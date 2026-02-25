George Pușcaș, 29 de ani, a fost prezentat ieri la Dinamo, iar azi s-a antrenat pentru prima dată la baza de la Săftica

Pușcaș nu e încă sută la sută pregătit fizic, el venind după o perioadă lungă fără meciuri oficiale și după un tratament la Dubai, pentru pubalgie.

Kopic despre Pușcaș: „Poate din etapa a treia a play-off -ului”

Antrenorul Zeljko Kopic a vorbit despre situația noului transfer, precizând ce planuri are cu acesta în play-off.

„Vom vedea care sunt parametrii lui, să vedem fizic ce și cât poate, vom studia toate datele oferite de teste. Abia apoi vom face planul când să poată juca și când va fi optim pentru el, pentru Dinamo.

Vom face un plan individual de pregătire pentru el, nu vom forța. Nu pot spune acum exact când va fi gata de joc. Trebuie să-l simt, să-l văd cum reacționează la antrenamentele individuale. Apoi, cu echipa.

Oricum, prima săptămână va face individual. Am putea emite estimări, dar ele nu sunt corelate, momentan, cu ceea ce este în realitate și ceea ce se poate întâmpla.

În cel mai optimist mod posibil, cred că după pauza cauzată de meciurile naționalei României (n.r. barajul cu Turcia de pe 26 martie, apoi un eventual baraj pe 30 martie) ar putea fi o opțiune pentru echipă. Să vedem.

Poate din etapa a treia a play-off-ului. Ar însemna opt meciuri în lupta pentru titlu, ar fi ceva. Dacă va fi în formă, va fi foarte bine pentru noi și pentru el", a declarat Zeljko Kopic pentru gsp.ro.

FOTO Imagini de la antrenamentul de azi al lui Dinamo

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport