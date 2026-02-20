Pregătiri pentru condiții extreme Măsurile organizatorilor înainte de derby-ul Rapid - Dinamo pe Arena Națională

Organizatorii au luat măsuri speciale pentru a menține gazonul în condiții optime pentru meciul Rapid - Dinamo.

Partida se va desfășura mâine, de la ora 20:30, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro, precum și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Vremea nefavorabilă din ultimele zile și ninsoarea anunțată pentru ziua meciului ridică semne de întrebare privind starea gazonului și vizibilitatea pe teren.

Măsurile organizatorilor înainte de derby-ul Rapid - Dinamo pe Arena Națională

Începând de vineri de la ora 10:00 și până duminică la aceeași oră a intrat în vigoare o nouă avertizare privind condiții meteo nefavorabile în Capitală și în alte 16 județe, care sunt vizate de un cod galben de ninsori și viscol.

În acest context, la startul derby-ului dintre Rapid și Dinamo termometrele vor indica - 3 grade Celsius.

Suprafața de joc a fost acoperită cu o prelată, iar liniile de demarcație au fost trasate cu roșu, pentru a spori vizibilitatea în timpul meciului, conform digisport.ro.

Suprafața de joc va fi marcată cu roșu pentru derby-ul Rapid - Dinamo. Foto: digisport.ro

Acoperișul de pe Arena Națională nu poate fi tras

Acoperișul celui mai mare stadion al României nu a mai fost folosit din luna decembrie a anului 2020, atunci când sistemul electromecanic special s-a blocat.

Chiar dacă ar fi fost funcțional, acoperișul nu ar fi fost tras pe timp de ninsoare, pentru că nu poate susține o cantitate mare de zăpadă depusă și ar exista risc mare de prăbușire.

Conform surselor GOLAZO.ro, până joi s-au vândut aproximativ 20.000 de bilete derby-ul etapei, care se va disputa pe Arena Națională.

Dinamo și Rapid ocupă locurile 2, respectiv 3. „Câinii” au 52 de puncte acumulate după 27 de etape, la doar unul singur în spatele liderului Craiova.

De cealaltă parte, giuleștenii au 49 de puncte și sunt foarte aproape să obțină calificarea în play-off.

