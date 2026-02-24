Are Pușcaș cel mai mare salariu? Răspunsul ferm al lui Andrei Nicolescu + Când va debuta atacantul la Dinamo: „Depinde foarte mult de asta”
Foto: IMAGO. Montaj: GOLAZO.ro
Superliga

Are Pușcaș cel mai mare salariu? Răspunsul ferm al lui Andrei Nicolescu + Când va debuta atacantul la Dinamo: „Depinde foarte mult de asta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.02.2026, ora 16:48
alt-text Actualizat: 24.02.2026, ora 16:48
  • Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre transferul lui George Pușcaș (29 de ani) la formația din „Ștefan cel Mare”.

Pușcaș a fost prezentat de Dinamo în cursul zilei de marți. Atacantul a semnat un contract valabil până în vara anului 2027 cu gruparea antrenată de Zeljko Kopic.

„Sunt un «câine» adevărat” George Pușcaș, după ce a semnat cu Dinamo: „Sunt pregătit să mă sacrific!” » Ce spune despre națională
Citește și
„Sunt un «câine» adevărat” George Pușcaș, după ce a semnat cu Dinamo: „Sunt pregătit să mă sacrific!” » Ce spune despre națională
Citește mai mult
„Sunt un «câine» adevărat” George Pușcaș, după ce a semnat cu Dinamo: „Sunt pregătit să mă sacrific!” » Ce spune despre națională

Andrei Nicolescu, despre George Pușcaș: „Depinde foarte mult cum se va adapta”

Andrei Nicolescu a vorbit despre situația lui George Pușcaș. Președintele lui Dinamo a precizat că atacantul va debuta în tricoul alb-roșu atunci când va fi pregătit din punct de vedere medical.

„El avea un program de pregătire individuală pe care am decis împreună să și-l finalizeze. Era în contact direct cu staff-ul nostru medical și am decis să facă acest lucru așa cum începuse și voia să-l termine. Abia după aceea să vină în România.

El era în Dubai pentru că acolo e o clinică specializată unde a făcut acest tratament. A terminat un tratament pentru o pubalgie pe care cred că o întâlnește fiecare jucător în cariera lui.

Depinde foarte mult acum cum se va adapta la programul echipei, dar despre asta nu pot să vorbesc foarte mult. Staff-ul nostru medical, împreună cu el, vor decide exact care sunt pașii de făcut.

(n.r. - Legat de semnarea contractului) Din punct de vedere medical, n-a fost niciun problemă”, a spus Andrei Nicolescu la Digi Sport.

900.000 de euro
este cota de piață a lui George Pușcaș, conform Transfermarkt

La noua sa echipă, atacantul va îmbrăca tricoul cu numărul 47, cel pe care l-a mai purtat la Bari și la Reading, dar care n-a mai fost ales până acum de niciun jucător care a evoluat pentru Dinamo.

Pușcaș este al patrulea transfer oficializat de Dinamo în această iarnă, după cele ale lui Valentin ȚicuIanis Tarbă și Matteo Duțu.

Andrei Nicolescu, despre salariul lui Pușcaș: „Este o sumă pe care clubul și-o permite”

Președintele „câinilor” a venit cu precizări legate și de salariul pe care George Pușcaș îl va avea la Dinamo.

„Vorbim de un salariu care se încadrează cumva în salariile de la Dinamo, nu are legătură cu ce se zvonește, dar nici nu vreau să discut despre sume.

Este o sumă pe care clubul și-o permite și crede că este corectă pentru ceea ce așteptăm noi și ceea ce ne dorim din jur”.

Întrebat dacă e jucătorul cu cel mai mare salariu de la Dinamo, Andrei Nicolescu a spus: „Cu siguranță, în momentul acesta, nu”.

Andrei Nicolescu a explicat și ce așteptări are conducerea lui Dinamo de la noul atacant al echipei.

„Vorbind cu el, mi-am dat seama că e foarte motivat, ceea ce pe noi ne avantajează.

Iar așteptarea noastră este, ca cel puțin în cât mai multe meciuri din play-off, să putem să avem o soluție suplimentară în zona de atac.

Noi așa ne dorim (n.r. - să se bazeze pe Pușcaș cât mai repede). Staff-ul medical va decide și ne va spune exact”, a mai adăugat Andrei Nicolescu.

