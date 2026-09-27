Hagi: „Nu suntem Spania” Dialog între selecționer și GOLAZO.ro pe tema sistemului naționalei și a poziției în joc a lui Dennis Man: „Eu o iau de jos”

Gică Hagi a răspuns întrebărilor GOLAZO.ro la conferința ce a precedat meciul cu Bosnia (luni, 21:45).

A ieșit un dialog legat de sistemul de joc al naționalei și de postul pe care Dennis Man oferă cel mai bun randament.

Citiți tot ce a spus selecționerul în rândurile de mai jos.

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Duminică la prânz, Gică Hagi a vorbit presei înaintea meciului cu Bosnia (luni, 21:45), al doilea în Liga Națiunilor B, după 1-2 cu Suedia.

La un moment dat, a ieșit un dialog între GOLAZO.ro și selecționer.

I s-a reamintit că a expus mereu legătura sa profundă cu fotbalul olandez, dar și că olandezilor nu le place deloc sistemul cu 3 stoperi, din cauza căruia Ronald Koeman a fost demis.

Hagi: „Nu sistemul îți dă siguranța că vei câștiga. Contează dinamica și jucătorii aleși”

„Este această așezare potrivită pentru România?”, a fost întrebarea.

Antrenorul a ocolit partea cu fotbalul olandez, dar a punctat ce crede despre noi.

„În primul rând, nu sistemul îți dă siguranța că vei câștiga. Contează dinamica și jucătorii pe care îi alegi.

În al doilea rând, e conceptul pe care vi l-am prezentat. Selecția pe care o fac e în funcție de sistem. Și putem juca și cu trei fundași, și cu patru fundași. Ați văzut, și cu Georgia, și cu Țara Galilor, și cu Suedia am trecut dintr-un sistem în altul.

Vă spun sigur că mereu vom construi în trei și ne vom apăra în trei sau patru”.

Hagi pentru GOLAZO.ro: „Eu trebuie să o iau de jos”

Hagi a continuat oferind exemplul Spaniei. A explicat de ce joacă naționala noastră așa și nu încearcă imediat să-și impună propriul stil, propriul sistem, propria identitate.

„Deocamdată nu suntem atât de mari încât să ne impunem jocul nostru.

Nu suntem Spania, altă echipă preferată de mine, nu suntem în situația să se uite toți la noi cum e Spania.

Eu trebuie să o iau de jos. Nu suntem cei mai buni, dar putem deveni”.

„Man a dat gol, deci am făcut bine. Man e atacant”

Întrebat de GOLAZO.ro și despre cea mai bună poziție în joc a lui Dennis Man, „nu-i pierdem calitățile excelente de extremă folosindu-l vârf?”, selecționerul a răspuns:

„Dennis face parte din compartimentul de atac. Este un atacant. Deci, eu gândesc că un atacant poate fi în 3 feluri: central sau de bandă (n.r. - stânga sau dreapta).

Un jucător trebuie să fie polivalent. Trebuie să cunoști toate pozițiile în compartimentul tău. Drept dovadă că a dat gol, deci am făcut bine. Profilul lui e să dea gol, e atacant. Eu așa văd, se cheamă polivalență”.

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