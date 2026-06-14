Dick Advocaat, în lacrimi! VIDEO: Selecționerul lui Curacao a plâns la meciul cu Germania +8 foto
Dick Advocaat, în lacrimi. Foto: captură X
Campionatul Mondial

Dick Advocaat, în lacrimi! VIDEO: Selecționerul lui Curacao a plâns la meciul cu Germania

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 14.06.2026, ora 22:33
alt-text Actualizat: 14.06.2026, ora 23:23
  • Germania - Curacao 7-1. Dick Advocaat (78 de ani) a fost surprins în lacrimi la începutul partidei la Houston.
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Duelul de duminică a marcat debutul la un turneu final pentru țara din Caraibe, iar selecționerul olandez, care în februarie părăsea echipa din motive personale, nu și-a putut stăpâni emoțiile înaintea fluierului de start.

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Germania - Curacao 7-1. Dick Advocaat, în lacrimi pe bancă la CM 2026

Calificarea la CM 2026 obținută de tehnician în urmă cu câteva luni a reprezentat oricum un moment istoric pentru naționala din Caraibe, iar debutul nu putea fi decât unul încărcat de emoții pentru insulari.

După ce a părăsit naționala la începutul anului pentru a fi alături de fiica sa bolnavă, Advocaat a revenit pe banca celor de la Curacao și a condus echipa, duminică, la Houston.

Însă, prezența la turneul final și momentul de debut al elevilor săi l-au copleșit pe selecționer, care a fost surprins în lacrimi chiar înainte de start.

Deși Germania a demolat pe teren micuța țară din Caraibe, cel mai în vârstă antrenor de la CM 2026 și-a propus de la început ca elevii săi să dea totul la debut.

„Suntem o țară mică în comparație cu Germania, dar le vom face viața dificilă și vom fi o echipă dificilă”

Nu avem nimic de pierdut. Așteptările nu sunt atât de mari pentru echipa noastre, dar noi credem că putem surprinde pe toată lumea.

Simplul fapt că suntem aici este minunat pentru jucători și pentru țară, dar trebuie să le arătăm oamenilor de ce suntem în stare”, declara Advocaat înainte de meci, potrivit givemesport.com.

Golul marcat de Comenencia în Germania - Curacao / foto: capturi Reddit
Golul marcat de Comenencia în Germania - Curacao / foto: capturi Reddit

Galerie foto (8 imagini)

Golul marcat de Comenencia în Germania - Curacao / foto: capturi Reddit Golul marcat de Comenencia în Germania - Curacao / foto: capturi Reddit Golul marcat de Comenencia în Germania - Curacao / foto: capturi Reddit Golul marcat de Comenencia în Germania - Curacao / foto: capturi Reddit Golul marcat de Comenencia în Germania - Curacao / foto: capturi Reddit
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