentul respectiv. Cu siguranță eu mă uitam în afară (n.r. - la echipe din străinătate) și gândeam altceva și posibil conducerea avea alte obiective”, a mai spus Pușcaș.

