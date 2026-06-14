Naționala Marocului a bifat o premieră istorică la Campionatul Mondial, în meciul cu Brazilia, scor 1-1.

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Echipa condusă de Mohamed Ouahbi a devenit prima grupare care folosește 11 jucători născuți în afara țării la un Campionat Mondial.

Maroc, premieră istorică la Campionatul Mondial

În partida cu Brazilia, selecționerul Marocului a folosit nu mai puțin de unsprezece jucători care, deși joacă pentru selecționata africană, s-au născut în afara țării.

Portarul Marocului, Bono, este născut în Canada, la Montreal. De asemenea, pentru gruparea marocană au evoluat trei jucători născuți în Spania: Riad Chadi, Achraf Hakimi și Ismael Saibari, marcatorul golului.

În echipa Marocului s-au regăsit și doi jucători născuți în Belgia. Este vorba despre Chemsdine Talbi și Bilal El Khannouss.

‼️ HISTÓRICO ‼️



Marruecos 🇲🇦 se convierte en la PRIMERA selección de la historia que junta en el campo a ONCE jugadores nacidos fuera del país en un partido de la Copa del Mundo:



🇨🇦 Bono (Montreal)

🇳🇱 Noussair Mazraoui (Leiderdorp)

🇫🇷 Issa Diop (Toulouse)

🇪🇸 Chadi Riad (Palma)… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 13, 2026

Țara care dă cei mai mulți jucători Marocului este Franța, unde s-au născut nu mai puțin de 4 fotbaliști.

Issa Diop s-a născut la Toulouse, Neil El Aynaoui la Nancy, iar Ayyoub Bouaddi. Samir El Mourabet s-a născut chiar în orașul echipei de club la care evoluează, Strasbourg.

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Naționala Marocului joacă în grupa C de la Campionatul Mondial alături de Brazilia, Scoția și Haiti.

Pentru gruparea africană urmează meciul cu Scoția, programat pe 20 iunie de la ora 01:00. În ultima etapă Maroc va juca împotriva naționalei din Haiti, pe 25 iunie.

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