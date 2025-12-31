Orban, dialog cu selecționerul Dezvăluirile lui Marco Rossi, antrenorul Ungariei: „Mi-a scris să mă întrebe despre componența echipei și ce jucători voi selecta” +9 foto
Marco Rossi Foto: IMAGO
Orban, dialog cu selecționerul Dezvăluirile lui Marco Rossi, antrenorul Ungariei: „Mi-a scris să mă întrebe despre componența echipei și ce jucători voi selecta"

George Neagu
Publicat: 31.12.2025, ora 19:20
Actualizat: 31.12.2025, ora 19:23
  • Marco Rossi (61 de ani), selecționerul Ungariei, a vorbit despre relația pe care o are cu Viktor Orban (62 de ani), prim-ministrul țării vecine.

Într-un interviu acordat pentru Gazzetta dello Sport, Marco Rossi a povestit cum a ajuns în Ungaria, pentru a investi în mai multe afaceri.

Marco Rossi, despre relația cu Viktor Orban: „Excelentă”

Marco Rossi a comentat relația pe care cu Viktor Orban, controversatul premier al Ungariei, pentru care sportul a fost una dintre prioritățile la nivel național.

„Avem o relație excelentă. Ne întâlnim din când în când. El este un mare microbist.

Uneori mi-a scris să mă întrebe despre componența echipei sau despre jucătorii pe care îi voi selecta.

Dar am libertate totală, în toate aspectele”, a declarat selecționerul, conform gazzetta.it.

Italianul Rossi, născut în provincia Torino, a reușit să califice Ungaria la două turnee finale, Euro 2020 și Euro 2024, iar după ultimul a primit mai multe critici din partea conaționalilor:

„După ultimul Campionat European, am primit insulte pe rețelele de socializare. M-au amenințat pe mine și familia mea cu tot felul de critici. Dar nu-mi pasă”.

Selecționerul Ungariei din 2018 a precizat și care este cel mai mare vis al său:

„Să duc Ungaria la Cupa Mondială după 40 de ani. Dacă voi reuși, aș putea pleca. Aș fi amintit pentru totdeauna. Și bunicul meu ar fi mândru”.

2030
este anul când contractul lui Marco Rossi cu Ungaria ar urma să se încheie

Marco Rossi, despre cum a ajuns în Ungaria

Tehnicianul italian a povestit cum și-a început aventura în Ungaria, în 2011, inițial pentru a investi în afaceri cu restaurante.

„În 2011, am zburat la Budapesta pentru a mă concentra pe afacerea cu restaurante. Fotbalul italian m-a dezamăgit, apoi soția mea și un prieten m-au convins să-l sun pe directorul sportiv al Honved.

Credeți-mă, nu am implorat pe nimeni în viața mea. Au trecut aproape 15 ani și sunt încă aici. Antrenez echipa națională din 2018. Această țară m-a salvat”, a mai spus Marco Rossi.

Sunt recunoscător Ungariei pentru că mi-a salvat viața. Și trăiesc bine în Budapesta: locuiesc în centru, este sigur. În alte orașe, cum ar fi Londra, Paris sau Milano, când se lasă noaptea, trebuie să fugi Marco Rossi, antrenorul Ungariei

Italianul a mai precizat că este mulțumit de faptul că a debutat numeroși jucători importanți la națională, precum Szoboszlai sau Kerkez.

„Cred că am dat la zeci de jucători șansa debutului. Munca noastră de scouting este imensă.

Toată lumea îi cunoaște pe Szoboszlai și Kerkez, dar adevăratul succes este faptul că am reușit să-l dezvoltăm pe Varga, care juca în liga a patra și lucra într-o fabrică”.

Rossi și-a început cariera de antrenor la echipe mici, ca Lumezzane, Pro Patria, Scafatese, Cavese. Cel mai important nume antrenat a fost Spezia, în perioada 2008-2009.

A preluat-o pe Honved, pe care a condus-o în două mandate, 2012-2014 și 2015-2017, reușind să câștige și titlul în ultimul sezon.

Apoi a mai trecut pe la Dunajska Streda, în Slovacia, pentru un sezon.

Ungaria - Irlanda, moment de reculegere in memoria lui Emeric Ienei Captura Digi Sport (4).jpg
Ungaria - Irlanda, moment de reculegere in memoria lui Emeric Ienei Captura Digi Sport (4).jpg

Campionatul Mondial Marco Rossi ungaria viktor orban