Cred că se aseamănă mai mult cu stilul lui Selmani (n.r. - fostul atacant al echipei), dar cred că are mai multă calitate individuală. Și atunci, cred că din cauza asta, și Mister (n.r. - Zeljko Kopic) a fost foarte pozitiv când am discutat despre aducerea lui aici. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

Pușcaș ar putea debuta pentru Dinamo în meciul cu FC Argeș de duminică, de la ora 18:00, din etapa 29 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Nicolescu, înainte de meciul cu FC Argeș: „Trebuie să câștigăm”

Andrei Nicolescu își dorește ca Dinamo să o învingă pe FC Argeș duminică, în penultima etapă din sezonul regulat.

„O partidă importantă pe care trebuie să o câștigăm ca să ne menținem, cum spuneam, cel puțin pe locul 2, pentru că interesul nostru este să jucăm cât mai multe meciuri pe Arena Națională în play-off.

Ne propunem să facem șase puncte în următoarele două meciuri (n.r. - cu FC Argeș și CFR Cluj), deci cel puțin să ne menținem poziția”, a încheiat Andrei Nicolescu.

El face parte din echipa, din staff-ul care a făcut aceste lucruri pentru Dinamo și e normal să existe continuitate Andrei Nicolescu, despre prelungirea contractului lui Florentin Petre, antrenorul secund al lui Dinamo

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova⤴️2856
2Dinamo⤴️2852
3Rapid⤴️2852
4U Cluj2848
5CFR Cluj2847
6FC Argeș2846
7FCSB2843
8FC Botoșani2842
9UTA Arad2842
10Oțelul Galați2841
11Farul2837
12Petrolul⤵️2828
13Csikszereda⤵️2828
14Unirea Slobozia⤵️2824
15Hermannstadt⤵️2817
16Metaloglobus⤵️2811
⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

Citește și

FRF, anunț important Mesaj pentru românii care merg la Istanbul, pentru meciul Turcia - România: „Orice alte informații sunt eronate”
Nationala
16:30
FRF, anunț important Mesaj pentru românii care merg la Istanbul, pentru meciul Turcia - România: „Orice alte informații sunt eronate”
Citește mai mult
FRF, anunț important Mesaj pentru românii care merg la Istanbul, pentru meciul Turcia - România: „Orice alte informații sunt eronate”
Fotbalul, interzis pe Arena Națională Anunțul făcut Gino Iorgulescu: „Trebuie să ne descurcăm cu stadioanele pe care le avem la dispoziție”
Superliga
16:25
Fotbalul, interzis pe Arena Națională Anunțul făcut Gino Iorgulescu: „Trebuie să ne descurcăm cu stadioanele pe care le avem la dispoziție”
Citește mai mult
Fotbalul, interzis pe Arena Națională Anunțul făcut Gino Iorgulescu: „Trebuie să ne descurcăm cu stadioanele pe care le avem la dispoziție”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
dinamo bucuresti liga 1 george puscas andrei nicolescu
Știrile zilei din sport
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Liga 3
18:00
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Citește mai mult
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
Campionate
18:25
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh
Citește mai mult
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Superliga
14:59
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Citește mai mult
Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Campionate
17:50
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Citește mai mult
Antrenor în paradis Fostul director tehnic de la FCSB și FRF pregătește o echipă din insulele Indoneziei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:46
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
18:00
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
Club anchetat și „abandonat” GOLAZO.ro a fost la Păulești pentru a cere lămuriri în scandalul pariurilor! Primarul plecase, dar a răspuns + ce am găsit la club
18:25
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după meciul cu Al-Fateh
Șumudică vrea să câștige la „masa verde” Echipa românului a pierdut pe teren, dar mai are o speranță » Ce a reclamat după  meciul cu Al-Fateh
18:31
UEFA a decis Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
UEFA a decis  Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni, după apelul făcut de Benfica
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Top stiri din sport
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
Liga Campionilor
13:37
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
Citește mai mult
Cine l-a eliminat pe Chivu Secretele norvegianului devenit antrenor la 26 de ani. A revoluționat clubul de la Cercul Arctic: „Mulți ne-au pus limite”
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Superliga
18:46
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat” Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Citește mai mult
„În Liga 1, cine urlă are de câștigat”  Gică Popescu, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs: „Vine în țară și îi este frică”
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Superliga
10:46
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Citește mai mult
Veste bună pentru FCSB Doi jucători sunt așteptați să revină în lotul campioanei pentru meciul cu UTA
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Tenis
13:51
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!
Citește mai mult
Emma Răducanu, pe urmele lui Federer  Jucătoarea cu origini românești a semnat un contract de 2,6 milioane de lire sterline!

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 53 rapid 48 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
25.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share