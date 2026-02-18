„De ce deranjează tocmai acum?” Florentin Petre, replică dură după ce a fost certat inclusiv de Andrei Nicolescu: „Vreau să amintesc un episod dureros” +6 foto
Florentin Petre
Superliga

„De ce deranjează tocmai acum?” Florentin Petre, replică dură după ce a fost certat inclusiv de Andrei Nicolescu: „Vreau să amintesc un episod dureros”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.02.2026, ora 16:05
alt-text Actualizat: 18.02.2026, ora 16:05
  • Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund al lui Dinamo, a venit cu un răspuns pentru toate criticile pe care le-a primit în ultima vreme, inclusiv din partea președintelui „câinilor”, Andrei Nicolescu
  • Mihai Stoica (60 de ani) l-a criticat pe antrenor, susținând că „are o memorie scurtă”.

Toate aceste tensiuni au apărut după meciul cu Unirea Slobozia (1-0), când fostul jucător Claudiu Niculescu s-a dus la fani să salute galeria, iar Florentin Petre a intervenit și l-a forțat să participe la scandările fanilor care vizau rivala Steaua.

Cu câteva zile înainte, în meciul cu Hermannstadt din Cupă (2-0), Florentin Petre s-a alăturat anumitor jucători și membri din staff, în scandările rasiste ale fanilor.

Florentin Petre: „Deranjează pentru că Dinamo este sus”

Andrei Nicolescu a dezvăluit a purtat o discuție cu „secundul” lui Kopic și a crezut că problemele s-au rezolvat, însă Petre a repetat gesturile pe care oficialul lui Dinamo le consideră nepotrivite.

Miercuri, Florentin Petre a răspuns tuturor criticilor printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

„Astăzi sunt antrenor secund la Dinamo București, dar înainte de orice funcție am fost jucătorul acestui club și am rămas același om care trăiește fiecare meci cu sufletul plin.

La finalul partidelor de fotbal strig alături de suporteri. Sunt momente de emoție, momente în care mă simt parte din peluză, parte din energia care a ținut acest club viu atâția ani. Rivalitatea dintre Dinamo și Steaua nu este o poveste nouă, ea face parte din istoria fotbalului românesc și din identitatea ambelor galerii.

Întreb și eu deschis, ce strigă fanii steliști după fiecare meci când vine vorba de Dinamo? Știm cu toții ce se aude din tribunele lor. Așa a fost mereu între cele două echipe.

Este o rivalitate puternică, dar rămâne în stadion!!! Nu am atacat pe nimeni personal. Nu am instigat la violență. Trăiesc momente de bucurie alături de oameni care m-au susținut toată cariera.

Și mai am câteva întrebări pe care le pun direct, fără ocolișuri. De ce tocmai acum deranjează această scandare? De ce nu a deranjat ani la rând când se auzea pe toate stadioanele? De ce nu a fost o problemă când venea din cealaltă parte? Răspund eu!!!

Deranjează pentru că Dinamo este sus. Deranjează pentru că Dinamo luptă. Deranjează pentru că Dinamo joacă bine și arată caracter. Deranjează pentru că Dinamo a redevenit o echipă care contează, o echipă care pune presiune, o echipă care adună din nou oamenii lângă ea și le dă speranță.

Când Dinamo era jos, nimeni nu analiza fiecare cuvânt strigat în peluză. Astăzi, când echipa crește și se vede munca noastră, dintr-o dată se caută vinovați pentru o scandare veche de zeci de ani.

Eu cred în munca noastră. Cred în băieți. Cred în staff. Cred în suporteri. Și cred că atunci când Dinamo începe să deranjeze prin rezultate, prin atitudine și prin joc, apar și astfel de discuții. Dinamo este din nou vie. Iar asta, pentru unii, este cel mai greu de acceptat”, a spus Florentin Petre pe Facebook.

Eu îl cunosc pe Florentin Petre și mă miră că are o memorie atât de scurtă. A ieșit acum ceva timp și i-a mulțumit public lui Gigi Becali că i-a salvat viața, că i-a plătit un tratament extrem de costisitor, deși nu avea nicio legătură cu el, și cu toate astea acum merge și înjură Steaua. Ne înjură pe noi, că nu înjură echipa din Liga 2. Mihai Stoica

VIDEO: Momentul în care Florentin Petre se duce la Claudiu Niculescu, în fața PCH

Florentin Petre: „Au fost cuvinte grele, care dor și azi când le scriu”

Florentin Petre a rememorat și un episod neplăcut trăit în cariera sa.

„Vreau să amintesc un episod care pentru mine a fost dureros și pe care nu îl voi uita niciodată.

