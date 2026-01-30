Dinamo - Petrolul 1-1. Gicu Grozav (35 de ani) a fost introdus în repriza secundă și a reușit să marcheze golul egalizator în ultimele minute ale partidei.

Grozav a restabilit egalitatea în minutul 82. Fotbalistul a profitat de o greșeală a portarului Epassy și a înscris cu poarta goală.

Dinamo - Petrolul 1-1 . Gheorghe Grozav: „Nu cred că sunt eu omul meciului”

„Nu cred că sunt eu omul meciului, echipa este. Toți am muncit, avem meritul nostru. E un punct muncit după câteva meciuri proaste. Veneam cu șansa a doua, întâlneam Dinamo într-o formă foarte bună, o echipă care se va bate la campionat. Am venit însă montați și am reușit să scoatem un punct.

Sincer, am venit cu gândul că vom fi dominați, că știam că au o posesie foarte bună, au jucători de calitate. Terenul le-a dat puțin de furcă, dar cu siguranță știam că putem să ne creem ocazii, să marcăm goluri.

Avem și noi jucători cu calitate, suntem o echipă muncitoare și în seara asta am demonstrat că am reușit să revenim”, a declarat Grozav, la Prima Sport.

Grozav a evoluat la Dinamo în două perioade, în sezoanele 2014-2015 și 2018-2019, adunând în total 17 meciuri și marcând 5 goluri.

Întrebat despre decizia de a celebra golul în fața foștilor fani, Grozav a răspuns:

„Nu e prima dată când joc împotriva lui Dinamo. Chiar m-am simțit bine la Dinamo, chiar dacă am fost două perioade scurte la echipă, în niște momente mai puțin bune pentru club.

Mă bucur când îi întâlnesc. M-am bucurat la gol pentru că m-am descătușat și eu, și noi ca echipă. Suporterii au fost bucuroși pentru că sunt derby-uri, iar derby-urile se trăiesc altfel”.

VIDEO: Golul marcat de Grozav în meciul Dinamo - Petrolul 1-1

Grozav a intrat pe teren în minutul 63, în locul lui Chică-Roșă, și a comentat decizia lui Neagoe de a-l ține pe bancă la începutul meciului, deși se numără printre cei mai experimentați jucători ai echipei:

„Este și va fi decizia lui mister și trebuie să o respectăm. Din fericire pentru noi, a ieșit”.

În urma acestui rezultat, Dinamo rămâne pe locul 3, cu 45 de puncte, în timp ce Petrolul urcă pe poziția 12, cu 21 de puncte.

