Are Pușcaș cel mai mare salariu? Răspunsul ferm al lui Andrei Nicolescu + Când va debuta atacantul la Dinamo: „Depinde foarte mult de asta”

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre transferul lui George Pușcaș (29 de ani) la formația din „Ștefan cel Mare”.

Pușcaș a fost prezentat de Dinamo în cursul zilei de marți. Atacantul a semnat un contract valabil până în vara anului 2027 cu gruparea antrenată de Zeljko Kopic.

Andrei Nicolescu, despre George Pușcaș: „Depinde foarte mult cum se va adapta”

Andrei Nicolescu a vorbit despre situația lui George Pușcaș. Președintele lui Dinamo a precizat că atacantul va debuta în tricoul alb-roșu atunci când va fi pregătit din punct de vedere medical.

„El avea un program de pregătire individuală pe care am decis împreună să și-l finalizeze. Era în contact direct cu staff-ul nostru medical și am decis să facă acest lucru așa cum începuse și voia să-l termine. Abia după aceea să vină în România.

El era în Dubai pentru că acolo e o clinică specializată unde a făcut acest tratament. A terminat un tratament pentru o pubalgie pe care cred că o întâlnește fiecare jucător în cariera lui.

Depinde foarte mult acum cum se va adapta la programul echipei, dar despre asta nu pot să vorbesc foarte mult. Staff-ul nostru medical, împreună cu el, vor decide exact care sunt pașii de făcut.

(n.r. - Legat de semnarea contractului) Din punct de vedere medical, n-a fost niciun problemă”, a spus Andrei Nicolescu la Digi Sport.

900.000 de euro este cota de piață a lui George Pușcaș, conform Transfermarkt

La noua sa echipă, atacantul va îmbrăca tricoul cu numărul 47, cel pe care l-a mai purtat la Bari și la Reading, dar care n-a mai fost ales până acum de niciun jucător care a evoluat pentru Dinamo.

Pușcaș este al patrulea transfer oficializat de Dinamo în această iarnă, după cele ale lui Valentin Țicu, Ianis Tarbă și Matteo Duțu.

Andrei Nicolescu, despre salariul lui Pușcaș: „Este o sumă pe care clubul și-o permite”

Președintele „câinilor” a venit cu precizări legate și de salariul pe care George Pușcaș îl va avea la Dinamo.

„Vorbim de un salariu care se încadrează cumva în salariile de la Dinamo, nu are legătură cu ce se zvonește, dar nici nu vreau să discut despre sume.

Este o sumă pe care clubul și-o permite și crede că este corectă pentru ceea ce așteptăm noi și ceea ce ne dorim din jur”.

Întrebat dacă e jucătorul cu cel mai mare salariu de la Dinamo, Andrei Nicolescu a spus: „Cu siguranță, în momentul acesta, nu”.

Andrei Nicolescu a explicat și ce așteptări are conducerea lui Dinamo de la noul atacant al echipei.

„Vorbind cu el, mi-am dat seama că e foarte motivat, ceea ce pe noi ne avantajează.

Iar așteptarea noastră este, ca cel puțin în cât mai multe meciuri din play-off, să putem să avem o soluție suplimentară în zona de atac.

Noi așa ne dorim (n.r. - să se bazeze pe Pușcaș cât mai repede). Staff-ul medical va decide și ne va spune exact”, a mai adăugat Andrei Nicolescu.

Cred că se aseamănă mai mult cu stilul lui Selmani (n.r. - fostul atacant al echipei), dar cred că are mai multă calitate individuală. Și atunci, cred că din cauza asta, și Mister (n.r. - Zeljko Kopic) a fost foarte pozitiv când am discutat despre aducerea lui aici. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

Pușcaș ar putea debuta pentru Dinamo în meciul cu FC Argeș de duminică, de la ora 18:00, din etapa 29 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Nicolescu, înainte de meciul cu FC Argeș: „Trebuie să câștigăm”

Andrei Nicolescu își dorește ca Dinamo să o învingă pe FC Argeș duminică, în penultima etapă din sezonul regulat.

„O partidă importantă pe care trebuie să o câștigăm ca să ne menținem, cum spuneam, cel puțin pe locul 2, pentru că interesul nostru este să jucăm cât mai multe meciuri pe Arena Națională în play-off.

Ne propunem să facem șase puncte în următoarele două meciuri (n.r. - cu FC Argeș și CFR Cluj), deci cel puțin să ne menținem poziția”, a încheiat Andrei Nicolescu.

El face parte din echipa, din staff-ul care a făcut aceste lucruri pentru Dinamo și e normal să existe continuitate Andrei Nicolescu, despre prelungirea contractului lui Florentin Petre, antrenorul secund al lui Dinamo

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 28 56 2 Dinamo⤴️ 28 52 3 Rapid⤴️ 28 52 4 U Cluj 28 48 5 CFR Cluj 28 47 6 FC Argeș 28 46 7 FCSB 28 43 8 FC Botoșani 28 42 9 UTA Arad 28 42 10 Oțelul Galați 28 41 11 Farul 28 37 12 Petrolul⤵️ 28 28 13 Csikszereda⤵️ 28 28 14 Unirea Slobozia⤵️ 28 24 15 Hermannstadt⤵️ 28 17 16 Metaloglobus⤵️ 28 11 ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