După moartea prietenului și colegului meu Cătălin Hîldan, un stadion întreg a strigat exact așa, «PETRE FLORENTIN, DU-TE DUPĂ CĂTĂLIN». Au fost cuvinte grele, care dor și azi când le scriu. Am strâns din dinți și am mers mai departe.

Astăzi sunt pus la zid pentru o scandare pe care toată lumea o cunoaște și care se aude de ani de zile pe toate stadioanele. Dintr-o dată, se cer vorbe elegante și academice pe stadion și se uită cum arată realitatea din tribune.

Ce trebuie să fac în momentul în care galeria mă strigă pe nume și tot stadionul dă drumul la scandări? Să mă întorc cu spatele, să tac, să le spun oamenilor să schimbe cuvintele, să le cer să șteargă zeci de ani de rivalitate și să transforme tribuna într-un loc în care strigăm panseluțe pentru Steaua?

Când știm cu toții cum este atmosfera pe stadion și că acolo se strigă, se înjură și se trăiește fotbalul la intensitate maximă?”, a mai spus secundul lui Dinamo.

118 meciuri
a jucat Florentin Petre pentru Dinamo. A marcat 14 goluri
Ofițerul de presă Bogdan Alecu și crainicul echipei, Ștefan Știucă. Foto. captură/GSP.ro
Ofițerul de presă Bogdan Alecu și crainicul echipei, Ștefan Știucă. Foto. captură/GSP.ro

Galerie foto (6 imagini)

Fanii, jucătorii și staff-ul lui Dinamo, scandări rasiste după meciul cu Hermannstadt. Foto: captură/GSP.ro Cătălin Cîrjan, scandări rasiste alături de fani după meciul cu Hermannstadt: Foto: captură/GSP.ro Ofițerul de presă Bogdan Alecu și crainicul echipei, Ștefan Știucă. Foto. captură/GSP.ro Jucătorii lui Dinamo, scandări rasiste după meciul cu Hermannstadt. Foto: captură/GSP.ro Jucătorii lui Dinamo, scandări rasiste după meciul cu Hermannstadt. Foto: captură/GSP.ro
+6 Foto
labels.photo-gallery

„Familia mea a stat lângă un suporter care mi-a strigat moartea”

„Sezonul trecut, la un meci în deplasare, familia mea a stat lângă un suporter care mi-a strigat moartea și mi-a înjurat toată familia, de la mamă până la copiii mei, iar la o altă deplasare, chiar în spatele băncii mele de rezerve, un domn m-a înjurat tot meciul și mi-a spus să mai merg o dată la pescuit, poate mor acolo și nu mai stau pe bancă. Astea sunt lucruri reale, trăite, nu povești.

Este ușor să vorbim la televizor sau să scriem despre o scandare istorică și să analizăm fiecare cuvânt, dar pe stadion se întâmplă lucruri mult mai dure, mult mai personale, mult mai greu de dus.

Așa este pe stadion. Nimeni nu poate schimba asta. Nimeni nu poate opri toate înjurăturile. Nimeni nu poate transforma peste noapte stadionul într-un loc perfect civilizat din punct de vedere al limbajului.

Știu că sunt și copii în tribune și îmi doresc să fie protejați, dar realitatea este că, și dacă eu aș tăcea, chiar dacă eu nu aș mai striga niciodată, ceea ce nu se va întâmpla, vor striga zeci de mii de suporteri prezenți, pentru că aceasta este cultura stadionului și energia lui.

Eu nu fug de emoție. Nu fug de galerie. Nu fug de identitatea mea. Sunt antrenor secund și îmi fac treaba, iar rezultatele se văd alături de tot stafful. Munca noastră este pe teren, la antrenamente, în vestiar.

Acolo ne concentrăm energia și acolo trebuie să fim judecați. Dar rămân și omul care simte alături de suporteri, pentru că fără această legătură fotbalul nu ar mai însemna nimic.

Nu pot să îmi reneg trecutul și nici nu vreau. Am fost jucător la Dinamo. Am luptat pentru acest club. Iubesc acești suporteri și mă simt unul dintre ei. Când camerele se închid, rămânem noi și pasiunea pentru Dinamo.

Rămân același om. Direct. Implicat. Dinamovist”, a încheiat Florentin Petre.

Dinamo se află pe locul secund în Liga 1, cu 52 de puncte acumulate după 27 de etape. Lider este Universitatea Craiova, care are doar cu punct mai mult.

Pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic urmează meciul cu Rapid de sâmbătă, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

dinamo bucuresti Florentin Petre liga 1 CRITICI andrei nicolescu
