A gafat în poarta Germaniei Doi români au debutat oficial pentru naționala germană. Unul a greșit grav la gol

Dennis Seimen, intervenție aeriană în jocul U21 Germania - Grecia 2-3 Foto: Imago
  • Dennis Seimen (19 ani) și Tom Bischof (20), ambii cu rădăcini românești, au jucat primul meci oficial pentru Germania U21. Primul a vrut să dribleze în fața porții goale: „Ce eroare de portar!”. 

Dennis Seimen are 19 ani, s-a născut în Germania, dar deține și cetățenie română, datorită părinților.

Portarul împrumutat de VfB Stuttgart la Paderborn a spus în timpul Euro pentru GOLAZO.ronu ar refuza selecționata mare a României. A jucat pentru naționala de juniori a țării natale contra „tricolorilor” mici într-un meci U20.

Tom Bischof are 20 de ani și a fost transferat în vară de la Hoffenheim la Bayern Munchen. A debutat și la prima reprezentativă a Germaniei. Și el are rădăcini românești.

Vineri, amândoi au evoluat în premieră într-o partidă oficială pentru Deutschland U21.

Seimen a vrut să dribleze în careul mic: „Catastrofa portarului”

Nu a ieșit deloc bine pentru niciunul dintre ei, chiar dacă ambii au fost integraliști. Au pierdut acasă, la Jena, 2-3 cu Grecia în preliminariile Europenelor de tineret (2027).

A fost însă mai rău pentru goalkeeper, care a greșit grav la al doilea gol al adversarilor, după ce de-abia îl luase pe primul.

13 secunde
trecuseră de când Germania a reluat jocul în urma primului gol și Grecia a înscris pentru 0-2

„Catastrofa portarului”, a titrat Bild, începând astfel textul despre joc: „Ce eroare de portar!”.

Ce s-a întâmplat? A primit mingea de la un coleg și, presat de Tzimas, a încercat să-l dribleze pe atacantul grec în careul mic. Tzimas i-a „furat” mingea și a marcat de 0-2.

Seimen e unul dintre cei mai buni în campionat: „Poate fi la naționala mare”

Gafa lui Seimen i-a mirat pe germani. În acest sezon, a convins la Paderborn. În cele opt etape de Zweite Bundesliga, a luat doar cinci goluri, în patru meciuri închizând poarta!

Datorită lui, Paderborn are cele mai puține goluri primite în campionat, la fel ca Schalke. Și e pe locul 4.

Dennis Seimen, după eroarea în fața Greciei Foto: Imago Dennis Seimen, după eroarea în fața Greciei Foto: Imago
Dennis Seimen, după eroarea în fața Greciei Foto: Imago

Presa locală l-a apreciat deseori. Iar Markus Babbel, fost stoper la Bayern, Liverpool și Stuttgart (a antrenat și la VfB), campion european cu Germania în 1996, îl vede în viitor în poarta Mannschaftului.

Sunt absolut convins de calitățile lui Seimen. Dacă se dezvoltă la fel de bine și nu se accidentează, în cinci ani va fi portarul naționalei mari a Germaniei Markus Babbel, fost internațional, actual analist sportiv

La sfârșitul acestui sezon, e posibil ca Dennis să se întoarcă la Stuttgart și să-i ia locul lui Alexander Nubel, căruia îi expiră în vara lui 2026 împrumutul de la Bayern.

Bischof a purtat banderola Germaniei. Assist și supărare: „Ne-a fost frică”

Tom Bischof, căpitanul Germaniei U21 vineri, a reușit un assist la golul de 2-2 al echipei sale.

La sfârșit, nu era mulțumit deloc. „Ne-a fost frică de greci. Am lăsat spații libere și nu am atacat cum trebuie”, a declarat el presei locale.

Bischof (stânga), cu banderola Germaniei pe braț contra Greciei Foto: Imago Bischof (stânga), cu banderola Germaniei pe braț contra Greciei Foto: Imago
Bischof (stânga), cu banderola Germaniei pe braț contra Greciei Foto: Imago

Naționala alb-negrilor e vicecampioană europeană U21 și are următoarea partidă marți, în Irlanda de Nord.

Bischof a folosit cuvinte dure: „Să avem ouă! Să atacăm, nu cum am făcut cu Grecia!”.

Germania, locul 3 după două meciuri (5-0 cu Letonia, 2-3 cu Grecia), poate rata prezența la turneul final după 15 ani. Ultima dată când nu a participat a fost în 2011.

