Cât ghinion pentru Ecuador FOTO. Naționala sud-americană a lovit de trei ori bara în meciul cu Coasta de Fildeș! Golul decisiv a venit în minutul 90 +16 foto
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Cât ghinion pentru Ecuador FOTO. Naționala sud-americană a lovit de trei ori bara în meciul cu Coasta de Fildeș! Golul decisiv a venit în minutul 90

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.06.2026, ora 11:09
alt-text Actualizat: 15.06.2026, ora 11:09
  • Coasta de Fildeș - Ecuador 1-0. Sud-americanii au suferit un eșec dramatic în primul lor meci de la CM 2026, după ce naționala africană a marcat golul victoriei în minutul 90. Ecuadorul lovise bara de nu mai puțin de trei ori de-a lungul meciului!
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În noaptea de duminică spre luni, Coasta de Fildeș și Ecuador și-au dat întâlnire la Philadelphia. Naționala africană a reușit să câștige prin golul înscris de Amad Diallo (23 de ani), jucătorul lui Manchester United.

În primul meci al grupei E, Germania a zdrobit Curacao cu scorul de 7-1.

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Coasta de Fildeș - Ecuador 1-0. Sud-americanii au suferit un eșec dramatic

Ecuador a început în forță meciul, după mai multe ocazii mai bifate de Moises Caicedo, Alan Minda și Enner Valencia.

Selecționata pregătită de Sebastian Beccacece (45 de ani) a continuat să pună presiune pe poarta celor de la Coasta de Fildeș, prima mare ocazie de gol din prima repriză venind în minutul 24.

John Yeboah a recuperat mingea în apropierea careului advers și a șutat cu piciorul stâng de la mare distanță, dar mingea a lovit bara transversală.

John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com
John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com

Galerie foto (16 imagini)

John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com
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6 minute mai târziu, tot Ecuador a trecut la limită pe lângă deschiderea scorului. Alan Minda a primit o pasă excepțională în careu și a șutat la colțul lung, dar mingea a lovit și de această dată bara transversală.

Alan Minda a lovit bara transversală în minutul 30. Foto: captură FIFA.com
Alan Minda a lovit bara transversală în minutul 30. Foto: captură FIFA.com

Galerie foto (16 imagini)

John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com
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În ciuda numeroaselor atacuri la cele două porți, prima repriză s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

Sud-americanii au început la fel de bine și a doua repriză. În minutul 46, Enner Valencia a primit mingea în careu, a șutat puternic din partea stângă, dar balonul a lovit bara laterală a porții.

Enner Valencia a lovit bara transversală în minutul 46. Foto: captură FIFA.com
Enner Valencia a lovit bara transversală în minutul 46. Foto: captură FIFA.com

Galerie foto (16 imagini)

John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com
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Ocaziile ratate de ecuadorieni s-au răzbunat în minutul 90, când Coasta de Fildeș a dat lovitura.

În urma unui atac perfect construit de africani, Amad Diallo a primit mingea la marginea careului advers și a șutat din prima cu piciorul stâng, la colțul lung, reușind să-l învingă pe portarul Ecuadorului, Hernan Galindez.

Golul victoriei marcat de Amad Diallo. Foto: captură FIFA.com
Golul victoriei marcat de Amad Diallo. Foto: captură FIFA.com

Galerie foto (16 imagini)

John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com John Yeboah a lovit bara transversală în minutul 24. Foto: captură FIFA.com
+16 Foto
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Clasament Grupa E

ECHIPĂPUNCTE
1. Germania3
2. Coasta de Fildeș3
3. Ecuador0
4. Curacao0

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