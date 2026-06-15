Cât ghinion pentru Ecuador FOTO. Naționala sud-americană a lovit de trei ori bara în meciul cu Coasta de Fildeș! Golul decisiv a venit în minutul 90

Coasta de Fildeș - Ecuador 1-0. Sud-americanii au suferit un eșec dramatic în primul lor meci de la CM 2026, după ce naționala africană a marcat golul victoriei în minutul 90. Ecuadorul lovise bara de nu mai puțin de trei ori de-a lungul meciului!

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În noaptea de duminică spre luni, Coasta de Fildeș și Ecuador și-au dat întâlnire la Philadelphia. Naționala africană a reușit să câștige prin golul înscris de Amad Diallo (23 de ani), jucătorul lui Manchester United.

În primul meci al grupei E, Germania a zdrobit Curacao cu scorul de 7-1.

Coasta de Fildeș - Ecuador 1-0 . Sud-americanii au suferit un eșec dramatic

Ecuador a început în forță meciul, după mai multe ocazii mai bifate de Moises Caicedo, Alan Minda și Enner Valencia.

Selecționata pregătită de Sebastian Beccacece (45 de ani) a continuat să pună presiune pe poarta celor de la Coasta de Fildeș, prima mare ocazie de gol din prima repriză venind în minutul 24.

John Yeboah a recuperat mingea în apropierea careului advers și a șutat cu piciorul stâng de la mare distanță, dar mingea a lovit bara transversală.

6 minute mai târziu, tot Ecuador a trecut la limită pe lângă deschiderea scorului. Alan Minda a primit o pasă excepțională în careu și a șutat la colțul lung, dar mingea a lovit și de această dată bara transversală.

În ciuda numeroaselor atacuri la cele două porți, prima repriză s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

Sud-americanii au început la fel de bine și a doua repriză. În minutul 46, Enner Valencia a primit mingea în careu, a șutat puternic din partea stângă, dar balonul a lovit bara laterală a porții.

Ocaziile ratate de ecuadorieni s-au răzbunat în minutul 90, când Coasta de Fildeș a dat lovitura.

În urma unui atac perfect construit de africani, Amad Diallo a primit mingea la marginea careului advers și a șutat din prima cu piciorul stâng, la colțul lung, reușind să-l învingă pe portarul Ecuadorului, Hernan Galindez.

Clasament Grupa E

ECHIPĂ PUNCTE 1. Germania 3 2. Coasta de Fildeș 3 3. Ecuador 0 4. Curacao 0

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