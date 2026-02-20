Ce se întâmplă cu Pușcaș Kopic și Nicolescu, detalii despre situația atacantului care va semna cu Dinamo: „Atunci ajunge în București”
George Pușcaș (Foto: Instagram@puski96)
Superliga

Ce se întâmplă cu Pușcaș Kopic și Nicolescu, detalii despre situația atacantului care va semna cu Dinamo: „Atunci ajunge în București"

alt-text Silviu Dumitru
Publicat: 20.02.2026, ora 20:22
Actualizat: 20.02.2026, ora 20:23
  • Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, și Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, au vorbit despre situația lui George Pușcaș (29 de ani), atacant care li se va alătura roș-albilor.

Liber de contract de la începutul lunii septembrie, după despărțirea de formația turcă Bodrum FK, Pușcaș va semna cu Dinamo un contract valabil pe un an și jumătate.

George Pușcaș, recuperare în Dubai

După ce a confirmat transferul lui Pușcaș, Nicolescu a dezvăluit că acesta are pubalgie și trebuie să finalizeze o procedură medicală.

Atacantul se recuperează în Dubai (Emiratele Arabe Unite), iar Kopic mai are de așteptat până se va putea baza pe serviciile sale.

„Eu am vorbit o dată cu el, a fost o discuție foarte bună. După aceea, președintele și directorul sportiv au discutat despre contract și alte lucruri.

Știu că el e la Dubai, pentru a face recuperarea. Îl aștept aici, dar nu am alte informații mai noi.

Focusul meu e pe echipă și pe derby acum”, a declarat Kopic la conferința de presă premergătoare derby-ului cu Rapid.

20.000 de euro
va fi salariul lunar al lui George Pușcaș la Dinamo. Va primi și un bonus de 50.000 de euro la semnătură

Andrei Nicolescu: „Îl așteptăm de săptămâna viitoare”

Președintele lui Dinamo a dezvăluit când va ajunge Pușcaș sub comanda lui Zeljko Kopic.

„Pușcaș e în contact direct cu partea noastră medicală. Schimbăm detalii despre cum se pregătește individual. Îl așteptăm de săptămâna viitoare să se alăture. Trebuie să vedem cum trecem peste această problemă pe care a avut-o și cât de repede ne poate ajuta.

El e în Dubai acum. Termină o perioadă de recuperare individuală. Duminică sau luni dimineață va fi în București. El a ieșit și la alergări, avem parametrii și încercăm să fim cât mai pregătiți pentru când va veni aici.

Cel mai important e ca Pușcaș să ajute Dinamo. Noi o să lucrăm să fie cât mai repede, dar important e ca el să ajungă în acest campionat și să ne ajute”, a spus Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Transferul lui Pușcaș e o miză pe un termen mai lung. Ne dorim să avem și după acest final de sezon un parcurs cât mai bun și să încercăm să atingem performanțe mai mari. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

George Pușcaș va lupta cu Mamoudou Karamoko și Alexandru Pop pentru un loc în primul „11” al „câinilor”.

În actuala stagiune, francezul Karamoko a strâns 6 goluri și o pasă decisivă (22 de meciuri), iar Pop a marcat 3 goluri și a oferit 2 pase decisive (26 meciuri).

De-a lungul carierei, George Pușcaș a mai trecut pe la Inter Milano, Pisa, Palermo, Bari, Genoa, Benevento sau Reading.

dinamo bucuresti recuperare george puscas zeljko kopic andrei nicolescu
